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Развлечения Мнение Звезды услышат желания: шесть небесных тел выстроятся в линию на параде планет — как правильно провести день

Звезды услышат желания: шесть небесных тел выстроятся в линию на параде планет — как правильно провести день

12 августа объединит в себе три космических события

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Анастасия ФилимоноваАнастасия Филимонова
Анастасия Филимонова
В дни парада планет и затмений энергия загаданного закрепляется сильнее | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUВ дни парада планет и затмений энергия загаданного закрепляется сильнее | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

В дни парада планет и затмений энергия загаданного закрепляется сильнее

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

Скоро нас всех ждут три крупных космических события, которые пройдут в один день. 12 августа на небе произойдет парад из шести планет, полное солнечное затмение и метеоритный дождь, и с точки зрения астрологии этот период знаменует время «перезагрузки» и внутреннего пересмотра. О том, как правильно встретить и завершить этот день, рассказала астролог Анастасия Филимонова в авторской колонке.

Шесть планет выстроятся в одну линию, еще солнечное затмение и пик метеорного потока Персеиды. Три мощных события в один день — это редкость.

Энергия дня связана с трансформацией — всё, что накопилось за последние месяцы, выйдет наружу. Старые сценарии, страхи, привычные схемы — всё это можно и нужно отпускать. День как точка сборки: если давно хотели что-то поменять — начинайте именно сейчас.

Из общих рекомендаций: в этот период стоит обратить внимание на личные цели и задать себе главный вопрос: куда я иду и чего хочу на самом деле? Ответы на него могут удивить того, кто спрашивает.

В отношениях же во время парада могут вскрыться недоговоренности, но не бойтесь честных разговоров — это расчистит пространство.

С точки зрения финансов и работы в этот день хорошо закладывать основы новых проектов. Поверьте, даже маленький шаг сегодня даст рост в будущем.

Если же говорить о здоровье, то в день парада планет энергия мощная, но резкая — не перегружайте себя. Пейте больше воды, меньше суетитесь и слушайте свое тело.

И главное — загадывайте желания! В дни парада планет и затмений энергия загаданного закрепляется сильнее, чем в обычные дни. Но не просто «хочу», а с намерением: представляйте, будто уже живете этим.

Никаких страшилок, никакого «конца света» 12 августа. Просто отличный день, чтобы перезагрузиться и начать новую главу. Пользуйтесь этим шансом.

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Анастасия ФилимоноваАнастасия Филимонова
Анастасия Филимонова
Астролог Космос Парад планет
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Комментарии
1
Гость
15 часов
время перезагрузки - хотелось что бы все...
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