Хвостик пупочкой: в чем особенности кошек породы курильский бобтейл — разбор с экспертом

Маленький короткий хвост — генетическая особенность бобтейлов, их не купируют Источник: Ирина Акишева / NGS55.RU

Курильский бобтейл — одна из немногочисленных аборигенных российских пород кошек. Эти крепкие, мускулистые животные с коротким хвостом-помпоном родом с Курильских островов. Их часто сравнивают с рысью: они и правда похожи. Обладая дружелюбным характером и развитым интеллектом, они становятся преданными компаньонами для всей семьи. Вместе с ветеринаром Дмитрием Ворониным NGS.RU разбирался в стандартах породы, особенностях характера, здоровья и ухода за этими необычными кошками.

Стандарт породы

Курильские бобтейлы — животные от среднего до крупного размера, мускулистые, компактные и сильные. Вес кошек обычно составляет 3–5 кг, котов — 5–7 кг. Задние лапы у них заметно длиннее передних — такое строение позволяет бобтейлам прыгать выше и дальше других кошек.

Крупная голова, среднего размера ушки с закругленными кончиками, а и иногда с кисточками — еще одна черта, роднящая бобтейла с рысью. Глаза поставлены широко и слегка косо, цвет может варьироваться от желтого до зеленого.

Главная отличительная особенность породы — короткий хвост длиной от 3 до 8 см. Он может быть изогнутым или закрученным, похож на маленький пушистый помпон. Каждый позвонок хвоста слегка развернут, благодаря чему хвост отличается гибкостью и подвижностью. Эта генетическая особенность передается из поколения в поколение и не связана с вредными для здоровья аномалиями.

У породы существует две вариации длины шерсти: короткошерстная и полудлинношерстная. Что до окрасов, то встречаются практически все виды, кроме шоколадного, лилового, бурмесского и абиссинского. Первый стандарт породы был утвержден в России в 1991 году, а в 1994 году курильских бобтейлов признала Всемирная федерация кошек (WCF).

Характер курильских бобтейлов

В личности этих кошек удивительным образом сочетаются независимость и преданность. Владельцы отмечают, что это поразительно ласковые создания, которые быстро привыкают к новому хозяину и легко адаптируются к перемене обстановки. Они очень привязаны к человеку и с радостью проводят с ним время. При этом курильцы ненавязчивы и спокойно переносят одиночество.

Эти кошки обладают развитым интеллектом и легко осваивают команды. Многие владельцы отмечают, что бобтейлы ведут себя почти как собаки: приносят брошенный мячик, предупреждают об опасности и даже могут защищать свою территорию и хозяина.

Однако наш эксперт советует не приписывать породе строгие поведенческие рамки.

«Все кошки разные. Каких-то конкретных поведенческих особенностей у курильских бобтейлов я не замечал. Насколько активной будет кошка, зависит от самой кошки, ее индивидуальных особенностей. Привязывать это к породе не совсем правильно, бывает, и британцы по потолку ходят», — отметил Дмитрий Воронин.

Курильские бобтейлы дружелюбно относятся к другим питомцам и хорошо ладят с детьми. По темпераменту самцы обычно спокойнее самок. Эти кошки не боятся воды и считаются отличными рыболовами: у них сохранился врожденный охотничий инстинкт.

Здоровье курильских бобтейлов

Курильские бобтейлы отличаются крепким здоровьем и выносливостью, но есть одно но, связанное со строением тазового дна Источник: Михаил Огнев / FONTANKA.RU

В целом курильские бобтейлы отличаются крепким здоровьем и выносливостью. Естественный отбор сформировал у них стойкий иммунитет к генетическим и врожденным заболеваниям. При правильном уходе эти кошки живут 15–20 лет. Однако есть одна особенность, на которую стоит обратить внимание.

«Курильские бобтейлы чаще, чем обычные кошки, страдают запорами. Это связано со строением тазовой области: отсутствие хвоста, зауженный таз провоцируют частые запоры», — объясняет Дмитрий Воронин.

Поэтому владельцам рекомендуется следить за тем, как питомец ходит в туалет. При затруднениях могут помочь специальные диеты или медикаменты, которые делают стул мягче. Существуют и специальные корма, но, по словам эксперта, их назначают только по показаниям.

И, разумеется, бобтейлов, как и любых других кошек, надо регулярно прививать от инфекций и обрабатывать от паразитов, даже если питомец не выходит на улицу.

Уход за курильским бобтейлом

Курильские бобтейлы неприхотливы в уходе. Короткошерстных кошек достаточно регулярно гладить специальной рукавицей, чтобы удалить лишние шерстинки. Полудлинношерстных нужно вычесывать один-два раза в неделю металлической расческой. Купать бобтейлов часто не рекомендуется: их шерсть практически не пачкается.

Дмитрий Воронин говорит, что содержание такой кошки мало чем отличается от содержания любой другой.

«Владельцы должны обеспечить им питание по времени. Пока котенок — маленькие частые порции. Взрослая кошка сама умеет регулировать питание — насыпали и забыли», — комментирует врач.