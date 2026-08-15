Боб Хартли приехал в Ярославль: что он здесь делает

Боб Хартли приехал в Ярославль Источник: Александр Куренной / 76.RU

15 августа в ХК «Локомотив» сообщили о приезде бывшего тренера команды в Ярославль. Боб Хартли, с их слов, поделится опытом с молодыми хоккеистами.

«Бывший главный тренер нашей команды задействован в работе в качестве консультанта. Первую практику на льду Боб Хартли провел в пятницу, 14 августа, для ребят 2011 года рождения, которые в прошлом сезоне так же, как и главная команда, стали чемпионами России по своему возрасту», — рассказали в клубе.

Боб Хартли будет почти каждый день тренировать юных спортсменов. Занятия будут длиться на протяжении месяца.

«По итогам практической работы с детьми Хартли также передаст методические рекомендации тренерам и игрокам», — дополнили в «Локомотиве».

Также бывший тренер ярославской команды примет участие в тренировках молодежных команд «Локо» и «Локо-76».

Ранее ярославский клуб «Локомотив» сделал официальное заявление по поводу ухода главного тренера Боба Хартли. Его контракт истек 31 мая 2026 года. Также в клубе рассказали, что сотрудничество с Бобом Хартли будет продолжено. Правда, он будет занимать пост не главного тренера команды, а консультанта ХК «Локомотив».

Сам Боб Хартли говорил, что больше не планирует работать. Наставник железнодорожников признался, что устал. Позднее он рассказал журналистам, что уехал во Флориду.