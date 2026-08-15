Боб Хартли приехал в Ярославль: что он здесь делает

15 августа в ХК «Локомотив» сообщили о приезде бывшего тренера команды в Ярославль. Боб Хартли, с их слов, поделится опытом с молодыми хоккеистами.
«Бывший главный тренер нашей команды задействован в работе в качестве консультанта. Первую практику на льду Боб Хартли провел в пятницу, 14 августа, для ребят 2011 года рождения, которые в прошлом сезоне так же, как и главная команда, стали чемпионами России по своему возрасту», — рассказали в клубе.
Боб Хартли будет почти каждый день тренировать юных спортсменов. Занятия будут длиться на протяжении месяца.
«По итогам практической работы с детьми Хартли также передаст методические рекомендации тренерам и игрокам», — дополнили в «Локомотиве».
Также бывший тренер ярославской команды примет участие в тренировках молодежных команд «Локо» и «Локо-76».
Ранее ярославский клуб «Локомотив» сделал официальное заявление по поводу ухода главного тренера Боба Хартли. Его контракт истек 31 мая 2026 года. Также в клубе рассказали, что сотрудничество с Бобом Хартли будет продолжено. Правда, он будет занимать пост не главного тренера команды, а консультанта ХК «Локомотив».
Сам Боб Хартли говорил, что больше не планирует работать. Наставник железнодорожников признался, что устал. Позднее он рассказал журналистам, что уехал во Флориду.
18 августа ХК «Локомотив» проведет свой первый контрольный матч в этом межсезонье (6+). В Ярославль приедет нижегородское «Торпедо».