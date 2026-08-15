«Жесткое лобовое»: стали известны подробности смертельного ДТП в Ярославской области

Смертельное ДТП в Ярославской области Источник: Типичный Переславль-Залесский / Vk.com

Стали известны подробности страшного ДТП в Переславском районе Ярославской области. 15 августа в 14:30 на 34-м километре дороги Нагорье — Берендеево столкнулись ВАЗ и «Форд».

Как рассказали в областной Госавтоинспекции, за рулем отечественной машины был 34-летний мужчина. Он выехал на встречную полосу в месте, где это запрещено. После лоб в лоб столкнулся с иномаркой.

«От удара автомобиль ВАЗ-2115 отбросило в движущийся за автомобилем „Форд“ автомобиль „Ниссан“», — сообщили в ведомстве.

Сотрудники опубликовали видео с места происшествия Источник: Госавтоинспекция Ярославской области / Telegram

Для пассажира автомобиля ВАЗ, 31-летнего мужчины, ДТП оказалось смертельным. Он скончался на месте до приезда скорой помощи. 34-летнего водителя ВАЗ с телесными травмами доставили в больницу.

Все обстоятельства происшествия устанавливаются.

Напомним, днем 15 августа ДТП обсуждали в соцсетях. Очевидцы опубликовали кадры с места происшествия. Тогда сообщалось об одном погибшем и двух пострадавших.