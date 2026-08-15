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Происшествия Подробности «Жесткое лобовое»: стали известны подробности смертельного ДТП в Ярославской области

«Жесткое лобовое»: стали известны подробности смертельного ДТП в Ярославской области

В Переславском районе ВАЗ столкнулся с «Фордом»

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Смертельное ДТП в Ярославской области | Источник: Типичный Переславль-Залесский / Vk.comСмертельное ДТП в Ярославской области | Источник: Типичный Переславль-Залесский / Vk.com

Смертельное ДТП в Ярославской области

Источник:

Типичный Переславль-Залесский / Vk.com

Стали известны подробности страшного ДТП в Переславском районе Ярославской области. 15 августа в 14:30 на 34-м километре дороги Нагорье — Берендеево столкнулись ВАЗ и «Форд».

Как рассказали в областной Госавтоинспекции, за рулем отечественной машины был 34-летний мужчина. Он выехал на встречную полосу в месте, где это запрещено. После лоб в лоб столкнулся с иномаркой.

«От удара автомобиль ВАЗ-2115 отбросило в движущийся за автомобилем „Форд“ автомобиль „Ниссан“», — сообщили в ведомстве.

Сотрудники опубликовали видео с места происшествия

Источник:

Госавтоинспекция Ярославской области / Telegram

Для пассажира автомобиля ВАЗ, 31-летнего мужчины, ДТП оказалось смертельным. Он скончался на месте до приезда скорой помощи. 34-летнего водителя ВАЗ с телесными травмами доставили в больницу.

Все обстоятельства происшествия устанавливаются.

Напомним, днем 15 августа ДТП обсуждали в соцсетях. Очевидцы опубликовали кадры с места происшествия. Тогда сообщалось об одном погибшем и двух пострадавших.

«Жесткое лобовое ДТП перед Купанским со смертельным исходом», — написали очевидцы в группе «Типичный Переславль-Залесский».

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Екатерина Тарыгина
корреспондент
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Комментарии
17
Гость
28 минут
Он был бухой. Тут ставь камеры, не ставь. Пьяный за рулем это террорист смертник.
Гость
36 минут
Да, в Переславле что-то каждый день пошли аварии со смертельным исходом.
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