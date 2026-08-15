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Дороги и транспорт Мнение Нам бы так! Водитель проехался по дорогам Казахстана и остался в восторге — почему?

Нам бы так! Водитель проехался по дорогам Казахстана и остался в восторге — почему?

Чем можно вдохновиться у соседей

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Здесь всё очень строго | Источник: Дмитрий Гладышев / Городские медиаЗдесь всё очень строго | Источник: Дмитрий Гладышев / Городские медиа

Здесь всё очень строго

Источник:

Дмитрий Гладышев / Городские медиа

Вас достали лихачи на дорогах? Нас — очень. Чего только стоит недавнее ДТП в Екатеринбурге с сыном миллиардера за рулем фиолетовой «ламбы»: он гонял по городу с жуткой скоростью и в конце концов влетел в дом, сбил двух человек. Но на таких красавчиков, оказывается, можно найти управу. Живой пример этому увидел во время своей поездки в Казахстан журналист 72.RU Анатолий Кузнецов. Спойлер: секрет — в конских штрафах.

Анатолий КузнецовАнатолий Кузнецов
Анатолий Кузнецов

Из своей поездки в Казахстан я привез достаточно много впечатлений. У некоторых даже сложилось впечатление, что я стараюсь побольше нахваливать соседей. И в чем-то они правы, кроме причины. А она между тем очень проста: если что-то у соседа получается лучше, то почему бы не похвалить и не взять его хорошие и светлые идеи на вооружение?

Одна из вещей, которая у Казахстана получилась прекрасно, — это организация дорожного движения. Я никогда не чувствовал себя за рулем настолько безопасно, как здесь. Этот диссонанс очень ощущается, когда переезжаешь границу и добираешься до первого большого населенного пункта.

Водители тут едут в очень спокойном темпе, соблюдая скоростной режим. За несколько дней своего пребывания я встретил всего двух-трех лихачей, хотя ездил и по трассе, и по городу, и днем, и вечером. Не хочу идеализировать, наверняка нарушителей хватает и здесь, но в Тюмени, например, вечером теперь стало совсем невозможно спокойно ездить из-за дураков на дорогах.

А ночью, представьте себе, никто не носился под нашими окнами: не было этих бесконечных гонщиков на своих тарахтящих питбайках, любителей громкой и безвкусной музыки и тех, кто давно не проверял свою выхлопную трубу на работоспособность. Не сравнить с нашей улицей в родном городе, где проснуться в три утра от ужасных звуков проносящихся колымаг — обычное дело.

Если в городе ограничение скорости равно 60 км/ч, то все едут 58, а не 79 км/ч. Причина простая: штрафы. Они тут конские. Как мне рассказал в беседе таксист, они зависят от размера превышения скорости и еще от расстояния, которое вы проехали с этой скоростью. Если вас засечет камера, можно получить, по словам моего собеседника, и 10 и даже 20 тысяч рублей штрафа (это в переводе с казахских тенге).

С водителями здесь не церемонятся. Превысил на пару-тройку километров и попал на камеру — штраф. Нарушил повторно в течение года — плати еще больше. Как следствие, все едут ровно с такой скоростью, которая указана на знаке.

Поначалу из-за этого за рулем было очень непривычно. Ну серьезно, когда вы последний раз видели, чтобы поток машин ехал по мосту со скоростью 20 км/ч? Такое ощущение, что время замедлилось, и так и хочется по привычке чуть ускориться.

Но как только привыкаешь к этому темпу, сразу чувствуешь, как спокойно тебе становится. Не знаю, только ли штрафы так влияют на жителей или казахстанская ГАИ каким-либо образом работала с населением, но результат виден невооруженным глазом.

Конечно, как водитель я бы не хотел платить по десятке за небольшое превышение. К такому надо привыкать и перестраивать свой мозг. Но как пешеход понимаю: это решение сохраняет кучу жизней. Исследования говорят, что при скорости 50 км/ч вероятность умереть под колесами авто — около 50%, при 60–80 км — уже до 90%.

Наверное, будь у нас такие строгие ограничения, и пешеходы, и водители тоже чувствовали бы себя безопаснее на улицах.

А как вы думаете, помогут ли штрафы?

Да
Нет
Нужна комплексная работа над проблемой — свой вариант предложу в комментариях
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Мнение автора может не совпадать с мнением редакции
Анатолий КузнецовАнатолий Кузнецов
Анатолий Кузнецов
Журналист 72.RU
Превышение скорости Дорога
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