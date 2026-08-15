Водитель на полной скорости влетел в грузовик: что известно о жутком ДТП с россиянами во Вьетнаме

Автобус вез 18 пассажиров Источник: Tuoi Tre News

Во Вьетнаме случилось жуткое ДТП с туристическим автобусом, в котором погибла туристка из России. Женщина скончалась до приезда скорой помощи. Авария произошла по вине водителя, он на полной скорости врезался в грузовик. Собрали все подробности об этой трагедии в материале.

Что случилось

Авария произошла на трассе Фантьет — Дау Зяй. Экскурсионный автобус следовал в Хошимин, где туристы планировали провести весь день.

К сожалению, их планам не удалось реализоваться из-за внезапного ДТП. По предварительным данным, водитель мог уснуть за рулем. Из-за этого он на полной скорости влетел в грузовик, стоявший на аварийной полосе.

Автобус получил серьезные повреждения. Кроме того, погибла 38-летняя россиянка. По информации наших коллег из Starhit.ru, она получила тяжелые травмы и скончалась на месте.

Также несколько пассажиров получили травмы различной степени тяжести. У одной из туристок диагностировали перелом ноги, женщину госпитализировали в Хошимине. Еще один мужчина получил травму спины.

Остальные пассажиры отделались испугом, ушибами и ссадинами. Им также оказали медицинскую помощь.

Автобус вез 18 пассажиров. Люди, которым не потребовалась госпитализация, после аварии вернулись в Нячанг.

Что известно о погибшей россиянке

Погибшая женщина путешествовала вместе с мужем. В момент аварии она ехала на нижней полке автобуса, ее супруг находился наверху. У женщины остались трое несовершеннолетних детей.

«Водитель то ли с управлением не справился, то ли заснул и врезался», — прокомментировал случившееся супруг погибшей.

Он уточнил, что его жена находилась в ближайшей к началу автобуса кабинке. У самого мужчины после аварии лишь рваная рана на лбу.

Также известно, что женщина много путешествовала с семьей. Эта поездка во Вьетнам также должна была стать очередным семейным отдыхом.