Слишком жизненно! В этих мемах со смешными котами вы увидите себя

Вы замечали, что буквально любой мем становится смешнее, если на нем есть кот? Жизненные ситуации на таких картинках воспринимаются более комично из-за милых пушистых мордочек.
Сделали для вас подборку мемов с котиками, которая точно поднимет настроение. Пишите в комментариях, какая картинка оказалась для вас самой актуальной.
Не у всех получается уходить с работы вовремя. А когда выпадает такая возможность, остается надеяться, что не появится никаких дополнительных дел. Котик-трудяга из следующего мема не понаслышке об этом знает.
Продуктивность может измеряться по-разному. Иногда, например, как в следующем меме.
Признавайтесь, когда заказываете доставку, ведете себя, как этот котик?
А фразу из следующего мема, пожалуй, в детстве слышал каждый.
Если с ребенком не соглашаются родители, он может обратиться в высшую инстанцию влияния — к бабушке. И тогда маме с папой точно будет не отвертеться. Малыш на следующей картинке пошел как раз по этому пути.
Мы делали подборку мемов, которые поймут только кошатники. Посмеяться над проделками домашних любимцев можно здесь.