НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаГороскопКурсы валютПробкиZODYИгрыПромокоды
RU76
Погода

Сейчас+10°C

Сейчас в Ярославле
Погода+10°

переменная облачность, без осадков

ощущается как +9

2 м/c,

ю-з.

 750мм 93%
Подробнее
1 Пробки
USD 84,54
EUR 97,51
Боб Хартли в Ярославле
Смешные мемы с котами
Смертельное ДТП
Гид подготовки к учебному году
Сгорел автомобиль
Карантин из-за смертельного вируса
Погода на выходные
Афиша на выходные
Город «Пример беззаветного служения»: в Ярославля скончалась заслуженный учитель РСФСР

«Пример беззаветного служения»: в Ярославля скончалась заслуженный учитель РСФСР

Соболезнования близким Анны Нефедовой принесли коллеги из школы № 36

218
Умерла ярославская учительница Анна Нефедова | Источник: ОК 21. Школа 36 / Vk.com, Наталья Лапцевич / 74.RUУмерла ярославская учительница Анна Нефедова | Источник: ОК 21. Школа 36 / Vk.com, Наталья Лапцевич / 74.RU

Умерла ярославская учительница Анна Нефедова

Источник:

ОК 21. Школа 36 / Vk.com, Наталья Лапцевич / 74.RU

14 августа скончалась учительница химии средней школы № 36, ветеран педагогического труда и заслуженный учитель школы РСФСР Анна Нефедова. Об этом сообщил коллектив школы.

«Ее профессиональный путь — это пример беззаветного служения высокой миссии педагога. Шесть десятилетий ее труда — значительная веха в истории школы. Анна Алексеевна застала смену эпох, учебных программ и поколений, но неизменными оставались ее принципы: требовательность к себе и к ученикам, прекрасное знание предмета и умение быть не просто учителем, а наставником и старшим товарищем», — написано в посте группы «ОК 21. Школа 36».

Коллеги назвали Анну Алексеевну строгой и требовательной, но с любящим сердцем, благодаря которому она верила в каждого своего ученика.

«Светлая память об Анне Алексеевне — прекрасном педагоге, мудром наставнике и замечательном человеке — навсегда останется в сердцах ее учеников, коллег и всех, кто имел счастье знать ее», — принесли соболезнования в школе.

Напомним, к Анне Алексеевне с уважением относились ярославцы. Экс-мэр города Владимир Слепцов в 2016 году поздравлял своего классного руководителя с Днем учителя. Спустя 10 лет в комментариях под постом школы ученики выразили искренние соболезнования.

Прощание с Анной Алексеевной Нефедовой состоится 17 августа в 11:00 в храме Святого Благоверного князя Александра Невского (улица Загородный сад, 11), расположенном на территории больницы имени Соловьева.

Редакция 76.RU выражает соболезнования родным и близким Анны Нефедовой.

ПО ТЕМЕ
Екатерина ТарыгинаЕкатерина Тарыгина
Екатерина Тарыгина
корреспондент
Учительница Похороны Школа
Лайк
TYPE_LIKE0
Смех
TYPE_HAPPY0
Удивление
TYPE_SURPRISED0
Гнев
TYPE_ANGRY0
Печаль
TYPE_SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
2
Гость
7 минут
Вечная Память. Царствие Небесное.
Гость
16 минут
Большой вклад внесла, замечательный учитель. Мои соболезнования родным
Читать все комментарии
Гость
ТОП 5
Мнение
Как обесценивается ЕГЭ. Эксперт — о скандале с приемной кампанией в вузах
Антон Чубуков
Эксперт в образовании
Мнение
«Ни в чем себе не отказывали». Пенсионерка отдохнула в Абхазии за 160 тысяч рублей — ее впечатления
Алла Гайсина
Мнение
Соседи раздают кабачки ведрами? Срочно берите! Известный врач назвал сверхспособности овоща-скромняги
Сергей Тетюшкин
Главный врач городской больницы №4 Тольятти, хирург, кандидат медицинских наук
Мнение
Нам бы так! Водитель проехался по дорогам Казахстана и остался в восторге — почему?
Анатолий Кузнецов
Мнение
Нереальные закаты, смешные деньги и очень вкусная еда. Туристка проехала 2,5 тысячи километров по Монголии на машине — стоит ли повторять ее опыт
Алёна Кашпарова
журналист ИрСити
Рекомендуем