«Пример беззаветного служения»: в Ярославля скончалась заслуженный учитель РСФСР

Умерла ярославская учительница Анна Нефедова Источник: ОК 21. Школа 36 / Vk.com, Наталья Лапцевич / 74.RU

14 августа скончалась учительница химии средней школы № 36, ветеран педагогического труда и заслуженный учитель школы РСФСР Анна Нефедова. Об этом сообщил коллектив школы.

«Ее профессиональный путь — это пример беззаветного служения высокой миссии педагога. Шесть десятилетий ее труда — значительная веха в истории школы. Анна Алексеевна застала смену эпох, учебных программ и поколений, но неизменными оставались ее принципы: требовательность к себе и к ученикам, прекрасное знание предмета и умение быть не просто учителем, а наставником и старшим товарищем», — написано в посте группы «ОК 21. Школа 36».

Коллеги назвали Анну Алексеевну строгой и требовательной, но с любящим сердцем, благодаря которому она верила в каждого своего ученика.

«Светлая память об Анне Алексеевне — прекрасном педагоге, мудром наставнике и замечательном человеке — навсегда останется в сердцах ее учеников, коллег и всех, кто имел счастье знать ее», — принесли соболезнования в школе.

Напомним, к Анне Алексеевне с уважением относились ярославцы. Экс-мэр города Владимир Слепцов в 2016 году поздравлял своего классного руководителя с Днем учителя. Спустя 10 лет в комментариях под постом школы ученики выразили искренние соболезнования.

Прощание с Анной Алексеевной Нефедовой состоится 17 августа в 11:00 в храме Святого Благоверного князя Александра Невского (улица Загородный сад, 11), расположенном на территории больницы имени Соловьева.