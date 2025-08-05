Заклятый коллега Никитина: как новый тренер «Локомотива» прошел путь от завода до звездных клубов

Новым тренером ярославского «Локомотива» стал Боб Хартли Источник: Евгения Бикунова / Городские медиа, Кирилл Поверинов / 76.RU, Виктор Старцев / NGS55.RU

5 июля в ярославском «Локомотиве» назвали имя нового главного тренера. Им стал канадский специалист Боб Хартли. Любителям хоккея знакомо его имя, ведь он работал в КХЛ и приводил омский «Авангард» к Кубку Гагарина.

Хартли родился в Канаде в городе Хоксбери, сейчас ему 64 года. До приглашения в ярославский «Локомотив» у тренера была пауза в карьере. Отпуск он посвятил семье — отдыхал после трех насыщенных лет работы в омском «Авангарде».

Боб Хартли прошел путь от простого работяги на заводе до тренера чемпионов. В этом материале рассказываем, как ему это удалось.

Как началась тренерская карьера Боба Хартли

Боб Хартли был главным тренером «Авангарда» Источник: Виктор Старцев / NGS55.RU

Изначально Боб Хартли не планировал связывать свою жизнь с хоккеем. Не занимался профессионально, играл в качестве вратаря в любительской команде. В юности мечтал стать учителем, даже готовился к поступлению в университет. Однако не смог позволить себе обучение из-за внезапной смерти отца. Семья осталась без кормильца, Хартли надо было работать. Чтобы содержать семью, он устроился на бумажную фабрику, а после ее закрытия перешел на стекольную.

Однажды во время подработки в летнем лагере Хартли предложили стать тренером вратарей в местной юниорской команде «Хоксбери Хокс», которая столкнулась с рядом поражений. Хартли согласился, но с условием, что останется работать на фабрике.

Бобу Хартли удалось повлиять на результат «Хоксбери Хокс». Команда начала побеждать, а игроки попросили перейти тренера вратарей на роль главного. Хартли привел команду к чемпионству. Яркий старт работы молодого тренера привлек внимание в Главной юниорской хоккейной лиге Квебека. Его заметили в команде «Лаваль Титан» и пригласили к себе, он согласился.

Хартли ушел с завода и понял, что тренировать — его призвание. За два сезона работы с «Лаваль Титан» он привел игроков к победе в борьбе за Президентский кубок и вывел их в финал Мемориального кубка. Но это было только начало.

Через юниорскую лигу к Кубку Стэнли

После работы с юниорами Боба Хартли пригласили в Американскую хоккейную лигу, вторую лигу после НХЛ.

Сначала Хартли занял должность помощника главного тренера команды «Корнвелл Эйсез», а затем сам возглавил ее. В 1997 году выиграл кубок Колдера с командой «Херши Беарс». Боба заметили в НХЛ, с ним на связь вышел менеджер «Колорадо Эвеланш», который позвал его на пост главного тренера. Хартли возглавил команду и проработал там с 1998 по 2003 год.

В первые два сезона клуб становился победителем в своем дивизионе, но уступал в финале плей-офф одному и тому же сопернику — «Даллас Старз». Наконец в 2001 году «Колорадо Эвеланш» стали чемпионами и взяли Кубок Стэнли.

После этого наступил регресс. Показатели перестали устраивать руководство клуба, и Боб Хартли был уволен. Однако без работы он не остался, перешел с поста главного тренера на место помощника и начал работать в команде «Атланта Трэшерз». Кстати, там Хартли работал вместе с Брэдом Маккриммоном, который в будущем возглавит «Локомотив» и погибнет в авиакатастрофе 7 сентября 2011 года.

7 сентября 2011 года под Ярославлем разбился самолет, на борту которого был основной состав ХК «Локомотив». Спортсмены летели на игру в Минск, в тот день только начинался сезон 11/12. При крушении погибли 44 человека — тренеры, игроки, пилоты. Выжил только бортинженер Александр Сизов. После расследования причиной катастрофы следователи назвали ошибку пилотов. Мы публиковали хронологию событий в этом материале.

В 2008 году Хартли брал паузу в тренерской работе. Он занимался выступлениями на конференциях, консультировал команды, а в 2011 году возглавил швейцарский клуб «Цюрих Лайонс». С командой он выиграл чемпионат страны. Это достижение позволило вернуться в НХЛ. Боб начал работать с «Калгари Флэймз».

Команду он взял с нестабильным составом. Хартли направил все силы на работу с молодежью. В сезоне 2014/2015 «Калгари Флэймз» вышли в плей-офф, а Боб получил награду как лучший тренер НХЛ. После этого проработал в команде еще год и перешел на пост главного тренера сборной Латвии. В 2018 году команда под его руководством вышла в плей-офф впервые за девять лет.

Следующим этапом в тренерской карьере Боба Хартли стала работа в России, ведь ему предложили возглавить омский «Авангард».

Привел омских ястребов к победе

«Авангард» стал обладателем Кубка Гагарина Источник: Елена Латыпова / NGS55.RU

После того как Хартли перешел на работу в омский клуб, в фундаменте местной арены образовалась трещина. Клуб на время ремонта перебрался в Балашиху.

Канадец ехал в омский клуб закладывать свою систему, он хотел заниматься развитием молодежи. Итог первого сезона — четвертое место в Восточной конференции после регулярного чемпионата и поражение в плей-офф от московского ЦСКА. Тогда, в 2019 году, ЦСКА руководил Игорь Никитин.

Второй сезон стал неудачным. «Авангард» вылетел в первом раунде плей-офф от уфимского «Салавата Юлаева». Однако кубковой весне не суждено было случиться — в 2020 году началась пандемия коронавируса. Хартли на этот период уезжал в Канаду, чтобы быть вместе с семьей. Кстати, у Хартли есть жена Мишлин, двое детей — сын Стив и дочь Кристина, а также внуки.

После ослабления ограничений он вернулся в Россию, чтобы подготовить «Авангард» к сезону 2020/2021.

Третий сезон «Авангарда» с Хартли стал особенным, а если точнее — чемпионским. Команда взяла Кубок Гагарина, обыграв в финале плей-офф ЦСКА Игоря Никитина. Серия завершилась счетом 4:2. После поражения армейцев Никитина уволили. Он перешел в ярославский «Локомотив».

После победы в финале Кубка Гагарина Боб Хартли ушел из «Авангарда». Об этом стало известно 4 апреля 2022 года.