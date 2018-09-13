С начала июня известное такси попало в 11 серьёзных ДТП

Вызвала такси — страшно. Это такси давно уже прославилось в Ярославле — машины из его таксопарка бьются чуть ли не ежедневно. Ну сколько можно, в самом деле. Должна же быть этому причина. Не проклятье же! Решила выяснить. Понимаю, что риск. Иконку Николая Угодника не нашли, но редактор выдала каску и перекрестила.



— Вас ожидает белый «Рено-Логан», — раздаётся в трубке. Поехали!



Резина какая? А никакая



За рулём худощавый мужчина в возрасте делает погромче инструментальную музыку. Дрожащими руками пристёгиваюсь ремнем безопасности.



— Что-то страшно на вашем такси ездить, — говорю, замечая недоуменный взгляд, и показываю фото из утренних новостей. — Утром авто вашего коллеги смотрите, как расплющило.



— Ведь как сглазили, — вытянулся за рулём мужчина.



— В смысле? Такси сглазили?



— Ко мне вчера один подошёл, говорит: «Плохо ездят ваши, бьются много». Ведь накаркал!



— А что, не много?



— У нас просто машин больше, чем в других такси. Вчера так скользко было, сам боялся ехать. Да ещё резина у нас такая…



— Какая?



— Всесезонная. И зимой, и летом никакая.



— Не меняете?



— Меняют только тем, кто на межгороде специализируется. Правда, нас тоже отправляют, но реже. А у них и машины новые в хорошем состоянии.



Мы медленно пробирались через заторы на центральных улицах города.



— Да я стараюсь аккуратно ездить, — уже жаждет пожаловаться на суровую жизнь таксиста мужчина, — но не всегда получается. Особенно с 22 часов и до двух ночи. Назаключали договоров со всякими кафе, а теперь не в состоянии всех вывезти (имеется в виду договор с такси для отправки сотрудников после смен домой. — Прим.авт.) Машин не хватает, люди ждут, скандалят — приходится носиться.



До Брагино и обратно доехали без приключений. Я выдохнула. И снова вызвала такси.

Часами за рулём



На этот раз приехал жёлтый автомобиль. На панели старое, собравшее на себя слой дорожной пыли пятно — то ли клей, то ли смачно размазанная жвачка. Во время остановок на светофорах из-под машины доносится рёв, а кресло начинает колотить, словно оно массажное.



— Что это с машиной?



— Не знаю, я пятый час работаю, — улыбается молодой водитель с растрёпанными светлыми волосами.



— Серьёзно? Первый день? Как вас угораздило устроиться в это такси?



— Просто они первые позвонили. Я в такси понимаю только то, что умею водить. И это лучше, чем дома сидеть.



— Сводки ДТП вас не пугают?



— Работают водители здесь очень много. А ещё, когда машину забирал, видел, что очень много нерусских таксистов, они даже правил не знают.



Новобранец решил не слушать навигатор, настоятельно советовавший повернуть налево, и до своего пункта назначения мы немного не доехали. Может, и хорошо, зато вышли пораньше — внутренности мои не успели окончательно растрястись на этой допуслуге массажного кресла.



Отбить аренду



Третья попытка. Белый «Логан», и вот он — герой рассказа предыдущего водителя. Смуглый водитель с акцентом произнёс: «Здравствуте!», — и улыбнулся золотыми коронками.



— А вы давно в такси? Права есть? — решаю сразу узнать, с какой силой мне надо вцепиться в ручку на дверях.



— Есть, стаж небольшой — 15 лет.



— А в ДТП попадали?



— Я нет, ни разу. В аварии попадают, потому что сутками работают. Я так не работаю, только днем, а в выходные у меня выходной.



— Зачем же сутками работать? Опасно же для самих водителей.



— Пытаются денег побольше заработать, аренда машины дорогая.



Вот и получается, что причин сразу несколько: уставшие люди носятся, как угорелые, не справляясь с количеством заказов по ночам, зачастую без прав, да ещё и на машинах с плохой резиной.



Диспетчеры такси жалобы клиентов не хотят даже дослушивать — бросают трубку, так же поступил и один из руководителей компании.



И? Так и будем считать «железо» в авариях? Пока не начнём считать трупы? Кто в ответе за безопасность на наших дорогах?

В начале недели расплющенную машину увидели на «пьяной» дороге



Как привлечь такси к ответственности



Разрешение на перевозки таксистам выдаёт департамент транспорта Ярославской области, там же и контролируют.



— За разрешениями данная компания с 2014 года обращалась регулярно, но с мая перестали, — рассказали в департаменте транспорта. — Лицензированные водители должны иметь путевой лист, в котором содержится информация о прохождении медкомиссии и техосмотра. За отсутствие этого путевого листа у перевозчиков самые большие штрафы — до 30 тысяч рублей. Сверху на машине должен быть фонарь, информация о такси на бортах авто, в салоне должна быть информация о перевозчике и контролирующих органах, также бланки отчетности, которые водитель обязан выдать по требованию пассажира.



Но контролирует департамент только водителей с таким вот разрешением, а есть оно далеко не у всех водителей. Остальных можно привлечь только за незаконную предпринимательскую деятельность, но это уже ведомство налоговой службы. Что касается лицензированных такси, то проверку департамент может утроить лишь после обращений граждан о том или ином нарушении. Обращаться просят по почте.



В ГИБДД отдельную статистику по такси не ведут, поскольку государством она не предусмотрена, да и далеко не все машины брендированные, а значит, понять, такси это или нет, невозможно. За нарушение правил дорожного движения — штраф, как и всем нарушителям. Только этих штрафов на каждой машине этого такси накопилось столько, что приставы уже выезжали их арестовывать, но не смогли.



— У хозяйки фирмы накопилось долгов на сумму больше, чем полтора миллиона, — рассказали судебные приставы. — Все машины, которые принадлежат хозяйке, находятся в лизинге, то есть арестовать мы их не можем.



Как нам стало известно, в лизинге машины с самого открытия такси, и не просто так, а именно для того, чтобы под арест они не попали.



Самые серьёзные ДТП, в которые попадало это известное такси с начала лета:



14 июня — на дороге Ярославль — Иваново «Рено» вылетел с проезжей части и приземлился на крышу в глубоком кювете;

4 июля — машина такси в шесть утра на улице Декабристов сбила мужчину;

18 июля — на проспекте Фрунзе белый «Рено» из автопарка такси вылетел со своей полосы, смял забор на разделительной полосе и повис. Во время жёсткого заноса у такси оторвало колесо;

30 июля — ночью в Ярославле случилось серьёзное ДТП — на перекрестке улиц Чехова и Свердлова столкнулись два автомобиля. Травмы головы получила пассажирка такси;

30 июля — этой же ночью на проспекте Авиаторов не смогли разъехаться сразу два «Логана» из автопарка одного такси. Один из водителей сбежал с места ДТП;

18 августа — «Рено» протаранил чугунный забор в Заволжском районе;

24 августа — автомобиль решил проскочить перед трамваем, но не успел. Водителя увезли на скорой;

1 сентября — машину такси смяло на Полушкиной роще. «Рено» вылетел с дороги черед бордюр и врезался в столб;

3 сентября — машина такси не поделила дорогу в ВАЗом на Юбилейном мосту. Автомобили торчали в отбойнике;

8 сентября — ночью в Брагино на улице Бабича автомобиль «Рено» прилёг на крыше прямо на трамвайных рельсах;

10 сентября — расплющенную машину увидели на «пьяной» дороге. Такси вылетело в кювет, водитель попал в больницу.

Две машины такси не смогли разъехаться на пустой дороге

Что делать, если попали в ДТП на такси?



Адвокат Александр Мартынов:



— Необходимо сразу же вызвать бригаду скорой помощи, зафиксировать степень и тяжесть травм. Возможно, потребуется госпитализация. Если в этом нет необходимости, то водитель такси обязан вызвать ГИБДД, сотрудники которого составят протокол происшествия с участием такси. С копией этого протокола пассажир затем может обратиться в страховую компанию такси и требовать взыскание ущерба. Получили вы травмы или нет — поездка в любом случае считается несостоявшейся. Но в случае травм страховая компания такси обязана выплатить ущерб. Например, за травму головы (сотрясение, закрытая черепно-мозговая травма) можно получить около 40 тысяч рублей.



Дорогие читатели! Давайте вместе сделаем наши улицы безопаснее! Стали свидетелем ДТП с такси? Присылайте фото и видео нам на почту или в личку группы. Мы соберём все материалы и направим коллективное обращение в правоохранительные органы и в департамент.

