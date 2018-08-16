Все машины находятся в лизинге

Печально известной в Ярославле службе такси грозит арест имущества. У хозяйки фирмы накопилось долгов на сумму больше, чем полтора миллиона. Судебные приставы с помощью мобильного приложения установили место, где находится организация. Чтобы поговорить с хозяйкой службы такси, пришлось ехать в Кострому. Пробив номера машин такси, судебные приставы установили, что на каждой имеется больше сотни неоплаченных штрафов. Но арестовать автомобили не получилось.



— Все машины, которые принадлежат хозяйке, находятся в лизинге, то есть арестовать мы их не можем. Мы зашли внутрь здания, чтобы просмотреть документы, а там — голые стены, вообще ничего нет, — рассказали в службе судебных приставов.



Как нам стало известно, в лизинге машины с самого начала находились не просто так, а именно для того, чтобы их не смогли арестовать.



Приставы нашли одну-единственную папку, в которой находились финансовые документы. Но владелица машин сразу пошла в отказ: это не мои, это документы арендодателя.



Сейчас приставы пытаются установить имущество, которое принадлежит женщине. Арестовать машины, скорее всего, так и не получится. А значит, они и дальше будут ездить по городу и попадать в ДТП.

