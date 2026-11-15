Вы точно скажете: «Это про нас!» — самые жизненные мемы про тещу

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Топ шуток про тещу | Источник: Юрий Скулыбердин / Городские медиа Топ шуток про тещу | Источник: Юрий Скулыбердин / Городские медиа

Топ шуток про тещу

Источник:

Юрий Скулыбердин / Городские медиа

Зачастую отношения с тещей — это отдельный жанр в семейных историях: про них придумано столько шуток, что хватило бы на сериал с бесконечными сезонами. Кто-то улыбается над этими мемами, кто-то вдруг ловит себя на мысли: «Да это же буквально моя жизнь!», а кто-то просто радуется, что юмор помогает сглаживать острые углы и превращать напряженные моменты в повод для доброй улыбки.

Ведь в каждой есть лишь доля шутки. За карикатурным образом строгой тещи часто стоит человек, который искренне переживает, старается всё сделать как лучше и порой просто не знает, как выразить эту заботу иначе, чем замечанием, советом или добрым подколом.

Мы собрали подборку мемов про тещу, чтобы вы могли посмеяться, выдохнуть и заодно почувствовать: все мы чуточку да похожи. Кстати, подборка шуток у нас есть и про отношения со свекровью. Вы можете посмотреть их здесь и зарядиться хорошим настроением. Пусть эти мемы тоже будут поводом для легкой разрядки, а может, смешная картинка поможет рассказать о наболевшем.

А у вас так же? | Источник: Юрий Скулыбердин / Городские медиа А у вас так же? | Источник: Юрий Скулыбердин / Городские медиа
Ну это классика | Источник: Юрий Скулыбердин / Городские медиа Ну это классика | Источник: Юрий Скулыбердин / Городские медиа
Время вдвоем&nbsp;— бесценно | Источник: Юрий Скулыбердин / Городские медиа Время вдвоем&nbsp;— бесценно | Источник: Юрий Скулыбердин / Городские медиа
Шутим! | Источник: Юрий Скулыбердин / Городские медиа Шутим! | Источник: Юрий Скулыбердин / Городские медиа
Всем нужно личное пространство | Источник: Юрий Скулыбердин / Городские медиа Всем нужно личное пространство | Источник: Юрий Скулыбердин / Городские медиа
Порядок дома&nbsp;— порядок в голове | Источник: Юрий Скулыбердин / Городские медиа Порядок дома&nbsp;— порядок в голове | Источник: Юрий Скулыбердин / Городские медиа
+4
Надо быть вежливым | Источник: Юрий Скулыбердин / Городские медиа Надо быть вежливым | Источник: Юрий Скулыбердин / Городские медиа
История стара как мир | Источник: Юрий Скулыбердин / Городские медиа История стара как мир | Источник: Юрий Скулыбердин / Городские медиа
С друзьями тоже посидеть хочется | Источник: Юрий Скулыбердин / Городские медиа С друзьями тоже посидеть хочется | Источник: Юрий Скулыбердин / Городские медиа
А вы свозили? | Источник: Юрий Скулыбердин / Городские медиа А вы свозили? | Источник: Юрий Скулыбердин / Городские медиа

Какие слова лучше всего описывают ваши отношения с тещей?

Теплые и доверительные — мы друг друга понимаем
Спокойные и уважительные — держим комфортную дистанцию
Периодически «искрит», но в целом нормально
Стараемся не пересекаться лишний раз
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корреспондент эвергрин-редакции
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Комментарии
1
Гость
1 час
Комментарий 1: Анекдот про тёщу помните? — да, классика!
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Гость
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