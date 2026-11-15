Вы точно скажете: «Это про нас!» — самые жизненные мемы про тещу

Топ шуток про тещу Источник: Юрий Скулыбердин / Городские медиа

Зачастую отношения с тещей — это отдельный жанр в семейных историях: про них придумано столько шуток, что хватило бы на сериал с бесконечными сезонами. Кто-то улыбается над этими мемами, кто-то вдруг ловит себя на мысли: «Да это же буквально моя жизнь!», а кто-то просто радуется, что юмор помогает сглаживать острые углы и превращать напряженные моменты в повод для доброй улыбки.

Ведь в каждой есть лишь доля шутки. За карикатурным образом строгой тещи часто стоит человек, который искренне переживает, старается всё сделать как лучше и порой просто не знает, как выразить эту заботу иначе, чем замечанием, советом или добрым подколом.

Мы собрали подборку мемов про тещу, чтобы вы могли посмеяться, выдохнуть и заодно почувствовать: все мы чуточку да похожи. Кстати, подборка шуток у нас есть и про отношения со свекровью. Вы можете посмотреть их здесь и зарядиться хорошим настроением. Пусть эти мемы тоже будут поводом для легкой разрядки, а может, смешная картинка поможет рассказать о наболевшем.

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