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Происшествия Украинские военные заминировали центр в одном из городов Курской области — уже пострадали два человека

Украинские военные заминировали центр в одном из городов Курской области — уже пострадали два человека

Территорию оцепили

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По словам губернатора, беспилотники продолжают сбрасывать взрывчатку (иллюстративное фото) | Источник: Александр Ощепков / NGS.RUПо словам губернатора, беспилотники продолжают сбрасывать взрывчатку (иллюстративное фото) | Источник: Александр Ощепков / NGS.RU

По словам губернатора, беспилотники продолжают сбрасывать взрывчатку (иллюстративное фото)

Источник:

Александр Ощепков / NGS.RU

Украинские военные с помощью дронов заминировали один из кварталов центра Рыльска в Курской области. Об этом сообщили в официальном Telegram-канале «Курская область».

«С помощью сбросов с беспилотников ВСУ заминировали один из кварталов центра города. Места сбросов оцеплены», — говорится в сообщении.

Уточняется, что есть пострадавшие. Из-за подрыва одного из взрывных устройств ранены два человека.

«У 46-летней женщины отрыв левой стопы, травма головы и акубаротравма. У 51-летнего мужчины отрыв правой стопы, повреждена левая нога, травмы головы и акубаротравма», — уточнили в Telegram-канале.

Оба пострадавших находятся в тяжелом состоянии. Их доставили в больницу Курска, где врачи оказывают необходимую помощь.

Губернатор региона Александр Хинштейн призвал соблюдать бдительность и осторожность, так как сброс взрывчатки продолжается.

«Сбросы взрывных устройств продолжаются. Саперы приступят к разминированию, как только позволит обстановка», — сообщил Хинштейн.

Отметим, что за день 15 ноября дроны массово атаковали Курскую область. Во время налетов пострадали пять человек, в том числе двое детей.

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Павел ПешковПавел Пешков
Павел Пешков
Корреспондент оперативной редакции
ВСУ Курс Рыльск Территория Дрон
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Комментарии
1
Гость
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Знаете, когда у нас все спокойно, размеренно, стабильно, нам скучно — застой, хочется движухи (С)
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Гость
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