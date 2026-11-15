Украинские военные заминировали центр в одном из городов Курской области — уже пострадали два человека

По словам губернатора, беспилотники продолжают сбрасывать взрывчатку (иллюстративное фото) Источник: Александр Ощепков / NGS.RU

Украинские военные с помощью дронов заминировали один из кварталов центра Рыльска в Курской области. Об этом сообщили в официальном Telegram-канале «Курская область».

«С помощью сбросов с беспилотников ВСУ заминировали один из кварталов центра города. Места сбросов оцеплены», — говорится в сообщении.

Уточняется, что есть пострадавшие. Из-за подрыва одного из взрывных устройств ранены два человека.

«У 46-летней женщины отрыв левой стопы, травма головы и акубаротравма. У 51-летнего мужчины отрыв правой стопы, повреждена левая нога, травмы головы и акубаротравма», — уточнили в Telegram-канале.

Оба пострадавших находятся в тяжелом состоянии. Их доставили в больницу Курска, где врачи оказывают необходимую помощь.

Губернатор региона Александр Хинштейн призвал соблюдать бдительность и осторожность, так как сброс взрывчатки продолжается.

«Сбросы взрывных устройств продолжаются. Саперы приступят к разминированию, как только позволит обстановка», — сообщил Хинштейн.