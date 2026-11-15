Украинские военные заминировали центр в одном из городов Курской области — уже пострадали два человека

Украинские военные с помощью дронов заминировали один из кварталов центра Рыльска в Курской области. Об этом сообщили в официальном Telegram-канале «Курская область».
«С помощью сбросов с беспилотников ВСУ заминировали один из кварталов центра города. Места сбросов оцеплены», — говорится в сообщении.
Уточняется, что есть пострадавшие. Из-за подрыва одного из взрывных устройств ранены два человека.
«У 46-летней женщины отрыв левой стопы, травма головы и акубаротравма. У 51-летнего мужчины отрыв правой стопы, повреждена левая нога, травмы головы и акубаротравма», — уточнили в Telegram-канале.
Оба пострадавших находятся в тяжелом состоянии. Их доставили в больницу Курска, где врачи оказывают необходимую помощь.
Губернатор региона Александр Хинштейн призвал соблюдать бдительность и осторожность, так как сброс взрывчатки продолжается.
«Сбросы взрывных устройств продолжаются. Саперы приступят к разминированию, как только позволит обстановка», — сообщил Хинштейн.
Отметим, что за день 15 ноября дроны массово атаковали Курскую область. Во время налетов пострадали пять человек, в том числе двое детей.