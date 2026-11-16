Повторила успех Шараповой спустя 22 года! Мирра Андреева выиграла Итоговый турнир WTA — он стал дебютным в ее карьере

19-летняя российская теннисистка Мирра Андреева выиграла Итоговый турнир WTA в Индиан-Уэллсе. В финале она в упорной борьбе обыграла украинку Элину Свитолину (шестой номер рейтинга) со счетом 7:5, 6:3.
Итоговый турнир по теннису — это соревнование, которое завершает профессиональный сезон и собирает лучших игроков. В этом году он проходит в Индиан-Уэллсе. Турнир с призовым фондом 10 миллионов долларов завершился 15 ноября.
Андреева прошла турнир без единого поражения. Она также стала самой молодой чемпионкой Итогового турнира со времен Марии Шараповой, которая выиграла его в 2004 году в возрасте 17 лет.
В мировом рейтинге Андреева сейчас занимает третье место, но уже гарантировала себе подъем на вторую строчку. Для Мирры это первый титул на Итоговом турнире и самое высокое место в мировом рейтинге за карьеру.
Ранее мы рассказывали, что известно о Мирре Андреевой. Почитайте также интервью, которое мама российской теннисистки дала нашим коллегам из NGS.RU.