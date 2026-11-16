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Спорт Повторила успех Шараповой спустя 22 года! Мирра Андреева выиграла Итоговый турнир WTA — он стал дебютным в ее карьере

Повторила успех Шараповой спустя 22 года! Мирра Андреева выиграла Итоговый турнир WTA — он стал дебютным в ее карьере

В финале она в упорной борьбе переиграла украинку Элину Свитолину

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Матч проходил в Индиан-Уэллсе | Источник: Matthew Stockman / Getty ImagesМатч проходил в Индиан-Уэллсе | Источник: Matthew Stockman / Getty Images

Матч проходил в Индиан-Уэллсе

Источник:

Matthew Stockman / Getty Images

19-летняя российская теннисистка Мирра Андреева выиграла Итоговый турнир WTA в Индиан-Уэллсе. В финале она в упорной борьбе обыграла украинку Элину Свитолину (шестой номер рейтинга) со счетом 7:5, 6:3.

Итоговый турнир по теннису — это соревнование, которое завершает профессиональный сезон и собирает лучших игроков. В этом году он проходит в Индиан-Уэллсе. Турнир с призовым фондом 10 миллионов долларов завершился 15 ноября.

Андреева прошла турнир без единого поражения. Она также стала самой молодой чемпионкой Итогового турнира со времен Марии Шараповой, которая выиграла его в 2004 году в возрасте 17 лет.

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В мировом рейтинге Андреева сейчас занимает третье место, но уже гарантировала себе подъем на вторую строчку. Для Мирры это первый титул на Итоговом турнире и самое высокое место в мировом рейтинге за карьеру.

Ранее мы рассказывали, что известно о Мирре Андреевой. Почитайте также интервью, которое мама российской теннисистки дала нашим коллегам из NGS.RU.

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Елена ХалматоваЕлена Халматова
Елена Халматова
корреспондент MSK1.RU
Итоговый турнир WTA Мирра Андреева
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