Недвижимость
Знакомства
Погода
Телепрограмма
Афиша
Гороскоп
Курсы валют
Пробки
ZODY
Игры
Промокоды
RU76
Погода

Сейчас+2°C

Сейчас в Ярославле
Погода+2°

облачно, без осадков

ощущается как -3

6 м/c,

ю-з.

 757мм 75%
Подробнее
2 Пробки
USD 82,15
EUR 91,03
Ярославна на «Модном приговоре»
Вандал на Юности — видео
Турция за 60 тысяч
Каталог новостроек Ярославля
Автобусы дергаются
Очереди на передачки в СИЗО
Интервью с автором «Уличной поэзии»
Развлечения Игра Для настоящих эрудитов: попробуйте составить 27 слов из слова «самолет»

Для настоящих эрудитов: попробуйте составить 27 слов из слова «самолет»

Головоломка для тренировки мозга

272
Головоломка «Ромашка» для тренировки мозга | Источник: Ольга Бурлакова / NGS.RUГоловоломка «Ромашка» для тренировки мозга | Источник: Ольга Бурлакова / NGS.RU

Головоломка «Ромашка» для тренировки мозга

Источник:

Ольга Бурлакова / NGS.RU

Пора отвлечься от дел и заняться умственной гимнастикой. Тренировки нужны не только телу, но и мозгу. Головоломки положительно влияют на память, скорость мышления и концентрацию внимания. А еще помогут вам «перезагрузиться» в рутине из бытовых задач.

«Ромашка» — отличная игра, чтобы пополнить словарный запас и потренировать память. По правилам нужно составить 27 слов из букв, которые есть в слове «самолет». В каждом должна быть центральная «А», отмеченная желтым цветом. Все слова должны состоять как минимум из четырех букв. Повторяющиеся буквы в слове допустимы.

Прогресс в игре сохраняется. Так что не обязательно пытаться угадать все зашифрованные слова за один раз.

А если вы знаете и другие слова из этих букв, которых нет в словаре «Ромашки», пишите в комментариях. Заодно хвастайтесь результатом.

Если вам удалось отгадать все слова, попробуйте пройти «Ромашку» посложнее.

ПО ТЕМЕ
Алина СардековаАлина Сардекова
Алина Сардекова
Специальный корреспондент
Головоломка Игра Ромашка
Лайк
TYPE_LIKE0
Смех
TYPE_HAPPY0
Удивление
TYPE_SURPRISED0
Гнев
TYPE_ANGRY0
Печаль
TYPE_SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
0
Пока нет ни одного комментария.
Начните обсуждение первым!
Гость
ТОП 5
Мнение
Тайна любовного треугольника: каким получился фильм «Лиля» об отношениях Маяковского и семьи Брик
Мария Тищенко
Обозреватель
Мнение
Вы точно так делали! Сотрудница ПВЗ рассказала, что ее больше всего бесит в покупателях
Дарья
Мнение
«Словно акулы бросаются на деньги»: гневная колонка журналиста о современных ценах на ремонт
Мария Носенко
Корреспондент
Мнение
«Если есть рай — то не здесь». Сибиряк переехал в Краснодар и сбежал домой через пять лет — вот почему
Иван
Мнение
«Когда тебе 37, гарантийный срок на организм уже вышел». Журналистка протестировала «пенсионерский отдых» в санатории — ее честный отзыв
Алина Ринчино
журналист ИрСити
Рекомендуем