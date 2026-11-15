Для настоящих эрудитов: попробуйте составить 27 слов из слова «самолет»

Головоломка «Ромашка» для тренировки мозга Источник: Ольга Бурлакова / NGS.RU

Пора отвлечься от дел и заняться умственной гимнастикой. Тренировки нужны не только телу, но и мозгу. Головоломки положительно влияют на память, скорость мышления и концентрацию внимания. А еще помогут вам «перезагрузиться» в рутине из бытовых задач.

«Ромашка» — отличная игра, чтобы пополнить словарный запас и потренировать память. По правилам нужно составить 27 слов из букв, которые есть в слове «самолет». В каждом должна быть центральная «А», отмеченная желтым цветом. Все слова должны состоять как минимум из четырех букв. Повторяющиеся буквы в слове допустимы.

Прогресс в игре сохраняется. Так что не обязательно пытаться угадать все зашифрованные слова за один раз.

А если вы знаете и другие слова из этих букв, которых нет в словаре «Ромашки», пишите в комментариях. Заодно хвастайтесь результатом.