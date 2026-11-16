Въезд в Ярославль по М-8 закрыли из-за беспилотной опасности — карта

Ночью 16 ноября в Ярославской области объявили режим «беспилотной опасности». Почти сразу после этого глава региона сообщил о перекрытии участка М-8 у въезда в Ярославль.
«В целях обеспечения безопасности перекрыто движение транспорта на выезде из Ярославля в сторону Москвы от перекрестка Московского проспекта с Юго-Западной окружной», — уточнил Михаил Евраев.
Губернатор попросил воздержаться от поездок в указанных направлениях и ближайших окрестностях.
Если ситуация застала вас в пути до Ярославля или, наоборот, вы планируете выехать в сторону Москвы, мы публиковали варианты объезда перекрытия участка М-8.