Недвижимость
Знакомства
Погода
Телепрограмма
Афиша
Гороскоп
Курсы валют
Пробки
ZODY
Игры
Промокоды
RU76
Погода

Сейчас+2°C

Сейчас в Ярославле
Погода+2°

облачно, без осадков

ощущается как -1

0 м/c,

 758мм 87%
Подробнее
0 Пробки
USD 82,15
EUR 91,03
Мэр ночевал в котельной
Беспилотная опасность
Ярославна на «Модном приговоре»
Каталог новостроек Ярославля
Вандал на Юности — видео
Турция за 60 тысяч
Интервью с автором «Уличной поэзии»
Происшествия Въезд в Ярославль по М-8 закрыли из-за беспилотной опасности — карта

Въезд в Ярославль по М-8 закрыли из-за беспилотной опасности — карта

Перекрыт участок от перекрестка Московского проспекта с ЮЗОД

229
Перекрыт участок М-8 в Ярославской области из-за БПЛА | Источник: Александр Куренной / 76.RU Перекрыт участок М-8 в Ярославской области из-за БПЛА | Источник: Александр Куренной / 76.RU

Перекрыт участок М-8 в Ярославской области из-за БПЛА

Источник:

Александр Куренной / 76.RU

Ночью 16 ноября в Ярославской области объявили режим «беспилотной опасности». Почти сразу после этого глава региона сообщил о перекрытии участка М-8 у въезда в Ярославль.

«В целях обеспечения безопасности перекрыто движение транспорта на выезде из Ярославля в сторону Москвы от перекрестка Московского проспекта с Юго-Западной окружной», — уточнил Михаил Евраев.

Участок М-8, который обычно перекрывают во время налетов вражеских беспилотников | Источник: Яндекс / Карты Участок М-8, который обычно перекрывают во время налетов вражеских беспилотников | Источник: Яндекс / Карты

Участок М-8, который обычно перекрывают во время налетов вражеских беспилотников

Источник:

Яндекс / Карты

Губернатор попросил воздержаться от поездок в указанных направлениях и ближайших окрестностях.

Если ситуация застала вас в пути до Ярославля или, наоборот, вы планируете выехать в сторону Москвы, мы публиковали варианты объезда перекрытия участка М-8.

Читайте также
ПО ТЕМЕ
Анна ЁлкинаАнна Ёлкина
Анна Ёлкина
главный редактор
Беспилотная опасность Перекрытие трассы
Лайк
TYPE_LIKE0
Смех
TYPE_HAPPY0
Удивление
TYPE_SURPRISED0
Гнев
TYPE_ANGRY0
Печаль
TYPE_SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
0
Пока нет ни одного комментария.
Начните обсуждение первым!
Гость
ТОП 5
Мнение
«Словно акулы бросаются на деньги»: гневная колонка журналиста о современных ценах на ремонт
Мария Носенко
Корреспондент
Мнение
Переехали в Москву и в шоке от цен и порядков. Откровенная колонка о том, как снять квартиру в столице с жадными риелторами
Василина Березкина
Мнение
Вы точно так делали! Сотрудница ПВЗ рассказала, что ее больше всего бесит в покупателях
Дарья
Мнение
«Если есть рай — то не здесь». Сибиряк переехал в Краснодар и сбежал домой через пять лет — вот почему
Иван
Мнение
Тайна любовного треугольника: каким получился фильм «Лиля» об отношениях Маяковского и семьи Брик
Мария Тищенко
Обозреватель
Рекомендуем