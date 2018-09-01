«Такси всмятку»: очевидцы рассказали о ДТП на Полушкиной роще
1 сентября 2018 19:30
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Сегодня днём в Ярославле на улице Полушкина Роща произошло ДТП с участием машины такси «Тройка».
— Машина вылетела с дороги через бордюр и врезалась передом в столб, — говорят свидетели ДТП. — В итоге такси всмятку — у машины разворотило весь перёд.
Также очевидцы сообщили, что обошлось без жертв — в аварии никто из людей сильно не пострадал.
В интернете сейчас обсуждают другое ДТП со смертельным исходом. Молодой костромич на улице Большая Фёдоровская сбил на микроавтобусе женщину.
Фото: Антон Ерофеев/Первый ярославский автопортал/Vk.com
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