Легковушка врезалась в столб на Полушкиной Роще

Сегодня днём в Ярославле на улице Полушкина Роща произошло ДТП с участием машины такси «Тройка».



— Машина вылетела с дороги через бордюр и врезалась передом в столб, — говорят свидетели ДТП. — В итоге такси всмятку — у машины разворотило весь перёд.



Также очевидцы сообщили, что обошлось без жертв — в аварии никто из людей сильно не пострадал.



В интернете сейчас обсуждают другое ДТП со смертельным исходом. Молодой костромич на улице Большая Фёдоровская сбил на микроавтобусе женщину.

