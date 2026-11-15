«Это не безобидная шалость». На новенькой площади Юности вандал исписал модную скамейку

Граффитчик попал на запись уличных камер Источник: soroka-news.ru, МЦУ Ярославль / Vk.com

Власти Ярославля собираются пойти в полицию из-за вандала, исписавшего новенькую лавку-парклет на площади Юности. Случилось это поздним вечером 11 ноября. Юноша в серой куртке, накинув капюшон, красной краской из баллончика оставил надпись про Пашу.

Правда, на площади вместе с ремонтом установили и новую систему видеонаблюдения, которая записала все действия вандала. Уже 12 ноября сотрудники городского МБУ «Горзеленхозстрой» оперативно устранили надпись.

«Напоминаем, что нанесение надписей и рисунков на объекты городской инфраструктуры — это не безобидная шалость, а порча имущества. Подобные действия не только ухудшают внешний вид города, но и требуют дополнительных затрат времени и ресурсов на устранение последствий», — написали в группе муниципального центра управления Ярославля.

Надпись отмыли Источник: МЦУ Ярославль / Vk.com

Власти напомнили, что это административная ответственность, в отдельных случаях — и уголовная. И попросили жителей сообщать о подобном в городские службы.

Можно отправлять фотографии в группу МЦУ Ярославль во «ВКонтакте».

Soroka-news.ru сообщает, что власти намерены обратиться в УМВД России по Ярославской области со снятыми записями с камер.