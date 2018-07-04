Пострадавший в реанимации

Сегодня в шесть утра на улице Декабристов, 16 такси сбило мужчину. Как нам сообщили, всё произошло недалеко от остановки. Вероятнее всего, пешеход перебегал дорогу в неположенном месте. На настоящий момент личность пострадавшего не установлена. Он находится в реанимации.



— Всё произошло, где поворот на Перекоп. На дороге валялись ботинки, стояла реанимация, — передают очевидцы.



Всех, кто стал свидетелями этого ДТП, просьба обратиться в дежурную часть ГИБДД по телефону 30-10-10.



Напомним, вчера в Ярославле под колёсами авто серьёзно пострадал ещё один пешеход: молодого мужчину доставили в больницу.