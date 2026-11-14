Тайна любовного треугольника: каким получился фильм «Лиля» об отношениях Маяковского и семьи Брик

Отношения этих троих были гораздо сложнее, чем принято считать. Большую роль в них играл Осип, который верил в Маяковского и пытался его продвинуть, как сказали бы сейчас Источник: Кадр из фильма «Лиля» (18+), реж. Вера Сторожева, 2026 год / kinopoisk.ru

12 ноября вышел в прокат фильм «Лиля». Режиссер — Вера Сторожева, среди продюсеров — сам Константин Эрнст. Большая часть картины черно-белая. В цвете сняты только те фрагменты, в которых показано более позднее время, уже после смерти Маяковского, как позволяли технические возможности тех лет. Журналист NGS.RU Мария Тищенко посмотрела фильм еще до премьеры и поделилась своими впечатлениями.

Лилю играет Мария Смольникова, Владимира Маяковского — Андрей Максимов, Осипа Брика — Евгений Стычкин, а сестру Лили Эльзу Триоле — Ангелина Стречина.

Мария Тищенко Обозреватель

В фильме смерть Маяковского становится границей между черно-белым и цветным кино. Картина разделена на три главы и охватывает три периода. Первый начинается со знакомства поэта с Лилей и Осипом Брик в 1915 году и доводит историю их союза до 1930-го. Во втором периоде — во второй половине 1950-х — Лиля сталкивается с попытками вычеркнуть семью Брик из публичной биографии поэта. Последний период переносит зрителя в 1978 год, к концу жизни героини.

Режиссер Вера Сторожева во всём хотела добиться достоверности, поэтому эпизоды до гибели Маяковского стилизованы под черно-белые фотографии Александра Родченко, а цвет в поздних сценах имитирует советскую пленку соответствующего десятилетия. Смена изображения помогает сразу понять, в каком времени мы находимся.

Фильм начинается сценой, которая призвана показать дух главной героини: Лиля купила себе новое платье, несмотря на финансовые сложности в семье, и в ответ на возмущения мужа она просто сняла его и голой пошла по городу. Уверенная в себе, она улыбается и совсем не переживает, что о ней подумают другие.

Именно Осип и Лиля Брик помогли Маяковскому издать его «Облако в штанах» Источник: Кадр из фильма «Лиля» (18+), реж. Вера Сторожева, 2026 год / kinopoisk.ru

Еще в школе мы выяснили, что семья Осипа и Лили Брик — это часть любовного треугольника, в котором особенно выделяется фигура Владимира Маяковского. Но фильм уже своим названием говорит, что женщина сняла фильм о женщине и выдвинула ее фигуру на передний план. И это не просто муза великого поэта, а великая Лиля Брик, вокруг которой существовали мужчины. Свободная, эпатажная, договорившаяся со своим мужем говорить друг другу правду.

Их история в фильме начинается в 1915 году: младшая сестра Лили Эльза Триоле знакомит своего возлюбленного Владимира Маяковского с семьей Брик. Брики просят Эльзу не давать молодому поэту с плохими зубами читать у них в доме стихи. Но он читает супругам «Облако в штанах» — Лилю задевают эти строчки так, что она начинает плакать. А Маяковский влюбляется в Лилю.

Эльза Триоле — сестра Лили Брик, у которой был роман с Владимиром Маяковским. Первым ее мужем был французский офицер Триоле, а вторым — поэт Луи Арагон. Это первая женщина, получившая Гонкуровскую премию — самую престижную награду Франции за лучший роман. Она писала собственные произведения и занималась переводами.

Потом, после ночи с другим писателем, Лиля цитирует ему поэму Маяковского: «У меня в душе ни одного седого волоса, и старческой нежности нет в ней!», «Вы думаете, это бредит малярия? Это было, было в Одессе. " Приду в четыре " , — сказала Мария». Она считает, что это очень значимо для творческого человека, если запоминающиеся строки хочется произносить в постели другому мужчине.

В фильме герои были и счастливыми, и глубоко несчастными, но, видимо, боль действительно становилась почвой для творчества Источник: Кадр из фильма «Лиля» (18+), реж. Вера Сторожева, 2026 год / kinopoisk.ru

Далее — еще одна эпатажная сцена, в которой Лиля возвращается домой и просит мужа сфотографировать ее голой, ведь как будто бы у нее нет ничего, кроме красоты тела, а ей так хотелось бы оставить след в истории. И именно Осип Брик придумает, как это сделать.

В фильме особенно интересно показан Осип — как продюсер, увидевший в Маяковском потенциал. Осип на свои деньги издал «Облако в штанах», похвалил молодого поэта за новаторский ритм в поэзии. И сказал, что теперь все ждут Маяковского, но каждый раз нового.

Именно Осип был инициатором того, чтобы поэт стал жить с ними и работать в строго определенные часы. Лилю поначалу это обидело: и даже не то, что муж не посоветовался с ней, а то, что Маяковский радостно послушал Осипа.

Скоро зрители увидят фильм «Лиля», а потом выйдет и сериал Источник: Кадр из фильма «Лиля» (18+), реж. Вера Сторожева, 2026 год / kinopoisk.ru

И Осип объяснил, зачем это всё: «Маяковский нам подарит вечность». Эта тема будет подниматься и дальше, потому что не всё будет идти так, как задумывалось. Маяковский будет писать не о Лиле и не о любви к ней, а о коммунизме и революции, будет увлекаться другими женщинами, а она — другими мужчинами, но всё равно эти трое будут возвращаться друг к другу в том или ином варианте. И Лиля будет скандалить с Осипом из-за того, что той самой вечности не случилось. Видимо, тогда она просто не знала, что о ней будут снимать кино и сериал.

Это мне запомнилось, наверное, больше всего. У меня также со школы было обычное восприятие этого любовного треугольника, в котором есть великий поэт, его муза и как будто бы странный Осип Брик, согласившийся на такую жизнь. Но получается, что он это всё придумал, дружил с Маяковским, который поначалу был каким-то странным и робким, оценил творчество необычного поэта и позвал в свой дом. Лиля же не сразу приняла такое решение, а потом еще порывалась бросить их обоих.

То есть в фильме вместо понятной мелодрамы о соперничестве двух мужчин возникает более сложная история близости, творческого сотрудничества и зависимости друг от друга.

Поэтому режиссеру не просто удалось достоверно передать атмосферу показанных времен, привлечь внимание не только к фигуре Лили со спектром разных ее чувств, но и подсветить роль ее мужа в этом союзе, уйдя от банального восприятия любовного треугольника.

В конце фильм из черно-белого станет цветным, когда будут показывать последние дни жизни Лили Брик Источник: Кадр из фильма «Лиля» (18+), реж. Вера Сторожева, 2026 год / kinopoisk.ru

И несмотря на то, что этот период жизни показан в черно-белом варианте, чувства и эмоции героев — очень яркие, насыщенные и сложные. Практически 2,5 часа смотрятся на одном дыхании, с интересом, но потом задумываешься, какими несчастными они были в этом сложном союзе и сотворчестве. Это был их выбор, но он причинял им боль.

Фильм «Лиля» я посмотрела сразу же после интервью с актрисой Ангелиной Стречиной, которая сыграла роль Эльзы Триоле. Она отметила, что, видимо, эта боль была для всех топливом.

Чтобы лучше понять, как именно это было, какие еще нюансы в отношениях этих людей остались за пределами фильма, мне теперь хочется скорее посмотреть сериал «Лиля». В нем создатели проекта расскажут гораздо больше о хитросплетениях в жизнях творческих людей XX века.

Тем более что в сериале должны больше внимания уделить фигуре Эльзы Триоле, которой я заинтересовалась после фильма. А ведь именно этого добивалась Ангелина Стречина — чтобы зрителям захотелось почитать об этой женщине после просмотра «Лили».

О том, как проходили съемки «Лили», как еще в нем хотели подчеркнуть достоверность и какую роль в судьбе семьи Брик и Маяковского сыграла Эльза Триоле, читайте в интервью Ангелины Стречиной.