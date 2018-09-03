Авария произошла в Ярославском районе на Юбилейном мосту

Вчера в Ярославском районе в сводках ДТП снова засветилось такси «Тройка». Около 16:30 «Рено-Логан» не поделил дорогу на Юбилейном мосту через Волгу с автомобилем ВАЗ 14-й модели.



— Обе машины торчали в отбойнике на обочине моста, — рассказали очевидцы аварии.



— В этой аварии из людей никто не пострадал, — успокоили в главном управлении МЧС России по Ярославской области.



Днём ранее в ДТП угодил ещё один брендированный автомобиль такси «Тройка».

