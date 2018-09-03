«Машины торчали в отбойнике»: такси «Тройка» угодило в ДТП на Юбилейном мосту
3 сентября 2018 09:01
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Вчера в Ярославском районе в сводках ДТП снова засветилось такси «Тройка». Около 16:30 «Рено-Логан» не поделил дорогу на Юбилейном мосту через Волгу с автомобилем ВАЗ 14-й модели.
— Обе машины торчали в отбойнике на обочине моста, — рассказали очевидцы аварии.
— В этой аварии из людей никто не пострадал, — успокоили в главном управлении МЧС России по Ярославской области.
Днём ранее в ДТП угодил ещё один брендированный автомобиль такси «Тройка».
Фото: МЧС
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