Этот пример сможет решить даже школьник — а вам слабо?

Кто-то в школе любил математику и с удовольствием решал сложные задачи. Кому-то это было неинтересно, и даже простые примеры давались тяжело. Тем, кто уже сам воспитывает детей, иногда приходится вновь возвращаться к задачам, чтобы им помочь.
При этом часто даже взрослые путаются с порядком действий в примерах с умножением, делением и степенями. Чтобы этого избежать, проверьте свои знания на конкретном примере, который подготовила педагог Анна Трипольская. Сначала попробуйте решить сами, а потом посмотрите ответ с пояснением ниже.
Не забывайте, что считать в уме полезно: это развивает память, внимание, концентрацию и логическое мышление. Предлагаем пример уровня 7-го класса для тренировки ума.
Ответ
8²
Сначала считаем степени: 8² = 64, 3² = 9, 7⁰ = 1. Любое ненулевое число в нулевой степени равно единице.
Решаем скобки: 27
Подставляем в основной пример: 64
-12. Снова идем слева направо: 64
Последнее действие — вычитание: 96
-12 = 84.
Правильный ответ: 84.
В данном примере, объясняет Анна Трипольская, надо помнить два момента: первый — порядок действий. Деление и умножение выполняются раньше, чем сложение и вычитание, а действия в скобках выполняются раньше всех.
«Второй момент, о котором нужно помнить: что такое степень числа. Если 3 во второй степени помнят многие, что это 9, то любое число в нулевой степени, кроме ноля, равно единице», — заметила педагог.
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