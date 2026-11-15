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Образование Этот пример сможет решить даже школьник — а вам слабо?

Этот пример сможет решить даже школьник — а вам слабо?

Часто порядок действий вызывает вопросы — читайте, как не запутаться

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Решите математический пример сложностью 7-го класса | Источник: Иван Митюшёв / 29.RUРешите математический пример сложностью 7-го класса | Источник: Иван Митюшёв / 29.RU

Решите математический пример сложностью 7-го класса

Источник:

Иван Митюшёв / 29.RU

Кто-то в школе любил математику и с удовольствием решал сложные задачи. Кому-то это было неинтересно, и даже простые примеры давались тяжело. Тем, кто уже сам воспитывает детей, иногда приходится вновь возвращаться к задачам, чтобы им помочь.

При этом часто даже взрослые путаются с порядком действий в примерах с умножением, делением и степенями. Чтобы этого избежать, проверьте свои знания на конкретном примере, который подготовила педагог Анна Трипольская. Сначала попробуйте решить сами, а потом посмотрите ответ с пояснением ниже.

Не забывайте, что считать в уме полезно: это развивает память, внимание, концентрацию и логическое мышление. Предлагаем пример уровня 7-го класса для тренировки ума.

Пример для читателей НГС подготовила педагог дополнительного образования МАОУ «Гимназия № 10», репетитор по математике Анна Трипольская | Источник: Юрий Орлов / Городские медиаПример для читателей НГС подготовила педагог дополнительного образования МАОУ «Гимназия № 10», репетитор по математике Анна Трипольская | Источник: Юрий Орлов / Городские медиа

Пример для читателей НГС подготовила педагог дополнительного образования МАОУ «Гимназия № 10», репетитор по математике Анна Трипольская

Источник:

Юрий Орлов / Городские медиа

Ответ

: 2 × (27 : 3² × 7⁰) - 12 =

  1. Сначала считаем степени: 8² = 64, 3² = 9, 7⁰ = 1. Любое ненулевое число в нулевой степени равно единице.

  2. Решаем скобки: 27 : 9 × 1, деление и умножение выполняются слева направо. Сначала 27 : 9 = 3, затем 3 × 1 = 3. Значит, скобки равны 3.

  3. Подставляем в основной пример: 64 : 2 × 3 - 12. Снова идем слева направо: 64 : 2 = 32, затем 32 × 3 = 96.

  4. Последнее действие — вычитание: 96 - 12 = 84.

Правильный ответ: 84.

В данном примере, объясняет Анна Трипольская, надо помнить два момента: первый — порядок действий. Деление и умножение выполняются раньше, чем сложение и вычитание, а действия в скобках выполняются раньше всех.

«Второй момент, о котором нужно помнить: что такое степень числа. Если 3 во второй степени помнят многие, что это 9, то любое число в нулевой степени, кроме ноля, равно единице», — заметила педагог.

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