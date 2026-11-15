40 дней в одиночку: как айтишница путешествовала по горам Кыргызстана на старом «Солярисе» — спала в машине, мылась в общественных банях

Невероятной красоты Галина в невероятно красивых горах Кыргызстана Источник: Туда Сюда / Telegram

37-летняя Галина Попова решилась на не самое обычное путешествие — из родной Перми она в одиночку отправилась в Кыргызстан на своем стареньком «Солярисе». Поездка заняла 40 (!) дней. Галина любовалась горами Тянь-Шаня, ночевала в юртах, завтракала на природе — чистая романтика. О ее путешествии рассказывает 59.RU.

«Я там, где должна быть»

Поездка была не из серии «от отеля до отеля». Автомобилистка была готова отказаться от удобств вроде ночевок в гостиницах и обедов в ресторанах ради необычных впечатлений.

«Я заезжала туда, куда обычно ездят только на внедорожниках. Готовила себе завтраки на природе, а мылась в общественных банях. <…> Зато я увидела столько невероятных мест, что до сих пор не верится, что всё это было наяву. Удивительно, но все 40 дней меня не покидало ощущение, что я именно там, где и должна быть. А дорога для меня — не испытание, которое нужно преодолеть, а отдельное удовольствие . Мне в кайф быть за рулем, менять планы на ходу, ехать навстречу неизвестности и не знать, что ждет за следующим поворотом», — писала она в своем телеграм-канале.

Чудесные виды стоили всех неудобств Источник: Туда Сюда / Telegram

На ночевки в отелях автолюбительница практически не тратилась. Четыре раза она ночевала в юртах, еще четыре — в хостелах, остальные 32 ночи провела в машине.

«И, на мое удивление, я прекрасно высыпалась, была полна энергии и энтузиазма, — признаётся Галина. — Спала без матраса, просто на переднем сиденье. Считаю это теперь своей суперспособностью ».

Отпуск, кстати, путешественница не брала: она IT-специалист, всё это время работала удаленно. А что касается общих трат, то на все путешествие ушло 126 384 рубля. И это не считая подготовки авто к поездке — это еще 63 000 рублей.

«В подготовку машины входил ремонт подвески и обслуживание тормозной системы, — объясняет автолюбительница. — Плюс еще были затраты на адаптеры и провода для работы в машине, набор посуды для готовки на горелке, солнцезащитный экран и т. д.»

Отель «1000 звезд»

Красоты Кыргызстана определенно стоили того, чтобы ради них ночевать в машине: горы Тянь-Шаня, озера Иссык-Куль и Ала-Кель, Тулпар-Кель и Кель-Суу, озеро Учитель и одноименный ледник.

Галина побывала в живописном ущелье Барскаун в горах Тескей-Ала-Тоо (Тянь-Шань) на высоте трех тысяч метров. Ночевку там она назвала «мой отель „1000 звезд“». Источник: Туда Сюда / Telegram

В горах отважная путешественница передвигалась пешком, оставляя машину у подножия. Однажды она шла 12 километров с набором высоты в километр. По пути начала собираться гроза — именно в этот момент Галина была в открытом поле.

«Так быстро с тяжелым рюкзаком, одновременно вспоминая молитвы, я еще не бегала», — смеется она.

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В дороге Галина несколько раз помогла другим путешественникам.

«Стараюсь помогать, если могу. Уже два раза помогла французам и немцам добраться из точки А в точку Б, — делилась в одном из постов Галина. — Один раз помогла местным ребятам завести машину, за что они отблагодарили меня и дали тысячу. С удовольствием фотографирую и снимаю видео тем, кто попросит, а иногда и сама прошу сделать пару кадров мне. И вообще здесь постоянно встречаются какие-то невероятные люди . Рассказывают свои истории, вдохновляют меня, а потом сами удивляются моим маршрутам и планам».

О своем путешествии путешественница сняла небольшой ролик Источник: galch0na / Instagram (принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ)

«Заплакала от красоты»

В беседе с корреспондентом 59.RU Галина поделилась, что во время путешествия были некоторые трудности. Например, машина четыре раза ломалась, ее приходилось отгонять в автосервис. Кроме того, за время автотура Галина успела переболеть гриппом.

«Сложно искать место для ночевки, когда уже стемнело, а темнеет там рано. Сложно было, когда не было туалета под боком, — поделилась собеседница. — Плюс я заболела, у меня был кашель с температурой, и всё это пришлось перенести на ногах».

Несмотря на все проблемы, она ни разу не пожалела о своем решении отправиться в соло-путешествие на стареньком автомобиле. Ведь автотур в Кыргызстан Галина планировала несколько лет и очень давно мечтала посетить эту страну. И поездка удалась на все сто:

«Я хорошо помню самый эмоциональный момент, когда я увидела на рассвете величественную стену Памира . Я давно хотела посмотреть на семитысячники и, когда я съехала с последнего перевала, оказалась на равнине, которая находится на высоте 3000 метров над уровнем моря, и увидела, как возвышаются белоснежные горы еще на 3–4 тысячи метров вверх одной гигантской стеной, я заплакала от красоты и величия».

Не всякий айтишник — домосед Источник: Галина Попова / личный архив

Галина много путешествует, признаётся, что не любит долго сидеть дома. В ее копилке — несколько туров в Китай, покорение Эльбруса, поездка на Сахалин и Курильские острова. Недавно она целый месяц провела во Вьетнаме — ездила по стране.