В Ярославле скандально известное такси вылетело на рельсы и перевернулось на крышу
8 сентября 2018 11:10
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Сегодня ночью в Ярославле произошло ДТП с участием машины такси. Причем, того такси, которое регулярно попадает в сводки. Пугающе часто попадает.
На этот раз авария случилась в Брагино. На улице Бабича автомобиль вынесло с дороги на трамвайные рельсы и перевернуло на крышу.
— Это такси теперь объявило войну трамваям? — шутят в соцсетях. — Да это же краш-тест в реальных условиях.
Хотя это уже не смешно. Такси с номерами на борту завоевало славу самого опасного. Мы даже писали отдельный материал, где разбирались, почему именно они всё время попадают в аварии.
Фото: Artur Sargsyan, Первый Ярославский Автопортал
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