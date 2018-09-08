Полагают, что водитель мог уснуть за рулем

Сегодня ночью в Ярославле произошло ДТП с участием машины такси. Причем, того такси, которое регулярно попадает в сводки. Пугающе часто попадает.

На этот раз авария случилась в Брагино. На улице Бабича автомобиль вынесло с дороги на трамвайные рельсы и перевернуло на крышу.

— Это такси теперь объявило войну трамваям? — шутят в соцсетях. — Да это же краш-тест в реальных условиях.

Хотя это уже не смешно. Такси с номерами на борту завоевало славу самого опасного. Мы даже писали отдельный материал, где разбирались, почему именно они всё время попадают в аварии.