«Жалко, что ли?»: в соцсетях разгорелся спор о поездах — сколько пассажир сверху может сидеть внизу

В поезде приходится иногда жертвовать комфортом Источник: Михаил Огнев / FONTANKA.RU

Вы переплатили за нижнюю полку, расстелили постель и легли отдыхать, но сосед сверху настойчиво требует уступить место и угрожает позвать проводника. Спор за «нижнее» пространство в поездах давно превратился в главную битву пассажиров вне зависимости о того, купе это или плацкарта, хотя в правилах перевозок давно прописан жесткий тайминг. Разбираемся, сколько времени вы обязаны терпеть попутчика на своей полке, в какие часы можно посидеть внизу и что делать, если сосед сверху решил обосноваться у вас в ногах.

«Абонемент на чужую полку»

Пассажиры поездов дальнего следования разделились на два непримиримых лагеря. Одни относятся к присутствию соседей с верхних мест спокойно и лояльно, считая совместные посиделки у столика обычным проявлением взаимовыручки в дороге.

«Действительно, жалко, что ли? Сколько ни ездил, люди сами предлагали — сиди, ешь, в окно смотри, что там лежать на верхотуре», — вспоминает Андрей.

«Сколько ездила на поездах, всегда сама предлагала верхним спуститься и поесть», — рассказывает Марина.

«Всё очень индивидуально: кто-то с нижней полки будет приглашать соседей сверху, кто-то на нижней будет считать эти самые минуты присутствия другого, думая о личных границах. Но, как мне кажется, все мы рады человеческому к себе отношению, а оно в законы мира часто не вписывается и им противоречит, увы», — вздыхает Алексей.

Вагонные споры — последнее дело? Источник: Булат Салихов / UFA1.RU

Другие же приходят в шок от бесцеремонности попутчиков, которые воспринимают чужое оплаченное место как общую территорию.

«Сел, поел и к себе на вторую! Почему я купила билет, причем дороже, чем на второй полке, и должна лежать ноги калачиком, пока кто-то сидит три часа на моей полке?» — недоумевает Анастасия.

«Очень хорошо можно есть и на верхней полке, лежа, да с видосиками. Никого не напрягая, да и вообще с комфортом. Чем слезать вниз, садиться на чужую постель», — считает Аня.

«В поезде специально купила нижнюю полку. Еще сплю, с верхней девушка садится ко мне и разворачивает еду. На замечание выдает: „Поем и уйду“. В итоге „поем“ растянулось на несколько часов. На просьбу встать обиделась: „Вам жалко, что ли?“ Но с каких пор верхняя полка дает абонемент на чужую нижнюю?» — возмущается интернет-пользователь.

А когда можно спуститься на нижнюю?

Даже если пассажир с верхней полки не требует настойчиво поменяться местами, вопрос доступа к столику возникает почти в каждой поездке. Нижняя полка в купе, как правило, стоит дороже верхней. Поэтому человек, который приобрел нижнее место, не обязан предоставлять его соседу сверху по первому требованию или просто потому, что тому неудобно сидеть наверху. Но законодательство предусматривает исключение.

Сидеть на нижней полке можно, но недолго Источник: Артем Устюжанин / MSK1.RU

Согласно пункту 93 Правил перевозок пассажиров, которые утверждены приказом Минтранса России № 352, пассажир нижней полки обязан предоставить пассажиру с верхней полки место у столика для приема пищи. Для этого установлены конкретные временные интервалы:

Завтрак — с 07:00 до 10:00, не более 30 минут. Обед — с 12:00 до 15:00, не более одного часа. Ужин — с 19:00 до 21:00, не более 30 минут.

«Это время, отведенное именно для приема пищи, а не возможность пользоваться нижней полкой по своему усмотрению, — подчеркивает начальник юридического департамента „ВМТ Консалт“ Софья Лукинова. — Пассажир сверху не может на этом основании требовать, чтобы ему разрешили сидеть внизу несколько часов, работать за столиком вне установленных интервалов или отдыхать на чужой полке».