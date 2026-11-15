Глава Рыбинска переночевал на котельной, из-за которой замерзает город

Глава Рыбинска — второго по величине города Ярославской области — прокомментировал напряженную ситуацию с отоплением. Дмитрий Рудаков написал в соцсетях, что ночевал на котельной «Веретье», из-за которой после начала отопительного сезона больше 200 зданий осталось без тепла. Еще в десятках жилых домов батареи остыли уже в середине ноября.
«Сегодняшнюю ночь провел на котельной „Веретье“. После скачка напряжения на электросетях в микрорайоне велись восстановительные работы на котле. Оборудование новое. Заменили котел в прошлом году. Повреждение было незначительное, затронуло 0,3% трубок конвективной части. Справились быстро — в течение нескольких часов. Утром был на запуске. Циркуляцию теплоносителя не останавливали — завоздушивания быть не должно. Сейчас котел выходит на заданные параметры», — написал Дмитрий Рудаков.
Но жителей это не успокоило. Люди хотят жить в теплых квартирах.
«Дмитрий Станиславович, довожу до Вашего сведения, что отопление в Веретье до сих пор полностью отсутствует. Нет никакого пониженного давления, трубы ледяные. (9 мая, 23). Водоканал опять отчитался, что ремонтные работы завершены, но это не так. Вторые сутки подряд люди мерзнут в квартирах, постоянно включены электрорадиаторы. Это плюсом огромные платежи за электричку. А ведь населению приходится платить еще и за отопление, которого нет. Почему за холодные батареи люди должны платить наравне с теми, у кого батареи жарят?» — написала под публикацией градоначальника Юлия Исакова 15 ноября.
Глава города отметил, что в городе много утечек, над которыми работает правительственный «Яроблводоканал».
«Продолжаем помогать городу Яроблводоканалу устранять утечки и снижать подпитку на сетях. С этой недели от нас функционируют 3 бригады, что уже значительно ускорило процесс. Набираем еще бригады для оказания помощи предприятию, которые будут варить трубы и менять участки аварийных сетей. Теплоснабжением в Рыбинске занимается область. Но наша задача — защищать жителей и добиваться от Яроблводоканала выполнения своих обязанностей. Где это юридически возможно, будем оказывать коллегам помощь», — написал Рудаков.
Что известно про «Яроблводоканал»
«Яроблводоканал» обеспечивает водопроводной водой большинство районов Ярославской области (Мышкин, Углич, Пошехонье, Данилов, Брейтово, Рыбинский район, Любим, Большое Село, Некоуз). Компания также занимается канализацией (водоотведением), а в отдельных районах — и отоплением. Как единое областное предприятие существует с февраля 2025 года, после объединения «Северного» (Рыбинск) и «Южного» (Ростов Великий) водоканалов. Юридически объединенная организация так и осталась в Рыбинске на Волжской набережной, 10. Сам водоканал работает здесь с 1992 года. Сейчас компания принадлежит Министерству строительства и ЖКХ Ярославской области, генеральный директор — Александр Топалов.
С 1 января 2026 года к нему присоединились еще и рыбинские теплосети и котельные.
По информации сервиса «Контур. Фокус», по итогам работы за 2024 год предприятие получило убыток в размере 519 миллионов. В 2025 году при выручке в 5,2 млрд рублей компания сработала с убытком в 830 млн.
«Ярославльводоканал» — отдельное предприятие, обеспечивает питьевой водой и канализацией Ярославль. Им тоже управляет область (ранее находился в ведении городской власти).
В октябре 2026 года в Рыбинске из-за срыва запуска отопительного сезона, в том числе на котельной «Веретье», возбудили уголовное дело по статье о халатности.