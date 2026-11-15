Глава Рыбинска переночевал на котельной, из-за которой замерзает город

«Яроблводоканал» обеспечивает водопроводной водой большинство районов Ярославской области (Мышкин, Углич, Пошехонье, Данилов, Брейтово, Рыбинский район, Любим, Большое Село, Некоуз). Компания также занимается канализацией (водоотведением), а в отдельных районах — и отоплением. Как единое областное предприятие существует с февраля 2025 года, после объединения «Северного» (Рыбинск) и «Южного» (Ростов Великий) водоканалов. Юридически объединенная организация так и осталась в Рыбинске на Волжской набережной, 10. Сам водоканал работает здесь с 1992 года. Сейчас компания принадлежит Министерству строительства и ЖКХ Ярославской области, генеральный директор — Александр Топалов.

С 1 января 2026 года к нему присоединились еще и рыбинские теплосети и котельные.

По информации сервиса «Контур. Фокус», по итогам работы за 2024 год предприятие получило убыток в размере 519 миллионов. В 2025 году при выручке в 5,2 млрд рублей компания сработала с убытком в 830 млн.

«Ярославльводоканал» — отдельное предприятие, обеспечивает питьевой водой и канализацией Ярославль. Им тоже управляет область (ранее находился в ведении городской власти).