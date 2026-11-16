В Ярославле заорали сирены, объявлена опасность атаки БПЛА

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В Ярославской области объявили беспилотную опасность | Источник: читатель 76.RU В Ярославской области объявили беспилотную опасность | Источник: читатель 76.RU

В Ярославской области объявили беспилотную опасность

Источник:

читатель 76.RU

16 ноября около 00:47 в Ярославле включили сирены, оповещающие об опасности с воздуха. Губернатор региона объявил режим «беспилотной опасности» и попросил жителей перейти в безопасное место.

«Соблюдайте спокойствие. Если вы находитесь на улице — покиньте открытые участки, постарайтесь укрыться в ближайших зданиях. В помещениях важно зашторить окна плотными занавесками или опустить жалюзи, отойти от окон на безопасное расстояние и стараться находиться в комнатах со сплошными стенами», — обратился в соцсетях Михаил Евраев.

Он уточнил, что учреждения региона работают в штатном режиме. Отражают атаку подразделения Министерства обороны и силовых ведомств. Одновременно перекрыли участок трассы М-8 на въезде в Ярославль.

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Комментарии
5
Гость
13 минут
Зато в Новый год на петардах сэкономим!))
Гость
31 минута
Почему выпадают волосы у женщин: трихолог назвала причины и составила план спасения шевелюры.
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