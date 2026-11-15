Новые русские. Что происходит в жизни знаменитых иностранцев — граждан РФ

Источник: kremlin.ru

Серийный герой боевиков, звезда «Спрута», боксёр с татуировкой серпа и молота, сноубордист с двумя олимпийскими золотыми медалями и человек, раскрывший секреты АНБ, — все они в разное время получили российский паспорт. «Фонтанка» разбиралась, кто из знаменитых иностранцев действительно связал с Россией жизнь, а кто ограничился декларацией любви к Достоевскому и березкам.

Милош Бикович: свой среди экранов

Источник: кадр из фильма «Холоп» (18+)

Милош Бикович последнее десятилетие так часто появляется на российских экранах, что уже и не воспринимается как иностранец. «Солнечный удар» (2014), «Духless 2» (2015), «Лёд» (2018), «Холоп» (2019–2026), «The Телки» и так далее. Он — и Шляпник из «Алисы в стране чудес», и Муслим Магомаев из одноименного сериала. Последние работы — в фильмах «Рождение империи», «Тайный город».

Российское гражданство он получил сравнительно недавно — в 2021 году, а с 2022-го обзавёлся и собственным жильем в Москве. По его признанию, большую часть времени проводит здесь, но, вообще-то, живет на две страны: Сербия по-прежнему его дом, и там он тоже востребован как актер — в «Тенях над Балканами» даже играл Броза Тито во втором сезоне, снятом в 2019 году.

Не удалось только поучаствовать в третьем сезоне сериала HBO «Белый лотос»: в 2024 году его уже утвердили на роль Валентина, русского инструктора по йоге. Но HBO расторгла с ним контракт под давлением Украины. При этом МИД Сербии назвал претензии Киева необоснованными.

Стивен Сигал: мастер боевых искусств и налоговых деклараций

Источник: kremlin.ru

Американский актёр Стивен Сигал стал гражданином России с «краснокожей паспортиной» в 2016 году. Торжественно, под телекамерами, Владимир Путин вручил её потомку эмигранта, уехавшего в начале XX века из России в США.

Сам Стивен Сигал говорил, что его дед родом из буддийских регионов России: по одной версии — из байкальских, по другой — поскольку деда называли в семье «монголом», он родился то ли в Калмыкии, то ли в Бурятии. Но это всё — пересказы Сигала. А по данным американских СМИ, разыскавших в архивных документах деда — Натана Зигельмана, предок называл разные места рождения, но все — белорусские: Минск, Бобруйск, Брест, входившие в состав Российской империи. В США он сменил фамилию на Сигал.

В начале 2026 года российские СМИ обнаружили, что Сигал продаёт свой дом в Подмосковье, и решили, что он собрался уехать из России. Но актёр опроверг слухи и сообщил, что просто хочет поменять жильё.

Стивен Сигал живёт как человек мира — сохранил американское гражданство и получил сербское. Поддерживает политику России: с 2018 года занимает должность спецпредставителя МИД РФ по гуманитарным связям с США, а в 2021-м вступил в партию «Справедливая Россия» — значится как один из разработчиков поправок к закону, ужесточающих наказание за экологические преступления.

Когда началась СВО, ездил в Донбасс. Результатом поездок стал документальный фильм «Во имя справедливости» (2024 год). 13 ноября 2026 года на канале RT состоялся премьерный показ ещё одного фильма-расследования — «Финальный отсчёт».

Самое большое недовольство Сигала в нашей стране вызывает запутанная бюрократия: несколько раз ему блокировали счета, потому что он вовремя не предоставлял налоговую декларацию.

Жерар Депардье: «русский по духу» с французскими судебными делами

Встреча с Жераром Депардье 6 января 2013 года в Сочи Источник: kremlin.ru

В новые времена первым звездным иностранцем, захотевшим получить российский паспорт, стал Жерар Депардье. В 2013 году, когда получал его, говорил: «Я — русский по духу». Его встречали с распростёртыми объятиями: в Мордовии прописали, а Рамзан Кадыров подарил пятикомнатную квартиру в Грозном.

Укрываясь после скандала с налогами во Франции, он снимался в российских фильмах, давал интервью, рассказывал о любви к русской культуре и литературе — к Достоевскому и Пушкину.

Но, в отличие от Сигала, Депардье уже не поддерживает политику России: в 2022 году он закрыл продюсерский центр в России, остановил работу над фильмом «Нормандия — Неман» и уехал. Тогда же в Госдуме предлагали лишить его гражданства.

А он тем временем высказывался в зарубежных СМИ о тёплом отношении к нашей стране и говорил, что в этом чувстве для него ничего не изменилось: «Я всё ещё россиянин». Его продюсер Арно Фрилле в сентябре 2026 года это подтверждал и рассказывал, что от переезда в Россию Депардье удерживают французские судебные дела. Именно поэтому якобы он оставил свои виноградники в Алжире и живёт в Европе.

Орнелла Мути: римская богиня с петербургской легендой

Источник: кадр из фильма «Цвета любви» (2018)

Летом 2026 года Орнелла Мути и её дочь Найке Ривелли подали заявление на получение гражданства РФ. Найке Ривелли тогда рассказала о русских корнях: бабушка Орнеллы Мути родом из Петербурга. Будто бы бабушка была пианисткой, ее муж — врачом, после революции 1917 года они уехали из Петербурга в Ревельскую область (Эстонию), там и родилась мама Орнеллы Мути.

Документальных подтверждений этому нет: информация о российских корнях основана на семейных рассказах.

Сейчас мать с дочерью живут в основном в Монте-Карло, но регулярно наезжают в свои дома в Италии и Франции. Найке Ривелли — актриса, модель и певица; в марте 2024 года дефилировала на подиуме Московской недели моды. Орнелла Мути снимается в кино. Судя по всему, жить в России они не намерены, но планы на приобретение недвижимости в Москве или Санкт-Петербурге и на работу здесь озвучивали.

Комиссар Каттани — с российским паспортом в Италии

Источник: кадр из фильма «Тень Караваджо» (2022)

Легенда итальянского кино, актёр и режиссёр Микеле Плачидо, прославившийся в Советском Союзе ролью комиссара Каттани в сериале «Спрут», получил российский паспорт в 2021 году. Это был символический шаг.

С одной стороны, Плачидо говорит об уважении к русской культуре (он ставил Чехова в итальянском театре) и о большом значении для него работы с российскими кинематографистами — играл советского майора в «Афганском изломе» Владимира Бортко. С другой — он уверен, что в роду есть русские, хотя документальных подтверждений этому нет.

Микеле Плачидо никогда не жил в России, хоть и приезжает время от времени. Его жизнь — профессиональная и семейная — в Италии.

Наталия Орейро: самая русская иностранка без российских корней

Источник: кадр из фильма «Женщина в очереди» (2025)

Звезда «Дикого ангела» Наталия Орейро и её сын получили российское гражданство в 2021 году — присягу актриса принимала на русском и испанском языках.

На российские корни она никогда не претендовала. Но так часто ездила в Россию на гастроли, что Иван Ургант в своём шоу назвал её самой русской из всех иностранок. Тогда-то Орейро впервые и озвучила своё желание получить российский паспорт — пока в шутку. Но уже в 2020 году подала заявление на получение российского гражданства.

Она продолжает сниматься в российских фильмах, давать концерты, а российское гражданство не только упрощает для нее поездки — теперь они безвизовые, — но и снижает налоги, которые надо оплачивать в России. Она здесь не живёт и никогда не планировала. Их дом с сыном Мерлином Атауальпой — в Аргентине, пригороде Буэнос-Айреса.

Джанкарло дель Монако: оперный режиссёр по зову Гергиева

82-летний Джанкарло дель Монако — итальянский оперный режиссёр, сын легендарного тенора Марио дель Монако, — стал российским гражданином с лёгкой руки Валерия Гергиева: тот позвал режиссёра поставить «Риголетто» в Большом театре. В ноябре 2024-го состоялась премьера, а уже 20 декабря 2024 года был опубликован указ президента о предоставлении гражданства дель Монако и ещё более чем 20 заявителям.

Виктор Ан: золото за Россию, жизнь в Сеуле

Источник: kremlin.ru

Виктор Ан (Ан Хён Су) на Олимпиаде в Сочи выступал за сборную России: три золотые медали и одна бронзовая. Российским гражданином он был к тому времени уже больше двух лет.

Это была вынужденная мера: корейский конькобежец очень хотел продолжать спортивную карьеру, но в 2010 году его не включили в южнокорейскую сборную из-за травмы. Тогда Ан обратился к российским властям.

Но на Олимпиаду-2018 в Пхёнчхане — в стране, где он родился, — МОК его не допустил без объяснения причин; в допинговых скандалах его имя не упоминалось. И в том же году он с семьёй вернулся на родину.

Правда, в феврале 2019-го Ан выступал ещё на этапах Кубка мира за Россию. Но получил травму и контакты с российским спортом прекратил. В апреле 2020-го он тренировал сборную Китая.

Сейчас Ан Хён Су ушёл из большого спорта и живёт в Южной Корее, в Сеуле, занимается частным тренерством.

Вик Уайлд: американец с двумя золотыми в Сочи

Муж российской сноубордистки Алёны Заварзиной, американец Вик Уайлд получил российское гражданство в 2012 году, после женитьбы. В Сочи в 2014 году завоевал золото в параллельном слаломе и параллельном гигантском слаломе.

Сразу после того как выиграл бронзовую медаль на Олимпиаде в Пекине, заявил об уходе из спорта. Сейчас занимается проектами по всей стране, а живёт в Петербурге.

Рой Джонс: паспорт быстрее, чем реванш

Источник: kremlin.ru

Рой Джонс — американский боксёр — рассказал Владимиру Путину в Крыму, что хочет стать гражданином РФ, в 2015 году. И получил паспорт довольно быстро. Уже в следующем году открыл боксёрскую школу в Севастополе, ещё одну — в Химках, один раз дрался в России.

Но довольно быстро вернулся в США, сейчас тренирует боксёров. Иногда приезжает в Россию — даёт мастер-классы, участвует в спортивных и боксёрских мероприятиях.

Джефф Монсон: Снеговик с серпом и молотом

Джефф Монсон — боец ММА по прозвищу Снеговик с татуировками серпа и молота, а также Родины-матери, — стал россиянином в 2018 году (в 2016-м получил ещё и паспорт ЛНР), но уже с 2017 года жил в Подмосковье.

К выборам 2018 года купил там квартиру и открыл школу единоборств в спортивном комплексе «Опалиха» в Красногорском округе, от которого баллотировался в местный совет. Причём избрался от «Единой России», хотя называл себя то анархистом, то коммунистом: фотографировался в футболке с портретом Ленина, а на бой выходил под гимн СССР.

В Башкортостане — в Уфе — он прожил пять лет. В 2023 году стал депутатом парламента Башкортостана. Открывал бесплатные спортивные детские школы, помогает детскому реабилитационному центру для детей с аутизмом, детской больнице и онкологическому центру, проводит мастер-классы по всей России. Хоть и решил переехать в Екатеринбург, не собирается всё это бросать. В Екатеринбурге спасает диких животных в реабилитационном центре благотворительного фонда «Альфа».

Кевин Джонсон обещал стать Владимировичем

Американский боксёр-тяжеловес Кевин Джонсон, в 2009 году проигравший Виталию Кличко бой за титул чемпиона мира по версии WBC, получил российское гражданство в январе 2024 года. Он заявлял, что возьмёт отчество Владимирович — в честь президента России. Спустя год Джонсон переехал в Самару, тренирует детей и подростков по всему региону, иногда участвует в турнирах. Получать паспорт и на президентские выборы 2024 года в Самаре он ходил в футболке с Путиным.

Эдвард Сноуден: россиянин поневоле

Бывший сотрудник АНБ, опубликовавший в 2013 году сведения о программах слежки американских спецслужб, не собирался жить в России. Но поскольку ни одна страна не решилась предоставить ему убежище, обосновался здесь; информация о его месте жительства не раскрывается из соображений безопасности.

Со своей девушкой, приехавшей к нему в Россию, он узаконил отношения, у них есть сын.

Когда стало ясно, что уезжать ему с семьёй некуда, в 2020 году оформил бессрочный вид на жительство, а в 2022-м стал гражданином России, при этом оставаясь гражданином США.

Пётр Шереметев: граф вернулся к предкам

Прямой потомок фельдмаршала Бориса Шереметева, граф Пётр Петрович Шереметев сообщил о планах переехать в Россию в 2025 году: он обещал это сделать своему отцу.

Российское гражданство он принял более 20 лет назад, часто наведывался, а теперь живёт вместе с супругой в Москве: из окон квартиры виден Новоспасский монастырь, где покоятся его предки.

В свои 95 лет он очень деятелен: почётный председатель президиума Международного совета российских соотечественников, курирует «Шереметев-центры» и не оставляет идею примирить живущих в России с потомками покинувших её после революции.

Паспорт стало получить проще

С августа 2024 года указом Владимира Путина упрощены условия получения российского гражданства: ежегодно его предоставляют сотням иностранцев — не только с мировыми именами.