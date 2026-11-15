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Происшествия Горят дома и машины, пострадали десятки людей, в том числе дети: сотни дронов атаковали Россию

Горят дома и машины, пострадали десятки людей, в том числе дети: сотни дронов атаковали Россию

ПВО сбила более 200 беспилотников

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На месте возгораний работали спасатели (иллюстративное фото) | Источник: Елена Вахрушева / 76.RUНа месте возгораний работали спасатели (иллюстративное фото) | Источник: Елена Вахрушева / 76.RU

На месте возгораний работали спасатели (иллюстративное фото)

Источник:

Елена Вахрушева / 76.RU

Беспилотники массово атаковали регионы России 15 ноября. Во время налета пострадали десятки человек. Также повреждены дома и автомобили. Рассказываем всё, что известно об ударах.

Белгородская область подверглась налету беспилотников. Во время атак пострадали девять мирных жителей. Об этом сообщил в Telegram-канале Оперштаб Белгородской области.

«В поселке Дубовое в результате атаки дрона пострадали два человека. Мужчину с осколочным ранением лица и женщину с осколочным ранением голени доставили в городскую больницу № 2 Белгорода», — говорится в сообщении.

Также осколками дронов изрешетило десятки машин, некоторые из них загорелись. Пожары также вспыхнули в домах, в которые попали беспилотники. Помимо этого, некоторые районы области остались без электричества из-за повреждений на электросетях.

В Курской области во время налета дронов пострадали пять человек, в том числе двое детей. Об этом сообщил в Telegram-канале Оперштаб Курской области.

«В результате удара ранены три человека, среди которых два ребенка. У четырехлетнего мальчика осколочное ранение кисти, у восьмилетнего — травма головы. У 70-летней женщины травма головы, осколочное ранение лица», — говорится в сообщении.

Помимо этого, осколки беспилотников повредили несколько частных домов.

Как сообщили в Минобороны РФ, всего над Россией с 08:00 до 20:00 мск ПВО сбила 230 беспилотников. Дроны уничтожили над территориями Белгородской, Брянской, Курской областей, Республики Крым и над акваторией Черного моря.

Отметим, что прошлой ночью беспилотники атаковали Нижнекамск в Татарстане. Дрон влетел прямо в квартиру и заминировал целый дом. Однако жителей удалось эвакуировать. Помимо этого, массированный налет беспилотников произошел на Ростовскую область. Удар пришелся по электроподстанции, из-за чего остановлено движение поездов. Также осколки дронов упали на автомобили на трассе и АЗС.

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Павел ПешковПавел Пешков
Павел Пешков
Корреспондент оперативной редакции
Белгород Минобороны ПВО Россия Дрон
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