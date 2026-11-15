Крупнейший хостинг Beget сообщил о масштабных сбоях: пользователи не могут зайти в онлайн-банки

Пользователи жалуются, что не могут открыть приложения онлайн-банков Источник: Наталья Лапцевич / 74.RU

Крупнейший хостинг Beget сообщил о масштабных сбоях. Люди жалуются, что не могут зайти в приложения онлайн-банков. Все из-за новой DDoS-атаки.

«В настоящий момент наша инфраструктура подвергается масштабной DDoS-атаке мощностью до 850 Гбит/с. Атакующие последовательно перебирают наши подсети, пытаясь нарушить доступность сервисов», — сообщили в пресс-службе провайдера в Telegram-канале.

По данным переписи хостингов, на инфраструктуре Beget размещено более 330 тысяч действующих сайтов в зонах .RU, .РФ и .SU. Простои для владельцев интернет-магазинов и корпоративных сайтов означают потерю посетителей и невозможность принимать заказы.

Там отметили, что атака может быть направлена на нарушение планов Beget по восстановлению после предыдущего инцидента. Провайдер продолжает отражать атаку и обеспечивать работу инфраструктуры.

Из-за этого у некоторых пользователей возникли временные проблемы с доступом к маркетплейсам, онлайн-банкам и другим сервисам.

По данным сервиса сбоев Downdetector, в настоящее время проблемы наблюдаются у пользователей Сбербанка. Люди жалуются, что у них не работает приложение «Сбер онлайн» ни на телефоне, ни на ПК. У некоторых не проходит оплата в терминале.

Источник: Downdetector.ru

С аналогичной проблемой столкнулись пользователи ВТБ. Люди жалуются, что сервис временно недоступен.

«Не открывается приложение. Не могу зайти в приложение банка. Пишет: „Сервис временно недоступен“», — пишут люди на сайте Downdetector.

Источник: Downdetector.ru

После масштабной кибератаки в ночь на 2 ноября хостинг пытался восстановить работу 15 часов. Это привело к масштабному сбою и парализовало работу сотен тысяч сайтов и сервисов в Рунете. Около 03:00 (мск) у провайдера перестали работать сайты, виртуальный хостинг, VPS, почта, DNS и панель управления.