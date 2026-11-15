Недвижимость
Знакомства
Погода
Телепрограмма
Афиша
Гороскоп
Курсы валют
Пробки
ZODY
Игры
Промокоды
RU76
Погода

Сейчас+2°C

Сейчас в Ярославле
Погода+2°

переменная облачность, без осадков

ощущается как -3

5 м/c,

ю-з.

 756мм 75%
Подробнее
2 Пробки
USD 82,15
EUR 91,03
Ярославна на «Модном приговоре»
Вандал на Юности — видео
Автобусы дергаются
Каталог новостроек Ярославля
Брошенный храм изнутри
Очереди на передачки в СИЗО
Интервью с автором «Уличной поэзии»
Страна и мир Крупнейший хостинг Beget сообщил о масштабных сбоях: пользователи не могут зайти в онлайн-банки

Крупнейший хостинг Beget сообщил о масштабных сбоях: пользователи не могут зайти в онлайн-банки

Провайдер заявил о новой хакерской атаке

209
Пользователи жалуются, что не могут открыть приложения онлайн-банков | Источник: Наталья Лапцевич / 74.RUПользователи жалуются, что не могут открыть приложения онлайн-банков | Источник: Наталья Лапцевич / 74.RU

Пользователи жалуются, что не могут открыть приложения онлайн-банков

Источник:

Наталья Лапцевич / 74.RU

Крупнейший хостинг Beget сообщил о масштабных сбоях. Люди жалуются, что не могут зайти в приложения онлайн-банков. Все из-за новой DDoS-атаки.

«В настоящий момент наша инфраструктура подвергается масштабной DDoS-атаке мощностью до 850 Гбит/с. Атакующие последовательно перебирают наши подсети, пытаясь нарушить доступность сервисов», — сообщили в пресс-службе провайдера в Telegram-канале.

По данным переписи хостингов, на инфраструктуре Beget размещено более 330 тысяч действующих сайтов в зонах .RU, .РФ и .SU. Простои для владельцев интернет-магазинов и корпоративных сайтов означают потерю посетителей и невозможность принимать заказы.

Там отметили, что атака может быть направлена на нарушение планов Beget по восстановлению после предыдущего инцидента. Провайдер продолжает отражать атаку и обеспечивать работу инфраструктуры.

Из-за этого у некоторых пользователей возникли временные проблемы с доступом к маркетплейсам, онлайн-банкам и другим сервисам.

По данным сервиса сбоев Downdetector, в настоящее время проблемы наблюдаются у пользователей Сбербанка. Люди жалуются, что у них не работает приложение «Сбер онлайн» ни на телефоне, ни на ПК. У некоторых не проходит оплата в терминале.

Источник: Downdetector.ruИсточник: Downdetector.ru
Источник:

Downdetector.ru

С аналогичной проблемой столкнулись пользователи ВТБ. Люди жалуются, что сервис временно недоступен.

«Не открывается приложение. Не могу зайти в приложение банка. Пишет: „Сервис временно недоступен“», — пишут люди на сайте Downdetector.

Источник: Downdetector.ruИсточник: Downdetector.ru
Источник:

Downdetector.ru

После масштабной кибератаки в ночь на 2 ноября хостинг пытался восстановить работу 15 часов. Это привело к масштабному сбою и парализовало работу сотен тысяч сайтов и сервисов в Рунете. Около 03:00 (мск) у провайдера перестали работать сайты, виртуальный хостинг, VPS, почта, DNS и панель управления.

Атака также повлияла на облачную инфраструктуру хостинг-провайдера. Она была уничтожена, но ее сразу начали создавать заново. До конца ее до сих пор не восстановили.

ПО ТЕМЕ
Алена СмагинаАлена Смагина
Алена Смагина
Корреспондент оперативной редакции
Beget Атака Банк Хакер Сайт Сбой
Лайк
TYPE_LIKE0
Смех
TYPE_HAPPY0
Удивление
TYPE_SURPRISED0
Гнев
TYPE_ANGRY0
Печаль
TYPE_SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
0
Пока нет ни одного комментария.
Начните обсуждение первым!
Гость
ТОП 5
Мнение
«Это парный танец, где твой партнер весит полтонны»: стоит ли отдавать ребенка в конный спорт
Лина Гордеева
Мнение
«Если есть рай — то не здесь». Сибиряк переехал в Краснодар и сбежал домой через пять лет — вот почему
Иван
Мнение
Вы точно так делали! Сотрудница ПВЗ рассказала, что ее больше всего бесит в покупателях
Дарья
Мнение
Переехали в Москву и в шоке от цен и порядков. Откровенная колонка о том, как снять квартиру в столице с жадными риелторами
Василина Березкина
Мнение
«Не знаем, где будем ночевать завтра»: влюбленные бросили работу и на 53 попутках добрались до Тихого океана
Фёдор Потехин
Рекомендуем