Одна из машин вылетела на разделительную полосу и врезалась ограждение

Ночью на пустом проспекте Авиаторов не смогли разъехаться две машины известного в городе такси. ДТП произошло перед железнодорожным переездом в сторону Заволжского района.

— Белый «Рено-Логан» догнал на дороге тёмный «Логан», врезался в него, вылетел на разделительную полосу, там снёс металлическую конструкцию, — рассказал 76.ru очевидец аварии Виктор Урядов. — Один из водителей сбежал.

Машине разбило фару и бампер

В салоне белой машины ехал пассажир. К счастью, никто в аварии не пострадал.



Помятый белый «Логан» стащили с разделительной полосы и оставили стоять на обочине. Утром машину с разбитой фарой и бампером увидели брошенной.



Один из водителей сбежал

Это была несчастливая ночь для такси. В серьёзное ДТП попала ещё одна машина на улице Свердлова. Пассажирку увезли на скорой.

