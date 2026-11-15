«Думала, никто не купит „Жадность“»: художница создает кукол, которых коллекционируют и снимают в кино

Анна Фадеева уже много лет создает куклы Источник: Наталья Бурухина / NN.RU, Городские медиа

Нарядные, с большими глазами, авторские куклы Анны Фадеевой словно вышли из сказки. Работы художницы известны далеко за пределами Нижегородской области. А началось всё с простой просьбы — сделать подарок своими руками. Как создаются куклы и кто их главный покупатель — в видео выше.

В детстве Анна в основном играла мягкими игрушками, а первая кукла Барби у нее появилась только в 15 лет. Девушка стала шить для нее одежду, а сама делать игрушки начала случайно. Однажды, когда она работала в журнале, попросили сделать куклу из глины в подарок.

«Я сделала и поняла, насколько это волшебное занятие. Через полгода я уволилась и полностью ушла в куклы», — вспоминает Анна.

По словам художницы, это направление тогда было на пике популярности: проходило много выставок, в том числе международных, развивались онлайн-продажи, появлялись новые коллекционеры. В России и теперь проходит немало выставок, нередко их гостями становятся знаменитости.