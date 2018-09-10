Машина вылетела в кювет

Машина такси превратилась в лепёшку. Сегодня рано утром на «пьяной дороге» произошло ДТП: такси улетело в кювет. Машину буквально расплющило. К счастью, в ней не было пассажиров.



— Сегодня утром в Ярославском районе в деревне Кузнечиха автомобиль «Рено-Логан» вылетел в кювет и наехал на препятствие. 49-летний водитель был доставлен в больницу. После осмотра врачи отпустили его домой, — рассказали в УМВД по Ярославской области.



Ранее мы рассказывали о том, как водитель этого же такси вылетел на рельсы и перевернулся.