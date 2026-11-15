Вернулись без гроша: мама с дочкой слетали в Японию и посчитали, сколько потратили

Красноярка с дочкой летали в Японию на 11 дней Источник: Анастасия Андронова

Предпринимательница Анастасия Андронова и ее 11-летняя дочь Рада решили провести осенние каникулы не в Красноярске, где живут, а в Японии. Они улетели смотреть на красные клены — доехали ради этого до острова Саппоро, а всего провели в Стране восходящего солнца 11 дней. Сколько стоила поездка и что больше всего удивило маму с дочкой, они рассказали нашим коллегам из NGS24.RU Татьяне Зарве и Марии Ленц.

«Вообще-то я хотела в Японию»

Анастасия Андронова и ее 11-летняя дочь Рада Источник: Мария Ленц / NGS24.RU

Еще в пять утра они были в аэропорту Красноярска, а уже в час дня сидели в редакции NGS24.RU. Чуть опоздали, но, как признается Анастасия, после перелета им нужно было отоспаться.

В Страну восходящего солнца Анастасия и Рада летают не впервые. В апреле 2026 года они уже были там, но большой компанией. А в этот раз решились поехать вдвоем.

— Когда мы вернулись из первой поездки, я решила, что нужно ехать туда еще раз. Но вдвоем это дорого, и я думала собрать тур, — рассказывает Анастасия.

Программу тура собрать не получилось. Тогда мама предложила дочке поехать на каникулы на море.

— А Рада говорит: «Вообще-то я хотела в Японию». А тут у меня как раз были деньги, и мы собрались буквально за три недели, — улыбается Анастасия.

Обе хотели в Японию Источник: Анастасия Андронова И в последний момент в этом друг другу признались Источник: Анастасия Андронова

Оказалось, что туда хотели обе, просто никто об этом не говорил. Сначала Анастасия занялась документами, ведь предыдущая виза закончилась после прошедшей поездки. Особых проблем с оформлением новой не возникло — по словам нашей собеседницы, ее дают в 99,9% случаев.

— Я написала человеку, который делает визы, мы у него оформлялись и в прошлый раз. Виза делается четыре дня, дольше занимает пересылка документов. Я очень быстро всё собрала, отправила, и мы действительно за четыре дня получили визы и поехали, — рассказывает Анастасия.

Услуги посредника обошлись в восемь тысяч рублей, к этой сумме прибавляется стоимость пересылки документов в консульство. Для оформления визы достаточно справки с работы, выписки со счета, лететь для этого никуда не нужно.

— В первый раз нам дали визу на даты поездки, чуть с запасом. А в этот раз — мультивизу на три года. И сама виза у них с сакурой, — продолжает Анастасия.

Те самые красные клены Источник: Анастасия Андронова

«Нас разбудили добрые русские»

Прямых рейсов из России в Японию нет, поэтому Анастасия с Радой летели с пересадкой в Китае — что туда, что обратно. Удивило их то, что ночью аэропорт Харбина буквально вымирает. Всё закрыто, и даже капсульного отеля, где они рассчитывали поспать между рейсами, там не оказалось.

— В Китае ночью в аэропорту всё закрывается полностью, жизни нет вообще. И мы как в старые добрые времена просто прикорнули на рюкзаках. Чуть не проспали рейс, нас разбудили добрые русские, — смеется Анастасия.

Из-за спешки больше всего пришлось переплатить за перелет. Если в первый раз отпуск планировали заранее и билеты на двоих удалось купить за 115 тысяч рублей, то в этот раз они обошлись в 190 тысяч.

Даже не успели выложить транспортные карты Источник: Мария Ленц / NGS24.RU

Жилье тоже оказалось недешевым. За 11 дней мама с дочкой отдали столько же, сколько стоит месяц аренды двухкомнатной квартиры в Красноярске, — около 50 тысяч рублей.

В самой Японии на транспорт по городу уходило около тысячи рублей в день на двоих. Детям до 12 лет почти всё обходится со скидкой или вовсе бесплатно, так что Рада ездила дешевле, а в государственные музеи ходила за ноль иен. Самым дорогим развлечением оказалась экскурсия по культовой студии Warner Bros. Она обошлась в пять тысяч рублей на двоих.

Из сувениров привезли только котов Источник: Мария Ленц / NGS24.RU

Безлимитный мобильный интернет на всю поездку стоил 1100 рублей. Расплачивались наличными, деньги поменяли прямо в аэропорту. К концу поездки кошелек опустел: путешественницы потратили всё до последней иены.

— Я со студенчества так не возвращалась, совсем на мели, — смеется Анастасия.

Всего, по подсчетам предпринимательницы, поездка обошлась примерно в 200 тысяч на человека.

— Мне кажется, для такой страны это нормально. Понятно, что можно сильно дешевле съездить в Таиланд или Вьетнам, но кому что нужно, — говорит она.

«Мы сталкеры»

В 90% случаев в блюдах была рыба или морепродукты Источник: Анастасия Андронова Встретили золотую осень Источник: Анастасия Андронова

Вместо отеля мама с дочкой сняли обычную квартиру в спальном районе. Там можно готовить самим, а это выручает, если японская кухня не по вкусу. Но главным развлечением неожиданно стали соседские окна.

— У нас кровать стояла у окна, мы пили кофе и подглядывали во все окна. Мы всё время за всеми следили и смеялись, что мы сталкеры, — говорит Анастасия.

— Они почему-то спят со светом и не задергивают шторы. Сами провоцируют, — смеется Рада.

Своя кухня оказалась очень кстати. Даже в кафе среднего уровня там постоянно очереди. На входе берешь талончик и ждешь, пока вызовут, потом заказываешь еду на планшете, и конвейер привозит ее прямо к столу.

Ели точно досыта Источник: Анастасия Андронова

В еде дамы себе не отказывали. Средний чек на двоих в суши-кафе выходил около 3000 иен (примерно 1,5 тысячи рублей. — Прим. ред.), и это притом, что мама с дочкой съедали целую гору еды.

Кстати, привычных нам роллов вроде «Филадельфии» или «Калифорнии» на родине суши практически нет. «Калифорнию» путешественницы встретили всего один раз, и она оказалась не особо вкусной.

— Самое вкусное было нигири — это рис и сверху рыба, — говорит Рада.

Завтракать в кафе у японцев не принято, заведения открываются ближе к полудню. Днем многие закрываются примерно с 12:30 до 17:30. Выручают комбини — круглосуточные магазинчики, где есть всё (похожие на 7Eleven. — Прим. ред.).

Ну прямо очень досыта Источник: Анастасия Андронова

Сами кафе крошечные, и это, по словам Анастасии, мешает ее планам.

— Теперь у меня виза на три года, и неплохо было бы собрать тур. Но я не представляю, как там накормить людей. Кафе на несколько человек, при нас компания из четырех человек так и не смогла сесть вместе, — объясняет она.

Японцы показались путешественницам очень сдержанными. Везде ведут себя тихо, в метро не разговаривают по телефону, а читают. На людях не обнимаются и не проявляют эмоций. Какие-то проявления чувств можно было увидеть только в барах и в аквапарке при горячих источниках.

Больше всего Анастасию еще в прошлую поездку удивило ханами — японская традиция любоваться цветением сакуры. Осенью они ходят смотреть на красные клены.

— Они правда приходят в обед, садятся и любуются. Для меня это невозможно, мне некогда сидеть и любоваться. А у них это повсеместно, и это притом, что они трудоголики, — говорит она.

Были не только ясные дни Источник: Анастасия Андронова

«Они сами стесняются еще больше, чем мы»

Ради красных кленов и горячих источников мама с дочкой и летали в Саппоро. Онсэн (японская баня. — Прим. ред.), где они были, находится в Адской долине, в кратере старого вулкана. Там до сих пор дымятся фумаролы — трещины в земле, откуда выходят горячие вулканические газы и пар. В воздухе пахнет сероводородом.

— Ты сидишь в горячей воде прямо под красными кленами, а тут еще пошел снег хлопьями. Всего +1 градус, ветра нет. Мы, конечно, кайфанули, — новый опыт Анастасии зашел.

В онсэнах принято купаться вообще без одежды, так, по мнению японцев, гигиеничнее. Разделение на женскую и мужскую баню тоже есть, а фотографировать там запрещено.

— В первый раз, конечно, странно. Но никто ни на кого не пялится. Они сами стесняются еще больше, чем мы, прикрываются маленькими полотенцами, а в воде кладут их на голову, — рассказывает Анастасия.

Проходили в среднем 17 тысяч шагов в день Источник: Анастасия Андронова Бывали в интересных местах Источник: Анастасия Андронова

Тем, у кого много татуировок, стоит заранее изучить правила. С большими тату в онсэн не пустят, их до сих пор связывают с якудзой — японской мафией. Маленькие можно заклеить тейпом, но в некоторых банях пускают и с ними. Сейчас мест, куда пускают с татуировками, становится больше, но правила конкретного онсэна лучше проверить до поездки туда.

В целом правил в онсэнах немало, и за нарушение тебе могут сделать замечание. Так, например, 11-летнюю Раду остановили, когда она начала обуваться не в той зоне.

Таких котов было много Источник: Анастасия Андронова Ну почти столбы! Источник: Анастасия Андронова

Девочка занимается скалолазанием, и где бы они ни были, мама с дочкой ищут скалодром. При этом, как принято считать, азиаты повернуты на чистоте, поэтому Анастасия обратила внимание на деталь, которой в России нет.

— У всех скалолазов пахнут ноги, потому что скальники (специальная обувь для скалолазания. — Прим. ред.) надевают на босую ногу. А там даже в самом маленьком скалодроме в раздевалке стоит поддон с водой. Помыл ноги, и ничего не воняет. Решение копеечное, но у нас такого нет, — говорит она.

«Потому что там круто»

Главную историю поездки привезла Рада. Они с мамой гуляли у японской статуи Свободы, и пока Анастасия ходила за кофе, девочка нашла на берегу семью, которая устроила пикник с рыбалкой.

— Мама этой семьи сказала мне что-то на японском. Я запомнила фразу, скачала переводчик и ответила ей через него. Потом нашла палку, сначала постеснялась, но всё-таки подошла и попросила наживку. Они дали мне леску, крючок и наживку, и мы сделали удочку, — рассказывает Рада.

Успели застать даже снег Источник: Анастасия Андронова

С первой попытки ничего не вышло, всю наживку съел краб. Со второй Рада просидела секунд 30 и вытащила рыбу. Японка забрала улов и предложила сфотографироваться.

Еще одна история случилась на Хеллоуин. Мама с дочкой сидели в пиццерии и смотрели, как группа детского сада в костюмах ходит по городу за сладостями. Рада спросила официанта, нет ли у него конфет, чтобы угостить детей. Он ответил, что нет.

— А когда мы попросили счет, он сбегал в магазин и купил мне шоколадку и мармеладки, — улыбается Рада.

Украдкой сфотографировались в онсэне Источник: Анастасия Андронова

Японцы, по ее словам, хорошо говорят по-английски, но из-за акцента их сложно понять. Зато если человек английского не знает, он сам достает переводчик, чтобы помочь.

После поездки Рада начала учить японский и говорит, что хочет туда переехать.

— Потому что там круто. Я не знаю, как объяснить, — говорит девочка.

Анастасия заметила, что дочке нравятся ритмы больших городов. Следующей целью мама с дочкой выбрали Шанхай, там проходят рождественские ярмарки. Но пока поездку отложили — прямых обратных рейсов на конец декабря нет.