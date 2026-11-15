Опасные грызуны заполонили города и грозят распространением серьезных инфекций: новости 15 ноября

Пропитание грызуны находят возле мусорных контейнеров Источник: Елена Буйвол / VLADIVOSTOK1.RU

Каждый день в мире происходит множество событий, уследить за которыми в новостном потоке просто невозможно. Поэтому мы собираем главное в этом дайджесте. Сегодня подводим итоги 15 ноября.

Маткапитал превысит миллион

С 1 февраля 2027 года родители начнут получать миллион рублей за второго ребенка. Такую сумму могут предоставить за маткапитал. Однако для этого есть условия.

По информации главы комитета Госдумы по труду и соцполитике Элеоноры Кавшар, миллион складывается из индексации на 6,8%. Так, с февраля увеличится выплата за первенца, получится сумма в 778 488,59 рубля.

Предусмотрена доплата или полная оплата за второго ребенка. Во втором случае выплата зависит от того, получала ли семья деньги за первого ребенка.

Таким образом, семьи могут получить либо миллион с небольшим, если еще не получали эту выплату от государства, либо разницу между миллионом и первой выплатой, то есть примерно 249 тысяч рублей.

Срок оплаты коммуналки перенесли

Срок оплаты жилищно-коммунальных услуг (ЖКУ) за октябрь перенесли. Его продлили до 16 ноября.

Единый срок оплаты — до 15 числа любого месяца. Однако в ноябре установленная дата пришлась на выходной день.

«В этом году (срок для оплаты. — Ред.) 15 ноября — воскресенье, выходной день», — отметил зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Сергей Колунов в разговоре с РИА «Новости».

Он напомнил, что с 1 марта в России действует закон, перенесший ежемесячную дату оплаты ЖКУ с 10-го на 15-е число. Это изменение направили на поддержку пенсионеров и граждан, которым зарплата поступает 10-го, 12-го или 15-го числа.

У россиян вымогают деньги под предлогом возврата переплаты за ЖКУ

Мошенники, выдавая себя за сотрудников управляющих компаний, предлагают вернуть переплату за коммунальные услуги. Таким способом они пытаются похитить деньги жертвы и получить доступ к ее аккаунту на портале «Госуслуги».

По информации прокуратуры, злоумышленники могут звонить или писать в мессенджерах, выдавая себя за представителей управляющих компаний или ресурсоснабжающих организаций. Они сообщают гражданам о якобы зафиксированной переплате за коммунальные услуги и предлагают немедленно ее вернуть.

Аферисты утверждают, что для возврата средств необходимо перейти по предоставленной ссылке или сообщить данные банковской карты. Однако переход по такой ссылке ведет на фишинговый сайт, через который мошенники могут украсть деньги и получить доступ к аккаунту на портале «Госуслуги».

Прокуратура предупреждает, что управляющие компании не осуществляют возврат средств на карты по телефону или через ссылки. Законный возврат переплаты возможен только путем зачета в счет будущих платежей за коммунальные услуги.

Также об этом предупреждают в МВД. Людям рекомендуют быть бдительными, получая подобные рассылки, и самостоятельно связываться с банком или управляющей компанией по номерам, указанным на их официальных сайтах, передают РИА «Новости».

Минпросвещения утвердило даты новогодних каникул

Осенние каникулы у школьников закончились совсем недавно, но до следующего отдыха осталось совсем немного. В Минпросвещения РФ назвали даты, в которые школам следует провести новогодние каникулы.

«Общеобразовательным организациям рекомендуется провести зимние каникулы в период с 31 декабря 2026 года по 10 января 2027 года», — отметили в ведомстве.

Если учреждение принимает график министерства, то зимний отдых у учеников длится 11 дней — на один день меньше, чем в прошлом. При этом каждое учебное заведение может скорректировать график и немного изменить даты каникул.

«Зимние каникулы традиционно приходятся на период празднования Нового года. Это время важно провести в кругу семьи, наполнить полезным досугом, чтобы восстановить силы для продолжения учебы», — отметил глава министерства Сергей Кравцов.

Что изменится в ЕГЭ по математике и информатике

В 2027 году ЕГЭ-2027 по профильной математике и информатике не изменится. Основной период сдачи пройдет с 1 июня по 9 июля.

В августе Федеральный институт педагогических измерений (ФИПИ) опубликовал проекты документов, определяющих структуру и содержание контрольных измерительных материалов ЕГЭ-2027. Предполагалось увеличить количество заданий по математике, а также внести изменения в три задания ЕГЭ-2027 по информатике.

«По итогам проведенного общественно-профессионального обсуждения спецификаций и демоверсий ЕГЭ-2027 по профильной математике и информатике с учетом поступивших предложений и замечаний было принято решение остаться на моделях экзаменов 2026 года», — цитирует сообщение ведомства РИА «Новости».

Рейс в Москву хотели захватить

Рейс из Волгограда в Москву оказался под угрозой захвата. На борту самолета находилось 150 пассажиров. Угрозу озвучил один из пассажиров рейса.

Мужчина, который угрожал захватить воздушное судно, был пьян. Сотрудники полиции оперативно задержали его после инцидента. Выяснилось, что ранее он был осужден за кражу и убийство.

Специалисты тщательно осмотрели самолет и багаж. В этом процессе участвовал кинолог с собакой.

К счастью, в салоне не обнаружили взрывчатых веществ и подозрительных предметов. Из-за инцидента вылет в Москву задержался на два часа.

Когда в России появится новый вид самолета

Сверхзвуковой пассажирский самолет может появиться в России к 2030 году. Об этом сообщил академик РАН Борис Алешин.

«Сверхзвуковой пассажирский самолет — это один из возможных вариантов авиации будущего. Мы его делаем, создаем научный задел. Мы обязательно сделаем демонстрационный образец, на это уйдет 3–4 года. Он будет летать. А когда мы выйдем на коммерческий результат, пока сказать сложно», — сказал Алешин в разговоре с РИА «Новости».

По словам ученого, гражданская авиация будущего значительно изменится. Новые формы, бионические конструкции, искусственный интеллект на борту, расширенные возможности и овальный фюзеляж. Это могут быть лишь некоторые из изменений, отмечает Алешин.

Вместе с этим российская и советская авиация традиционно сильна в области аэродинамики. Это позволяет компенсировать весовые ограничения.

«Мы часто сталкиваемся с проблемой веса, так как нам не всегда удается обеспечить нужные характеристики и коммерческие решения. Однако мы всегда были сильны в аэродинамике. Мы компенсируем весовые недостатки за счет улучшения аэродинамических характеристик — это наше ключевое преимущество. И мы продолжим двигаться вперед в этом направлении», — заключил президент Союза авиапроизводителей России.

Города ожидает аномально теплая зима с резкими скачками температуры

Зима в городах в этом году обещает быть необычно теплой, однако с частыми и резкими перепадами температуры. Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус рассказал, какие факторы определяют погоду в стране этой зимой.

По его словам, на погодные условия в городах влияют два ключевых фактора: явление Эль-Ниньо, которое приводит к изменениям в атмосферной циркуляции, особенно в тропиках, и полярный вихрь, удерживающий холодный воздух в районе Северного полюса. Синоптики Гидрометцентра России отмечают, что привычные климатические режимы температуры и осадков претерпевают значительные изменения.

Северо-Евразийский климатический центр подготовил прогноз до марта 2027 года, основываясь на анализе мощного явления Эль-Ниньо. Согласно этим расчетам, в большинстве регионов России ожидается температура выше климатической нормы, но с резкими температурными колебаниями. Исключение составит Дальний Восток, где зима будет более суровой и снежной, чем в предыдущем году.

Полярный вихрь, состоящий из сильных ветров, сжимающих холодный арктический воздух, также оказывает влияние на климат.

«Над Арктикой кружит полярный вихрь — пояс сильных ветров, который сжимает холодный арктический воздух, удерживая его в районе Северного полюса. Полярный вихрь находится в стратосфере, на высоте 10–40 км, и может играть важную роль в формировании зимних погодных условий в Северном полушарии», — объяснил Леус.

Синоптик отметил, что разрушение полярного вихря может привести к холодным вторжениям в Европу и Северную Америку. В этом году полярный вихрь ослаб и разрушился раньше обычного, что вызвало «внезапное стратосферное потепление». Это привело к ослаблению и изменению направления ветров, что может вызвать резкое похолодание в ближайшие дни.

Таким образом, предстоящая зима предоставит ученым уникальную возможность изучить влияние Эль-Ниньо на погодные условия и проверить, действительно ли это явление способно управлять климатом.

Стаи голодных волков нападают на людей

В разных регионах страны стаи волков всё чаще выходят к жилым домам. Хищники нападают на домашних животных и людей, а также устраивают осаду деревень. Ветеринары предупреждают, что к зиме ситуация может усугубиться.

В начале ноября в Мурманской области волки загрызли алабая, который находился на цепи. Очевидцы утверждают, что собака пыталась сопротивляться, но из-за привязи не смогла защитить себя. Тело погибшего животного было найдено недалеко от места нападения, сообщает tv21.ru.

«Вот здесь я ее нашел, труп собаки. Точнее, половину собаки. Здесь и закопал. На следующую ночь волки пришли, выкопали и вытащили доедать», — поделился с РЕН ТВ хозяин пса Семен Бестужев.

Случаи нападения волков на людей уже были зафиксированы в Забайкалье. Местные жители поделились этой информацией. Один из пострадавших рассказал, что волк напал на него, когда он открыл дверь.

«Он на меня налетел, когда дверь открыл. В пасть поставил. Боролся, боролся, потом нож вытащил и его давай», — говорит пострадавший.

В Удмуртии волки осадили село Александрово, а также деревни Большой Олып и Сыга. Хищники подходят к домам и нападают на собак. С начала ноября зафиксировано уже пять нападений, в результате которых домашние животные погибли. Об этом сообщил глава Кезского района Дмитрий Миронов 11 ноября.

Также в ноябре волки проникли на территорию завода в Емве в Республике Коми. Хищников видели и в селе Керчомъя.

Администрация Усть-Куломского района опубликовала предупреждение, призывая жителей быть осторожными. Рекомендуется закрывать домашних животных в вольерах или помещениях на ночь и ограничить передвижение по территории населенных пунктов в темное время суток.

По данным РИА Новости, популяция волков в России превышает 60 тысяч особей и продолжает расти. За последние годы численность хищников значительно увеличилась в Астраханской и Мурманской областях, Мордовии и Башкирии.

Ветеринар Андрей Подлужнов объяснил, что волки приближаются к населенным пунктам в поисках пищи. По его мнению, зимой, когда дикие животные и мусорные контейнеры будут недоступны, количество нападений может возрасти.

«Эта разросшаяся масса, она же не ограничивается. То есть она сначала сожрала всех диких животных: зайцев, лис. Потом она съела все помойки, съела всех собак. Дальше им нужно что-то делать. Они дальше будут нападать на людей», — приводит слова ветеринара РЕН ТВ.

Массовое нашествие крыс грозит городам России

Популяция крыс в России в ближайшие два года может увеличиться вдвое из-за потепления климата. Условия для размножения грызунов складываются в том числе из-за относительно теплой погоды и доступности пищевых отходов, сообщил Telegram-канал SHOT.

Пропитание крысы находят возле мусорных контейнеров, а укрытие — в подвалах и канализациях, где могут обитать в течение всего года. В крупных городах жители уже отмечают, что стали чаще встречать грызунов в своих районах. По словам кандидата биологических наук Ивана Новицкого, при сохранении таких условий популяция может вырасти в два раза в ближайшее время.

Вместе с этим увеличивается количество обращений по поводу обработки территорий от крыс. Как сообщает член президиума Всероссийского общества охраны природы Тимур Усманов, в Ростове-на-Дону за последний год число таких вызовов удвоилось. В Красноярском крае количество жалоб на грызунов выросло втрое.

Рост популяции крыс увеличивает вероятность заражения серьезными инфекционными заболеваниями. Среди них — лептоспироз, сальмонеллез и хантавирус Сеул.

Возбудители этих заболеваний попадают в организм через загрязненные воду, продукты и поверхности, а также с частицами высохших выделений грызунов. Эти болезни способны поражать почки, печень, легкие и сосуды.

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