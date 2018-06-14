В Ярославском районе печально известное такси вылетело с дороги

Машина приземлилась на крышу

Сегодня днем на дороге Ярославль — Иваново с проезжей части вылетел автомобиль «Рено-Логан». Машина слетела в глубокий кювет и приземлилась на крышу.

— «Троечники» прилегли на климовских картерах, — написали подписчики группы «Первый ярославский автопортал» в соцсети «ВКонтакте».

Информации о пострадавших пока нет. Скорее всего, пассажиров в автомобиле не было.

— Я в 5:30 ехал с Ананьино, «троечник» там на карьерах машину мыл, — написал Алексей Терёхин. — Может, уснул и скатился с обрыва.

Весной машины такси очень часто попадали в ДТП. По ярославским пабликам ходили мемы, а мы выяснили, как вызвать такси и доехать живым.