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Страна и мир Что происходит с Лерчек Лерчек добивается выезда в Китай, но у нее нет денег на лечение онкологии — кто оплатит расходы

Лерчек добивается выезда в Китай, но у нее нет денег на лечение онкологии — кто оплатит расходы

Медпомощь ей будут оказывать в одной из клиник Пекина

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У нее диагностировали рак желудка четвертой стадии с метастазами | Источник: Артем Рамазани-Зубов / MSK1.RUУ нее диагностировали рак желудка четвертой стадии с метастазами | Источник: Артем Рамазани-Зубов / MSK1.RU

У нее диагностировали рак желудка четвертой стадии с метастазами

Источник:

Артем Рамазани-Зубов / MSK1.RU

Адвокаты Валерии Чекалиной (Лерчек) добиваются, чтобы блогершу отпустили на лечение в Китай. При этом у нее нет денег на поездку и оплату клиники.

Как рассказал адвокат Константин Третьяков, помимо прошения о помиловании, они передали документы в суд с просьбой отпустить Лерчек в Китай. Но рассмотреть их не успели. По его словам, сейчас блогерша не в состоянии оплатить свое лечение от онкологического заболевания в Китае, поэтому эти расходы на себя возьмут ее друзья.

Как пояснил защитник «Коммерсанту», Лерчек будет проходить лечение в одной из клиник в Пекине. Третьяков отметил, что она может вернуться и к своей профессиональной деятельности, но для этого надо поправить здоровье.

В конце июля 2026 года Гагаринский суд Москвы признал Валерию Чекалину виновной в незаконных валютных операциях. Блогера приговорили к пяти годам лишения свободы условно, штрафу в 763,5 миллиона рублей и запрету администрировать сайты на три года.

В феврале того же года врачи диагностировали у нее рак желудка четвертой стадии с метастазами. Болезнь прогрессировала, из-за чего блогер проходила повторные курсы химиотерапии. Защита Лерчек обращалась во ФСИН с просьбой разрешить выезд в Китай на лечение.

14 ноября 2026 года президент Владимир Путин подписал указ о помиловании Чекалиной. Представитель Кремля Дмитрий Песков отмечал, что при принятии решения учли терминальную стадию болезни блогера и наличие четверых несовершеннолетних детей.

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Павел ПешковПавел Пешков
Павел Пешков
Корреспондент оперативной редакции
Китай Медпомощь Пекин Лерчек Онкология
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