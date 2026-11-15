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Город Жители Ярославской области массово жалуются на холодные батареи: «Сказали, что до декабря будет»

Жители Ярославской области массово жалуются на холодные батареи: «Сказали, что до декабря будет»

Замерзает, кажется, половина Рыбинска

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Жители Рыбинска жалуются на отсутствие отопления | Источник: Евгений Софийчук / NGS55.RUЖители Рыбинска жалуются на отсутствие отопления | Источник: Евгений Софийчук / NGS55.RU

Жители Рыбинска жалуются на отсутствие отопления

Источник:

Евгений Софийчук / NGS55.RU

Жители Рыбинска Ярославской области обрушились с гневными комментариями на главного поставщика тепла в городе — областной водоканал. Сообщения посыпались 15 ноября после заявления компании, что они восстановили работу котельной в Веретье.

«В связи с завершением ремонтных работ на котельной Веретье, 14 ноября, в 23:30 восстановлены параметры теплоносителя по температуре отопления и ГВС всем потребителям от котельной Веретье», — сообщил «Яроблводоканал».

Это сообщение взорвало подписчиков из Рыбинска. Люди массово оставляют сообщения о том, что в их домах тепла нет. Под публикацией набралось больше сотни комментариев.

«Если и восстановлены, но сейчас 05:23 утра 15.11. Батареи холодные, как и вода. Надеюсь, и за ноябрь будет сделан перерасчет? Ул. 50 лет ВЛКСМ, 30А», — спросила подписчица Лариса Ледовских.

«Нам не нужны ваши отчеты, нам отопление нужно. Сначала пишете, в 11:30 восстановлено, потом 23:30, а по факту?! — возмущается житель под ником Alexander Alexandrovich.

«Серова, 9А, первый подъезд — еще не начинался отопительный сезон! Обои отошли, плесень. Приглашаю руководство города ко мне в квартиру!» — написала Наталия Козоова.

«Солнечная, 3, батареи еле теплые, вы считаете, что всё починили?» — вопрошает Людмила Большакова.

«Суркова, 9, отопление отключили утром 14.11, и не было его еще сутки. Сейчас батареи чуть теплые, только что не ледяные. Вы собираетесь обогревать квартиры? В квартирах холодно и сыро», — жалуется Наталья Синиченко.

«Батареи холодные, чего вы восстановили? В аварийной сказали, что до декабря такая ерунда будет! Почему вы врете?» — возмущается Елена Ионова.

Жители Рыбинска массово жалуются на холодные батареи | Источник: ГП ЯО «Яроблводоканал» / vk.comЖители Рыбинска массово жалуются на холодные батареи | Источник: ГП ЯО «Яроблводоканал» / vk.com

Жители Рыбинска массово жалуются на холодные батареи

Источник:

ГП ЯО «Яроблводоканал» / vk.com

Котельная «Веретье» обеспечивает теплом больше 200 зданий в Рыбинске.

Сама котельная — старая. Критическим ее состояние стало еще в 2025 году, когда и начались ремонты. Но успеть к отопительному сезону 2026–2027 не получилось.

«На котельной „Веретье“ впервые с момента ее постройки проводится полноценная замена ключевых котлов. В 2025 году капитально отремонтировали один котел, до конца этого года заменим еще два. Это серьезное обновление оборудования, от которого зависит надежность теплоснабжения», — писал 11 октября 2026 года губернатор Ярославской области.

Обещали сделать перерасчет

Официально отопительный сезон объявили в регионе с 1 октября 2026 года.

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Анна ЁлкинаАнна Ёлкина
Анна Ёлкина
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Комментарии
20
Гость
20 минут
Зима в этом году пугает. Надеюсь будет без морозов.
Гость
23 минуты
Сюда как ни зайдешь на сайт одно и тоже мусолят по кругу
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Гость
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