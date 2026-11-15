«Работает всегда»: ярославский диетолог раскрыла план похудения к Новому году

Татьяна Селезнева предложила простой план снижения веса Источник: Татьяна Селезнева, Максим Серков / NGS42.RU

Ноябрь — время подготовки к Новому году. Одни покупают подарки и наряды, другие приводят в форму тело.

О простых шагах, которые помогают сбросить лишние килограммы за короткий срок, рассказала в беседе с 76.RU врач-диетолог Татьяна Селезнева из Ярославля. Приводим ее рекомендации.

Дефицит калорий и движение

Диетолог уверяет: двух месяцев хватит, чтобы получить заметный результат.

«Чтобы сбросить несколько килограммов лишнего веса, нужно скорректировать питание. Сначала нужно сбалансировать калорийность, то есть узнать, сколько калорий ваш организм потребляет, и создать небольшой энергетический дефицит», — рассказала Татьяна Селезнева.

Достичь этого помогает физическая нагрузка.

Самый простой совет — перестать переедать и начать больше двигаться. Работает всегда. Татьяна Селезнева диетолог

«Такая еда насыщает надолго»

Кроме того, врач объяснила, как не сорваться и не съесть лишнего.

«Чтобы не быть голодными, нужно добавить в рацион белковых продуктов, сложных углеводов, полезных жиров, потому что именно эти продукты дают сытость. При этом можно соблюдать свою норму калорийности. А вот убавить следует сладости, то есть быстрые углеводы, выпечку и продукты, которые приносят много лишних калорий, но толку для здоровья — нет», — продолжила она.

По мнению Татьяны Селезневой, нужных цифр на весах поможет добиться налаженный распорядок. К сыроедению и неприятным процедурам прибегать не нужно.

«Очень важны в плане снижения веса режимные моменты. Если вы будете делать акцент на питание в первой половине дня, то есть плотно завтракать, плотно обедать, при этом легко и не поздно ужинать, то вес будет уходить быстрее», — пояснила эксперт.

Ради заметного эффекта часть привычной еды придется убрать. Сладким искушениям легко подыскать здоровую альтернативу.

«Кроме продуктов с большим количеством сахара, я рекомендую ограничить потребление соли, маринадов, различных деликатесов, потому что они в первую очередь держат воду в организме, а где лишняя вода, там будут лишние килограммы», — резюмировала она.

Вот несколько аспектов: калорийность, режим и структура питания. Побольше добавляйте в рацион зелени, сырых овощей, и тогда всё будет хорошо. Татьяна Селезнева диетолог

Если соблюдать распорядок приемов пищи, следить за калориями и продумать состав рациона, вес будет уходить быстрее.

До этого Татьяна Селезнева перечисляла самые «мусорные» продукты, которые бьют по здоровью и фигуре.

Врач перечислила десять самых вредных лакомств Источник: Дмитрий Гладышев / Городские медиа

Вместе с тем существует перечень продуктов, которым место в рационе любого человека. Среди них рыба, сливочное масло и яблоки.

В меню специалистка советует добавить рыбу, сухофрукты и фрукты Источник: Дмитрий Гладышев / Городские медиа

Любителям сладкого тоже не придется полностью отказываться от десертов — на помощь придут сухофрукты, к примеру финики.

Вот еще пять действенных приемов, которые помогают не переедать: