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«Работает всегда»: ярославский диетолог раскрыла план похудения к Новому году

Лишние килограммы могут уйти без голодовок

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Татьяна Селезнева предложила простой план снижения веса | Источник: Татьяна Селезнева, Максим Серков / NGS42.RUТатьяна Селезнева предложила простой план снижения веса | Источник: Татьяна Селезнева, Максим Серков / NGS42.RU
Татьяна Селезнева предложила простой план снижения веса
Источник:

Татьяна Селезнева, Максим Серков / NGS42.RU

Ноябрь — время подготовки к Новому году. Одни покупают подарки и наряды, другие приводят в форму тело.

О простых шагах, которые помогают сбросить лишние килограммы за короткий срок, рассказала в беседе с 76.RU врач-диетолог Татьяна Селезнева из Ярославля. Приводим ее рекомендации.

Дефицит калорий и движение

Диетолог уверяет: двух месяцев хватит, чтобы получить заметный результат.

«Чтобы сбросить несколько килограммов лишнего веса, нужно скорректировать питание. Сначала нужно сбалансировать калорийность, то есть узнать, сколько калорий ваш организм потребляет, и создать небольшой энергетический дефицит», — рассказала Татьяна Селезнева.

Достичь этого помогает физическая нагрузка.

<p>Татьяна Селезнева</p><p>Татьяна Селезнева</p>

Самый простой совет — перестать переедать и начать больше двигаться. Работает всегда.

Татьяна Селезнева

диетолог

«Такая еда насыщает надолго»

Кроме того, врач объяснила, как не сорваться и не съесть лишнего.

«Чтобы не быть голодными, нужно добавить в рацион белковых продуктов, сложных углеводов, полезных жиров, потому что именно эти продукты дают сытость. При этом можно соблюдать свою норму калорийности. А вот убавить следует сладости, то есть быстрые углеводы, выпечку и продукты, которые приносят много лишних калорий, но толку для здоровья — нет», — продолжила она.

По мнению Татьяны Селезневой, нужных цифр на весах поможет добиться налаженный распорядок. К сыроедению и неприятным процедурам прибегать не нужно.

«Очень важны в плане снижения веса режимные моменты. Если вы будете делать акцент на питание в первой половине дня, то есть плотно завтракать, плотно обедать, при этом легко и не поздно ужинать, то вес будет уходить быстрее», — пояснила эксперт.

Ради заметного эффекта часть привычной еды придется убрать. Сладким искушениям легко подыскать здоровую альтернативу.

«Кроме продуктов с большим количеством сахара, я рекомендую ограничить потребление соли, маринадов, различных деликатесов, потому что они в первую очередь держат воду в организме, а где лишняя вода, там будут лишние килограммы», — резюмировала она.

<p>Татьяна Селезнева</p><p>Татьяна Селезнева</p>

Вот несколько аспектов: калорийность, режим и структура питания. Побольше добавляйте в рацион зелени, сырых овощей, и тогда всё будет хорошо.

Татьяна Селезнева

диетолог

Если соблюдать распорядок приемов пищи, следить за калориями и продумать состав рациона, вес будет уходить быстрее.

До этого Татьяна Селезнева перечисляла самые «мусорные» продукты, которые бьют по здоровью и фигуре.

Врач перечислила десять самых вредных лакомств | Источник: Дмитрий Гладышев / Городские медиаВрач перечислила десять самых вредных лакомств | Источник: Дмитрий Гладышев / Городские медиа
Врач перечислила десять самых вредных лакомств
Источник:

Дмитрий Гладышев / Городские медиа

Вместе с тем существует перечень продуктов, которым место в рационе любого человека. Среди них рыба, сливочное масло и яблоки.

В меню специалистка советует добавить рыбу, сухофрукты и фрукты | Источник: Дмитрий Гладышев / Городские медиаВ меню специалистка советует добавить рыбу, сухофрукты и фрукты | Источник: Дмитрий Гладышев / Городские медиа
В меню специалистка советует добавить рыбу, сухофрукты и фрукты
Источник:

Дмитрий Гладышев / Городские медиа

Любителям сладкого тоже не придется полностью отказываться от десертов — на помощь придут сухофрукты, к примеру финики.

Вот еще пять действенных приемов, которые помогают не переедать:

  • Продумывайте меню заранее. Сильное чувство голода обычно приводит к перебору калорий.

  • Стакан воды за 20–30 минут до трапезы наполнит желудок и убережет от лишней порции.

  • Не беритесь за еду в тревоге: попытка успокоиться таким путем повышает шанс съесть больше нужного.

  • Смотрите на тарелку, а не в экран. Прием пищи в тишине и тщательное пережевывание помогают держать процесс под контролем.

  • Маленькая красивая посуда зрительно увеличивает порцию.

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Анастасия ВязигинаАнастасия Вязигина
Анастасия Вязигина
заместитель главного редактора 76.RU
Совет диетолога Питание Похудение
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Комментарии
5
Гость
7 минут
Зажрались, пора худеть! Хорошо живём, с жиру бесимся!
Гость
1 час
А смысл?
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Гость
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