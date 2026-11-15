«Мне стыдно перед родными»: как сейчас выглядит главная инопланетянка СССР — Елена Метелкина

Для миллионов фанатов Елена Метелкина навсегда осталась в образе инопланетянки Нийи Источник: кадр из фильма «Через тернии к звездам» (6+), реж. Ричард Викторов, Николай Викторов, Киностудия имени М. Горького, 1980 год

Лицом прекрасного далека, о котором пели в песне Евгения Крылатова, на долгие годы стала Елена Метелкина. Она снялась сразу в двух фантастических фильмах, сюжет для которых разрабатывал Кир Булычев, — «Через тернии к звездам» (6+), где актриса сыграла инопланетянку Нийю, и «Гостья из будущего» (6+), где появилась в образе Полины, координатора инопланетной секции. Однако после двойного успеха актриса пропала с экранов и вы не поверите, как она выглядит спустя годы.

«Я была гадким утенком»

В детстве Елена совсем не считала себя красавицей. Она была худенькой, высокой, носила очки. Сверстники придумывали ей обидные прозвища, и всё свободное время девочка проводила подальше от ребят в компании книжек или рукоделия.

— Я была гадким утенком, долговязая, называли «очкастой Метелкиной», — вспоминала актриса.

При этом Метелкина считает свое детство самым счастливым, так как дома ее всегда окружали заботой и вниманием. Ее мама была домохозяйкой и всю жизнь посвятила воспитанию двух дочек и созданию уюта.

Актриса росла в полной семье, где родители души не чаяли в детях Источник: кадр из программы «Судьба человека» (16+), «Россия 1», 2024 год

Отец Метелкиной был бывшим военным инженером и считал своим долгом стать надежным тылом для детей. Он мечтал о том, чтобы Елена поступила в университет, получила серьезную профессию и никогда не нуждалась в деньгах. А та грезила сначала работой археолога, а потом актрисы.

Метелкина пыталась поступить в Щуку, в ГИТИС, но нигде не срослось. Тогда мама посоветовала ей податься в манекенщицы. Та прислушалась и прошла пробы сначала в Дом моделей на Кузнецком мосту, а потом — в ГУМ. Как признавалась журналистка Эвелина Хромченко, которая в 00-е работала с Еленой на шоу «Модный приговор» (12+), у Метелкиной был врожденный дар дефилировать и позировать. На подиуме она превращалась в другого человека, приковывала к себе внимание и кокетничала со зрителями.

На подиуме Метелкина превращалась из стеснительной девушки в кокетливую даму Источник: elenametelkina.ru

В то время как на показах по всему миру от Елены было не отвести взгляд, в жизни она предпочитала образ серой мышки. Не конфликтовала с другими манекенщицами и держалась подальше от состоятельных мужчин, которые добивались с ней встречи. Ее лучшей компанией были книги и коврик для йоги. Но однажды ей всё же пришлось выйти из своей скорлупы ради осуществления детской мечты.

«Не играйте больше ничего»

Кроме дефиле, Елена также снималась для каталогов. В одном из них ее увидел режиссер фильма «Через тернии к звездам» Ричард Викторов и пригласил прослушаться на главную роль. Пробы прошли успешно, но время шло, а Елену не звали на работу. Всё дело в том, что в роли инопланетянки Нийи видели спортсменку или актрису, но никак не манекенщицу. Однако спустя четыре месяца создатели осознали, что лучше Метелкиной не сыграет никто.

Талант к демонстрации одежды у Метелкиной заметила еще ее мама, а после убедились в нем и модельеры Источник: Журнал мод. Весна. Выпуск 1. 1976

Условий для работы было несколько: Елена должна была оставить работу в ГУМе, а также попрощаться со своими волосами. Для Метелкиной, которая мечтала попасть в кино, ни то, ни другое не стало проблемой.

На съемочной площадке модель с инопланетной внешностью быстро привлекла внимание всей команды, особенно мужской ее половины. Поклонников оказалось много, но всем им от ворот поворот дал сам режиссер, который считал, что влюбленность повлияет на образ безэмоциональной героини.

Несмотря на отсутствие опыта съемок в главной роли, Елена быстро вписалась в процесс Источник: elenametelkina.ru

После выхода фильма успех оказался феноменальным. Елена признавалась, что ее стали узнавать на улице и показывать пальцем. Но при этом снова сниматься никто не звал, так что пришлось вернуться к работе манекенщицей.

— Я услышала: «Не обольщайся. Ты как играла странную женщину, так тебя и будут звать на странные роли». Но не звали, — рассказывала Елена в шоу «Судьба человека» (16+).

Поклонники фильма даже были рады, что Елена пропала с экранов. Ей писали в письмах, чтобы она не изменяла своему образу и навсегда осталась в их глазах лишь Нийей.

— Письма приходили от детей, от родителей: «Не играйте больше ничего. Останьтесь в нашей памяти только этим беспомощным пришельцем, которого вырастили люди», — вспоминала актриса.

Елена всё же сыграла еще несколько ролей. Самая яркая из них стала в сериале «Гостья из будущего», но к этому моменту Метелкина уже не была той доверчивой с распахнутыми глазами девушкой. Ведь в жизни ее одолели предательства и суды.

«Бывший тесть грозится меня застрелить»

Еще во время съемок «Через тернии к звездам» Елена познакомилась на пляже с приятным мужчиной по имени Сергей. Тот представился модельером, сделал комплимент Метелкиной и слово за слово расположил к себе актрису. Та была покорена нежными ухаживаниями и приятными манерами мужчины, и тот в скором времени уговорил выйти за него замуж.

Первое время всё складывалось как в сказке, семья Елены приняла ее спутника, коллеги также поддерживали выбор. Проблемы появились, когда выяснилось, что актриса беременна.

— Когда коснулось, что я беременна, он не захотел. Сказал: «Ты испортишь фигуру». Подговаривал моих коллег, что я потеряю работу. Даже подстраивал аварию, когда я была в машине, — раскрывала страшные подробности Метелкина.

После съемок в кино актриса продолжала работать манекенщицей, но предложений становилось всё меньше Источник: Журнал мод. Весна. Выпуск 1. 1976

Когда малыш появился на свет, Сергей заявил, что не намерен слушать детский плач и ушел из дома. Но не навсегда. Вскоре он снова появился в жизни актрисы с намерением отобрать ее единственную квартиру.

— Мужчина, который вместе со мной строил большие планы на счастливое будущее, написал донос на мою мать, работавшую в Министерстве обороны, обвиняя ее чуть ли не в шпионаже. Новый донос полетел в военную прокуратуру: «Бывший тесть грозится меня застрелить», — не могла поверить Елена.

Несколько лет потребовалось, чтобы признать брак Метелкиной недействительным и прекратить любые притязания Сергея на квартиру. Однако осадок от судов и разборок остался на всю жизнь, ведь во время них актриса потеряла своего отца.

— Суды мы всё же выиграли. Правда, папа до этого не дожил… — признавалась актриса.

«Наступили жесткие времена»

В 90-е с ребенком на руках и пожилой мамой Елена оказалась без работы. Сниматься ее не звали, манекенщицей не брали из-за возраста. Ничего не оставалось, кроме как работать везде, где возьмут.

— Наступили жесткие времена, найти работу становилось всё сложнее, появился возрастной ценз, принимали в основном молодых, а мне уже исполнилось 45. Устроилась воспитателем в коррекционный интернат для детей с врожденными отклонениями, — вспоминала Елена.

Метелкина трудилась продавцом, администратором, секретарем. Последнее чуть не стоило ей жизни. Предпринимателя, на которого она работала, убили, отравив трубку телефона. Вместе с ним скончалась и сменщица Елены. Метелкиной чудом повезло остаться живой.

На шоу актрису привела коллега из магазина, где она работала, чтобы Метелкиной вернули утерянный шарм Источник: кадр из шоу «Модный приговор» (12+), «Первый канал», 2008 год

Долгое время о Елене практически ничего не было слышно. Только в 2018 году она снова появилась на телевидении в программе «Идеальный ремонт». Тихая, миниатюрная Метелкина практически не изменилась и с годами сохранила свою утонченную походку и нежный голос. Однако выяснилось, что после смерти мамы актриса сильно запустила свою квартиру, ради которой столько пережила когда-то.

— Сначала я занималась порядком, пока жила с мамой, ухаживала за ней. Когда маму похоронили, я решила, что всё переменю и со всем расстанусь. Я это оставила, а со временем оно превратилось в хлам. Не знаю, может быть, мне нужен психоаналитик. Мне стыдно перед родными, что я так безобразно запустила жилье, — каялась Елена.

Актриса призналась, что сильно запустила свое жилье Источник: кадр из шоу «Идеалальный ремонт» (12+), «Первый канал», 2018 год

У Елены не поднималась рука что-либо выбросить, и так небольшая однокомнатная квартира заполнилась коробками, бумагами и всякими безделушками. Чтобы хоть как-то ориентироваться, Елена даже стала записывать, что хранится в какой коробке.

В том же году Елена на время вернулась к моделингу. Она стала амбассадором бренда одежды и даже дала интервью для глянца, но на этом всё.

За годы Елена не растеряла свое мастерство модели Источник: Руслан Татьянин | Волосы. Укладки. Уход / vk.ru

Душа Метелкиной больше не тянулась к былым лаврам, теперь ей ближе служение Богу. Она много лет регулярно трудится в церкви: прибирается, работает в лавке и поет в хоре.

Несмотря на то что она больше никогда не была замужем, ее сердце даже после 70 лет открыто к любви, и она верит, что встретит свою судьбу.