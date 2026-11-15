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Развлечения Интервью «Как возможно играть в любовь?» Директор Бузовой раскрыл подробности ее отношений с Олегом Майами

«Как возможно играть в любовь?» Директор Бузовой раскрыл подробности ее отношений с Олегом Майами

Тайны пиар-романов в шоу-бизнесе и секрет новой волны популярности Андрея Гайдуляна

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Публикуем интервью с пиар-директором Ольги Бузовой | Источник: anton_bo / Instagram.com (соцсеть запрещена на территории РФ)Публикуем интервью с пиар-директором Ольги Бузовой | Источник: anton_bo / Instagram.com (соцсеть запрещена на территории РФ)

Публикуем интервью с пиар-директором Ольги Бузовой

Источник:

anton_bo / Instagram.com (соцсеть запрещена на территории РФ)

После развода с Дмитрием Тарасовым и романа с Давидом Манукяном (которые считают пиар-ходом если не все, то многие) личная жизнь Ольги Бузовой — тайна за семью печатями. Всплывают слухи то о ее отношениях с Олегом Майами, то с юристом Романом Литаровым. Есть ли в шоу-бизнесе настоящие чувства, кто ведет соцсети звезд и в чем секрет нового витка популярности Андрея Гайдуляна — об этом нашим коллегам из E1.RU рассказал пиарщик Ольги Бузовой и других знаменитостей Антон Богославский.

— Расскажите, как красиво выйти из скандала? Что вы сделали как пиарщик в случае с Ольгой Бузовой, когда ее интимные фотографии слили в Сеть?

— Тогда у Оли было интервью с Марион Котийяр и Майклом Фассбендером. Она единственная российская героиня, которая брала интервью у этих больших голливудских героев в промо к их общему фильму. За десять минут до ее выхода мне позвонил журналист, рассказал, что им прислали ссылку с этими самыми фотографиями, с видео переписок, скринами и так далее. И пока она была на интервью, я мысленно распределял, что можно с этим делать, естественно, прочитав уже вышедший на тот момент материал.

Это как раз к тому, что у меня всё время должно быть спокойное мышление, потому что я мог зайти со словами: «Боже, Оля, нас слили, что делать?», накручивая ее еще сильнее перед большим важным интервью. Этого делать никогда не нужно. Вы должны быть всегда спокойны.

Антон больше десяти лет дружит и работает с Ольгой Бузовой | Источник: Максим Комаров / E1.RUАнтон больше десяти лет дружит и работает с Ольгой Бузовой | Источник: Максим Комаров / E1.RU

Антон больше десяти лет дружит и работает с Ольгой Бузовой

Источник:

Максим Комаров / E1.RU

— Какими были ваши дальнейшие действия после того, как всё успокоилось?

— Естественно, существует план, которого мы придерживаемся. Он может меняться в силу каких-то обстоятельств или ситуаций.

Например, если бы издание Е1.RU было первым, кто об этом написал, то логично дать первый комментарий по этой ситуации именно Е1.RU. Не какому-то другому изданию, а именно вам. Это очень важно, потому что, вполне возможно, читатель узнал об этом исключительно от вас.

Если мы дадим комментарий другому изданию, то его читатели, вполне возможно, вообще не в курсе этой ситуации.

— О чем категорически нельзя писать в соцсетях, чтобы не нарваться на скандалы и хейт?

— Нет никаких запретов. Каждый из моих артистов ведет соцсети. Ольга что-то монтирует сама, она всё это умеет. Она ведет все свои соцсети исключительно сама, и это не миф. Комментарии пишет только она сама. Ни у кого из нас нет доступа к ее соцсетям.

Антон Богославский рассказал, что Бузова сама ведет свои соцсети | Источник: Максим Комаров / E1.RUАнтон Богославский рассказал, что Бузова сама ведет свои соцсети | Источник: Максим Комаров / E1.RU

Антон Богославский рассказал, что Бузова сама ведет свои соцсети

Источник:

Максим Комаров / E1.RU

— Про пиар-романы: действительно ли Ольга Бузова и Олег Майами строили отношения? Не отталкивают ли такие истории реальных женихов?

— Нет, они, мне кажется, уже несколько раз отмечали, что у них были отношения.

Я просто не очень понимаю, как возможно играть в любовь. Это же определенные взгляды, это чувствуется. Сейчас эра, когда в соцсетях вы постоянно что-то выкладываете и это всё читается. Это не то, как было в 2008 году, когда вас просто сфотографировали где-то в ресторане держащимися за руки или что-то такое и все в это верят. Сейчас такого уже нет.

Олег Майами и Ольга Бузова строили отношения | Источник: miamioleg_official / Instagram (деятельность соцсети запрещена в России)Олег Майами и Ольга Бузова строили отношения | Источник: miamioleg_official / Instagram (деятельность соцсети запрещена в России)

Олег Майами и Ольга Бузова строили отношения

Источник:

miamioleg_official / Instagram (деятельность соцсети запрещена в России)

— У вашего артиста Андрея Гайдуляна наступила, как это модно говорить, прайм-эра. Это результат пиара или удачное стечение обстоятельств?

— Мы с Андреем работаем уже 12 лет, я его первый пиарщик. Он возвращается в прайм-эру постоянно, просто сейчас появилось это слово новое.

Он где-то затихает, потом ему что-то становится интересно. Когда появился TikTok, он безумно залетел благодаря своим нереальным видео. Сейчас точно такая же история, просто она немножко сменилась: у нового поколения сменились определенные герои, музыка и так далее.

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Дарья Костомина
Редактор раздела «Культура»
Ольга Бузова Пиар Андрей Гайдулян Скандал Звезда Медиафорум Интервью
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Комментарии
1
Гость
16 минут
Интересно, сколько стоит такая «защита репутации»?
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Гость
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