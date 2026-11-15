Более 15 тысяч заявок поступило на третий поток программы «Время героев» за неделю

За неделю россияне отправили более 15 тысяч заявок на участие в новом, третьем потоке образовательной программы Источник: времягероев.рф

Более 15 тысяч человек уже подали заявки на участие в отборе на третий поток программы «Время героев», ориентированный на ветеранов спецоперации и военнослужащих без высшего образования.

— Участникам предстоит пройти ускоренную программу высшего образования за три года. Это требует высокой мотивации и погружения в обучение. Наша задача — дать не только знания, которыми должен обладать выпускник вуза, но и компетенции, необходимые для работы в государственном и муниципальном управлении, — рассказал ректор Президентской академии Алексей Комиссаров.

По его словам, будущим студентам предстоит изучить принцип работы органов власти, освоить современные инструменты государственного управления и научиться оценивать последствия управленческих решений.

Напомним, третий поток программы «Время героев» стартовал 9 ноября, заявку на отбор можно подать до 25 января 2027 года на официальном сайте программы. Далее будет организован сбор анкет и эссе, а следующим этапом станет тестирование. Лучшие по итогам оценки анкет, эссе и тестирования войдут в окончательный список участников программы.