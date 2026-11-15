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Образование Более 15 тысяч заявок поступило на третий поток программы «Время героев» за неделю

Более 15 тысяч заявок поступило на третий поток программы «Время героев» за неделю

На этот раз участвовать можно без высшего образования

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За неделю россияне отправили более 15 тысяч заявок на участие в новом, третьем потоке образовательной программы | Источник: времягероев.рфЗа неделю россияне отправили более 15 тысяч заявок на участие в новом, третьем потоке образовательной программы | Источник: времягероев.рф

За неделю россияне отправили более 15 тысяч заявок на участие в новом, третьем потоке образовательной программы

Источник:

времягероев.рф

Более 15 тысяч человек уже подали заявки на участие в отборе на третий поток программы «Время героев», ориентированный на ветеранов спецоперации и военнослужащих без высшего образования.

— Участникам предстоит пройти ускоренную программу высшего образования за три года. Это требует высокой мотивации и погружения в обучение. Наша задача — дать не только знания, которыми должен обладать выпускник вуза, но и компетенции, необходимые для работы в государственном и муниципальном управлении, — рассказал ректор Президентской академии Алексей Комиссаров.

По его словам, будущим студентам предстоит изучить принцип работы органов власти, освоить современные инструменты государственного управления и научиться оценивать последствия управленческих решений.

Напомним, третий поток программы «Время героев» стартовал 9 ноября, заявку на отбор можно подать до 25 января 2027 года на официальном сайте программы. Далее будет организован сбор анкет и эссе, а следующим этапом станет тестирование. Лучшие по итогам оценки анкет, эссе и тестирования войдут в окончательный список участников программы.

Тем временем обучение первого потока завершено: все выпускники получили назначения или избраны на ответственные посты. Второй поток завершит обучение в 2027 году, две трети его участников уже получили новые должности, еще несколько человек готовятся к переходу на новые места работы. Среди участников и выпускников программы — полномочный представитель президента в УрФО Артем Жога, глава Тамбовской области Евгений Первышов, глава Белгородской области Александр Шуваев, член ЦИК России Анатолий Сысоев и руководитель «Движения первых» Артур Орлов.

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