Более 15 тысяч заявок поступило на третий поток программы «Время героев» за неделю

Более 15 тысяч человек уже подали заявки на участие в отборе на третий поток программы «Время героев», ориентированный на ветеранов спецоперации и военнослужащих без высшего образования.
— Участникам предстоит пройти ускоренную программу высшего образования за три года. Это требует высокой мотивации и погружения в обучение. Наша задача — дать не только знания, которыми должен обладать выпускник вуза, но и компетенции, необходимые для работы в государственном и муниципальном управлении, — рассказал ректор Президентской академии Алексей Комиссаров.
По его словам, будущим студентам предстоит изучить принцип работы органов власти, освоить современные инструменты государственного управления и научиться оценивать последствия управленческих решений.
Напомним, третий поток программы «Время героев» стартовал 9 ноября, заявку на отбор можно подать до 25 января 2027 года на официальном сайте программы. Далее будет организован сбор анкет и эссе, а следующим этапом станет тестирование. Лучшие по итогам оценки анкет, эссе и тестирования войдут в окончательный список участников программы.
Тем временем обучение первого потока завершено: все выпускники получили назначения или избраны на ответственные посты. Второй поток завершит обучение в 2027 году, две трети его участников уже получили новые должности, еще несколько человек готовятся к переходу на новые места работы. Среди участников и выпускников программы — полномочный представитель президента в УрФО Артем Жога, глава Тамбовской области Евгений Первышов, глава Белгородской области Александр Шуваев, член ЦИК России Анатолий Сысоев и руководитель «Движения первых» Артур Орлов.