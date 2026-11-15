Хакеры атаковали сайт российского туроператора — тысячи людей могут остаться без броней на отдых

Хакеры атаковали сайт российского туроператора Space Travel. Из-за этого доступ к поиску туров временно ограничили. Об этом сообщили в Telegram-канале компании.
«Сайт туроператора Space Travel подвергся хакерской атаке в ночь на 15 ноября, из-за чего администраторы были вынуждены временно ограничить доступ к поиску туров», — говорится в сообщении.
Помимо этого, из-за атаки также недоступна официальная электронная почта. Как уточнили в компании, связаться с туроператором можно только по горячей линии или в мессенджерах.
Сейчас технические специалисты устраняют последствия атаки и восстанавливают работу сайта. Сроки возобновления доступа к онлайн-сервисам пока неизвестны.
В первую очередь специалисты вручную обрабатывают запросы туристов, которые должны вылетать к месту отдыха сегодня и в ближайшие дни. Необходимые документы высылают турагентам через альтернативные почтовые ящики, а также мессенджеры. Новые пока не принимают, как и деньги по уже сделанным, но пока не оплаченным бронированиям.
«Обращаем ваше внимание, что в первую очередь обрабатываются обращения по заявкам на ближайшие даты заездов», — заключили в Space Travel.
Отметим, что это не первая атака хакеров за сегодня. Так, под ударом оказался крупнейший хостинг Beget. Люди жалуются, что не могут зайти в приложения онлайн-банков. К слову, сильная DDoS-атака на этот сервис была совсем недавно — в ночь на 2 ноября. Это привело к масштабному сбою и парализовало работу сотен тысяч сайтов и сервисов в Рунете. Около 03:00 (мск) у провайдера перестали работать сайты, виртуальный хостинг, VPS, почта, DNS и панель управления.
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