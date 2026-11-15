Хакеры атаковали сайт российского туроператора — тысячи людей могут остаться без броней на отдых

Специалисты обрабатывают заявки от туристов вручную Источник: Александр Ощепков / NGS.RU

Хакеры атаковали сайт российского туроператора Space Travel. Из-за этого доступ к поиску туров временно ограничили. Об этом сообщили в Telegram-канале компании.

«Сайт туроператора Space Travel подвергся хакерской атаке в ночь на 15 ноября, из-за чего администраторы были вынуждены временно ограничить доступ к поиску туров», — говорится в сообщении.

Помимо этого, из-за атаки также недоступна официальная электронная почта. Как уточнили в компании, связаться с туроператором можно только по горячей линии или в мессенджерах.

Сейчас технические специалисты устраняют последствия атаки и восстанавливают работу сайта. Сроки возобновления доступа к онлайн-сервисам пока неизвестны.

В первую очередь специалисты вручную обрабатывают запросы туристов, которые должны вылетать к месту отдыха сегодня и в ближайшие дни. Необходимые документы высылают турагентам через альтернативные почтовые ящики, а также мессенджеры. Новые пока не принимают, как и деньги по уже сделанным, но пока не оплаченным бронированиям.

«Обращаем ваше внимание, что в первую очередь обрабатываются обращения по заявкам на ближайшие даты заездов», — заключили в Space Travel.