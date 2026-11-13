«Ест как Дюймовочка, пьет как крот»: свидание с девушкой из Сети обошлось ухажеру больше чем в 10 тысяч — при чем тут ушлые официанты

На свиданиях после знакомств в интернете страдают не только девушки Источник: Настасья Медведева / NGS.RU

Не только девушки сталкиваются с неприятными сюрпризами после знакомств в Сети — в неловкую ситуацию может попасть и мужчина. 37-летний бизнесмен Степан (имя изменено. — Прим. ред.) рассказал, как встретил девушку в приложении, на втором свидании пригласил ее в дорогой ресторан и неожиданно потратил только на напитки около 10 тысяч рублей. Больше всего героя возмутило поведение официантов, которые постоянно предлагали спутнице обновить бокал. Как прошел тот вечер и почему теперь Степан не водит малознакомых девушек в пафосные заведения, он рассказал нашим коллегам из NGS.RU. Далее — от первого лица.

Степан Бизнесмен, на личном опыте проверил, как официанты наживаются на свиданиях

Я познакомился с Ольгой на сайте знакомств. Она привлекла меня хорошим чувством юмора, да и внешность на фотографиях понравилась. Я не люблю неделями переписываться с незнакомыми людьми, поэтому почти сразу предложил встретиться. Оля сказала, что ближайшие дни занята, но вскоре мы все-таки договорились о свидании.

Первую встречу провели в кофейне. Девушка оказалась приятной в общении и веселой, мне с ней понравилось. После свидания решил пригласить ее еще раз, но уже в ресторан — хотелось произвести впечатление. На первой встрече Ольга вела себя скромно, даже не стала заказывать вкусняшки к кофе, хотя я предлагал. Сказала, что считает калории. Я решил, что передо мной не та самая «тарелочница», которая ходит на свидания ради бесплатной еды.

Степан познакомился с Ольгой на сайте знакомств Источник: Настасья Медведева / NGS.RU

На втором свидании мы встретились в ресторане, изучили меню и заказали блюда. Официант поинтересовался, что будем пить. Я был за рулем, поэтому выбрал чай. Оля посмеялась: мол, за окном суббота, можно немного расслабиться и повеселиться.

Она хотела заказать бокал самого недорогого в этом ресторане вина за 600 или около того рублей. Но тут я сам решил немного пошиковать и повыпендриваться. На первом свидании мы много разговаривали, и я запомнил, что Ольга любит Pinot Grigio (винный сорт, который используется для производства белых вин. — Прим. ред.). В ресторане бокал такого вина стоил 950 рублей. Я фактически сам настоял, чтобы она выбрала именно его.

Нам принесли еду и напитки. Мы отлично проводили время, разговаривали и смеялись. Но вскоре я заметил, что моя спутница совсем не робкого десятка. Бокал за бокалом исчезали быстро, и я подумал, что, может, ест Оля как Дюймовочка, зато пьет как крот. Я человек не жадный, просто удивился такому темпу.

Но еще больше меня поразили официанты. Они быстро смекнули, что перед ними люди, которые только знакомятся и хотят произвести друг на друга впечатление. И тут началось: едва Ольга допивала бокал до половины, рядом словно из ниоткуда уже появлялся сотрудник ресторана с предложением подлить еще. Мне отказывать было неловко, а дама моя, как я уже сказал, была настроена на веселый вечер.

В итоге за ужин Ольга выпила около девяти бокалов вина, счет за еду и напитки сильно превысил 10 тысяч рублей. Но я остался недоволен не столько количеством выпитого, сколько поведением персонала. Считаю, что официанты воспользовались ситуацией: мужчина хочет понравиться девушке, ему неудобно отказывать, а ему снова и снова предлагают оплатить недешевое вино.

На втором свидании официанты без конца предлагали наполнить бокал вином Источник: Настасья Медведева / NGS.RU

Уверен, если бы за столом сидела пара, которая вместе уже несколько лет, официанты вряд ли подходили бы с такой частотой. А здесь, на мой взгляд, они просто почувствовали, что можно заработать на желании мужчины произвести впечатление.

Как ни странно, с Ольгой у нас все сложилось. Мы продолжаем встречаться, никаких проблем с алкоголем у нее нет — просто человек любит повеселиться. Но хочу предупредить других мужчин: на встречах с незнакомыми людьми с сайтов знакомств неприятные сюрпризы могут ждать не только девушек. Если не хотите однажды оставить в ресторане больше 10 тысяч рублей, лучше выбирайте для первых свиданий заведения поскромнее. Или заранее готовьтесь тратиться.

Согласны с автором? Да, дорогие рестораны — не место для первых свиданий Нет, герой публикации — жадный и мелочный Напишу свое мнение в комментариях