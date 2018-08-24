Машину чуть не раздавило сразу двумя трамваями.

В четверг в десятом часу вечера в аварию попала машина известного в Ярославле такси. Водитель решил проскочить через трамвайные пути в районе дома 87 на проспекте Октября, но не успел. Трамвай проткнул машину фаркопом с пассажирской стороны и несколько метров протащил по рельсам.

— Машина ехала без пассажиров, — написал очевидец ДТП в группе «Подслушано в Ярославле» в соцсети «ВКонтакте».

В аварии пострадал водитель такси, мужчину увезли на скорой.

ДТП случилось на проспекте Октября

Всё могло закончиться ещё печальнее, в это время навстречу также ехал трамвай. Водитель транспорта, увидев машину, успел затормозить.

— Встречный трамвай остановился, это помогло не раздавить «Рено» сразу двумя трамваями, — написали в группе «Первый ярославский автопортал» в социальной сети «ВКонтакте».

Трамвай проткнул машину такси с пассажирской стороны

На прошлой неделе машина такси влетела в чугунный забор.

Вчера вечером страшное ДТП произошло на окружной дороге в Красноперекопском районе Ярославля. Столкнулись фура, микроавтобус и легковой автомобиль. Свидетели бросились помогать пострадавшим людям.

