Почему выпадают волосы у женщин: трихолог назвала причины и составила план спасения шевелюры

Трихолог рассказала, как спасти волосы от выпадения Источник: Мария Ленц / NGS24.RU

Еще недавно вы гордились своими густыми волосами, сегодня на расческе остаются целые пучки? Увы, с этим сталкивается почти каждая женщина, и не всегда речь о болезни. Врачи говорят, что потеря до 100–150 волос в сутки — это физиология, а не патология. Но если цифры явно выше, а кожа через пробор светится всё больше, визит к врачу лучше не откладывать. NGS.RU попросил трихолога Марию Соловьеву объяснить, когда можно выдохнуть, а когда — переходить к активным действиям по спасению шевелюры.

Вариант нормы

Ежедневная потеря волос — нормальный процесс. В своем обновлении они проходят несколько циклов: растут, отдыхают, выпадают, и на их месте появляются новые. Тревожиться стоит, если вы теряете заметно больше 150 волос в сутки и это продолжается не один день.

Врач-трихолог Мария Соловьева советует ориентироваться не только на цифры, но и на картину в целом: пробор стал шире, объем уменьшился, появились залысины в височной зоне, а на подушке по утрам остаются целые пряди — это уже повод для консультации у врача. Причин выпадения волос может быть несколько, и определить их может только специалист.

Женская андрогенетическая алопеция

Самый распространенный диагноз у женщин с потерей волос — наследственная форма, связанная с чувствительностью фолликулов к гормонам.

«Она начинается с истончения волос в теменной зоне, ровно по центру. Женщины могут заметить, что пробор стал шире, а волосы — тоньше и реже, — объясняет Мария Соловьева. — К 70 годам с этим сталкиваются около 55% женщин. Линия роста волос на лбу при этом обычно остается на месте, а полное облысение, как у мужчин, бывает редко».

Исправить проблему возможно, но ключевой фактор — время: чем раньше начать лечение, тем больше шансов сохранить густоту.

Гормональные «качели»

Беременность, менопауза, отмена или начало приема противозачаточных, проблемы с щитовидной железой — всё это может запустить выпадение.

«Гормоны напрямую влияют на фазы роста волос, и, когда баланс нарушается, фолликулы раньше времени „засыпают“. Если выпадение совпало с изменением гормонального фона, логично начать с визита к эндокринологу или гинекологу», — говорит эксперт.

Дефицит железа и других нутриентов

Волосы — одна из первых «статей расходов», которые организм сокращает при нехватке ресурсов. Железодефицитная анемия — частая причина диффузного выпадения у женщин, особенно при обильных менструациях. Также важны витамин D, B12, цинк и белок. Трихолог отмечает: если в рационе мало качественного белка и микроэлементов, организм не станет тратить их на поддержание волос.

Стресс и болезни

Сильный стресс — физический или эмоциональный — может вызвать так называемое телогеновое выпадение, когда большое количество волос одновременно переходит в фазу покоя и через пару месяцев выпадает. Сюда же относят последствия COVID-19 и других инфекций. Мария Соловьева уверяет, что такое выпадение обычно обратимо, но требует времени и устранения триггера.

Тугие прически и агрессивный уход

«Хвосты, пучки, тугие косы, постоянное натяжение — всё это тоже может привести к тракционной алопеции. Если вовремя не остановиться, фолликулы повреждаются необратимо», — предупреждает трихолог, добавляя, что волосы требуют аккуратного и мягкого ухода: реже мыть, избегать тугих резинок и агрессивных химических составов.

Что делать: короткий чек-лист

Первое, на что обращает внимание врач, — не заниматься самодиагностикой, а обратиться к специалисту. Трихолог проведет тест на вытягивание волос, трихоскопию и назначит анализы: кровь на ферритин, гормоны щитовидной железы, витамин D.

Второе — пересмотреть уход: мягкий шампунь, никаких тугих причесок, массаж кожи головы для улучшения кровотока.

Третье — наладить питание: обеспечить организм белком, железом, кислотами омега-3.