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Образование Из школьного учебника по литературе убрали строки Пушкина про няню и кружку

Из школьного учебника по литературе убрали строки Пушкина про няню и кружку

Не выпьем с горя?

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Из школьного учебника по литературе убрали строки Пушкина про няню и кружку | Источник: Читатель «Фонтанки»Из школьного учебника по литературе убрали строки Пушкина про няню и кружку | Источник: Читатель «Фонтанки»
Источник:
Читатель «Фонтанки»

Стихотворение «Зимний вечер» Александра Пушкина в учебнике «Литературное чтение» для 3-го класса представлено в урезанном виде — без строфы «Выпьем с горя; где же кружка?» Об этом в пятницу, 13 ноября, «Фонтанке» рассказала читательница.

«Задали выучить стихотворение, а учебник забыли в машине. Решили учить по сборнику Пушкина, когда дошли до этой фразы — сын начал доказывать, что в учебнике этого нет. Сходили в машину за учебником — и действительно. Теперь Пушкин не тот, что прежде», — поделилась родительница.

Речь идёт об учебнике «Литературное чтение» для третьего класса. Как убедился журналист «Фонтанки», это актуальный учебник серии «Литературное чтение. 1–4 классы» из рабочей программы для начального общего образования.

Источник: Читатель «Фонтанки»Источник: Читатель «Фонтанки»
Источник:
Читатель «Фонтанки»

В школьном учебнике прямо под заголовком указано, что пушкинские строки представлены в сокращенном виде. Стихотворение сократили именно за счёт строфы, в которой Пушкин предлагает няне «выпить с горя».

Выпьем, добрая подружка
Бедной юности моей,
Выпьем с горя; где же кружка?
Сердцу будет веселей.

Стихотворение «Зимний вечер» Александр Пушкин написал в 1825 году. В это время поэт находился в ссылке в семейном имении Михайловское в Псковской губернии. Там он проводил зимние вечера с няней Ариной Родионовной, слушая её сказки и песни. Именно к ней Пушкин обращается в стихотворении, предлагая выпить с горя и спеть песню, чтобы развеять тоску. Впервые «Зимний вечер» опубликовали в 1829 году.

А вы поддерживаете сокращение знаменитого стихотворения?

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Корреспондент отдела «Общество»
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Комментарии
4
Гость
1 минута
Ну вообще то это пушкин разбудил декабристов и те устроили революцию, такшто это можно сказать писатель был против самодержавия-с.
Инженер1

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