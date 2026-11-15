Учует эмоции и поставит диагноз: ветеринар рассказал, что собака может узнать о человеке по запаху

Если собаки чуют запах за километр, почему они стараются ткнуться в вас носом? Источник: Александр Ощепков / NGS.RU

Собаки отлично улавливают запахи на большом расстоянии, но при встрече все равно стараются обнюхать человека вблизи: руки, одежду, сумку. Иногда животное изо всех сил тянется, чтобы «просканировать» конкретную область на теле.

Зачем им это нужно, что запах рассказывает о нашем состоянии и может ли собака распознать болезнь, «Доктору Питеру» рассказал Юрий Муретов, заведующий клиникой мелких домашних животных и доцент кафедры патологической физиологии СПбГУВМ.

Как работает собачий нос

Дыхание — не то, о чем мы привыкли задумываться. Это базовая потребность, без которой мы не выживем. Для собак анализировать мир с помощью носа настолько же естественно, как для человека делать вдох и выдох.

«Исследование запаха у собаки не отличается от обычного дыхания. Если какой-то аромат ее заинтересовал, она просто начинает чуть чаще дышать носом, чтобы повысить концентрацию нужных веществ. Разница с человеком не в способе, а в возможностях: обонятельный эпителий у собаки во много раз больше по площади, чем у нас, а отдел мозга, который обрабатывает запахи, развит несравнимо сильнее», — говорит Юрий Муретов.

Почему так важно подойти поближе

Издалека до собаки доходят только самые летучие вещества, и их немного. По ним можно понять, что человек где-то рядом и определить, в какой он стороне.

Вблизи запах гораздо концентрированнее и богаче, объясняет Юрий Муретов. Часть веществ на коже и одежде почти не испаряется, их можно уловить, только поднеся нос вплотную.

«Возможно, здесь подключается и вомероназальный орган, который реагирует на химические сигналы, в том числе феромоны. Но основную работу вблизи делает обычное обоняние. Сравните с возможностями человека: вывеску видно с другого конца улицы, но, чтобы прочитать мелкий шрифт, надо подойти как можно ближе», — проводит аналогию эксперт.

Что собака может узнать о человеке по запаху

Во-первых, пес может легко определить эмоциональное состояние человека. Питомец за секунду поймет, что человек нервничает, так как острый стресс меняет состав летучих веществ в дыхании и поте.

«В одном из экспериментов собакам давали пробы одного и того же человека, взятые до и после стрессового задания, и просили выбрать нужную. Правильный вариант они указывали примерно в 94% случаев. Собаки различали не индивидуальный запах человека, а изменения, связанные со стрессом», — поясняет Юрий Муретов.

Стрессовый аромат влияет на поведение питомца: собаки, которым давали понюхать пот встревоженного или испуганного незнакомого человека, становились осторожнее, держались ближе к хозяину, у них учащалось сердцебиение. Запах человека в хорошем настроении, наоборот, располагал к контакту.

В быту это тоже стоит учитывать: если хозяин сам переживает перед визитом к ветеринару, собаке тоже будет тревожно. Хотя, конечно, на нее влияет и то, как мы двигаемся и говорим, не только запах.

Во-вторых, собака может распознать, представляет человек опасность для хозяина или нет: она чувствует тревожность, агрессию, тот же страх.

Настроение хозяина собаки чуют и копируют Источник: Артём Устюжанин / MSK1.RU

В-третьих, пес может учуять болезнь. Специалисты из разных стран обучали животных распознавать по запаху мочи, выдыхаемого воздуха или пота некоторые виды рака и инфекции. И часть экспериментов была крайне удачной.

Интересные результаты есть по болезни Паркинсона. Обученные домашние собаки разных пород по пробам кожного сала находили около 89% проб больных и правильно отклоняли около 87% проб здоровых.

Правда, есть оговорка: результаты разных работ сильно расходятся, условия опытов не стандартизированы. До сих пор неизвестно, какие именно вещества улавливает собака. Понятно лишь, что она чувствует разницу в запахе.

«Если собака упорно обнюхивает у хозяина одно и то же место, не стоит сразу же делать из этого трагедию. Собак-детекторов долго обучают на специально подготовленных пробах, а домашнего питомца может заинтересовать крем, мазь, запах чужой кошки или пролитый соус. Если что-то беспокоит в самочувствии, надо идти к врачу, а не ориентироваться на поведение собаки», — говорит Юрий Муретов.

Как понять, что у собаки есть проблемы с обонянием

Собака может потерять нюх, и это будет для нее огромной трагедией. При этом хозяева не всегда замечают, что с питомцем что-то не так.

Обоняние ухудшается при воспалении в носу, перегреве, обезвоживании, с возрастом. По данным исследований на служебных собаках, его снижали и некоторые препараты, например отдельные антибиотики и стероидные гормоны.

Заподозрить проблему можно, если собака перестала искать спрятанное лакомство и не обнюхивает метки на прогулке. Если к этому добавились выделения из носа, скорее всего, есть воспаление. В любом случае это повод показаться ветеринару. Обычно после лечения нюх восстанавливается.

Обнюхивание — важная часть жизни собаки, на прогулке ей нужно давать исследовать запахи, это ее успокаивает. Но собака живет среди людей, и ее поведение в обществе — ответственность владельца. Он обязан научить питомца не подходить без команды к незнакомым людям, особенно к детям.

«Далеко не всем приятно, когда их обнюхивает собака, тем более крупная — овчарка или ротвейлер. Взрослый может испугаться, а ребенок — растеряться или резко отпрянуть. Поэтому в людных местах собаку лучше держать на коротком поводке и приучить отходить от человека по команде. А если прохожий не против знакомства, ему стоит остановиться и дать собаке себя понюхать, не протягивая руку резко к морде», — заключил эксперт.

Болеют ли собаки простудой?

Как рассказала ветеринар Наталия Федосеева, осень — сезон так называемого питомникового или вольерного кашля. Хозяева все чаще и чаще приводят к ветеринарам своих домашних питомцев с насморком и приступообразным кашлем вплоть до рвоты. Причем питомниковый кашель — это не одна конкретная болезнь, а общий синдром острого воспаления верхних дыхательных путей.

Как отмечает специалист, у собак главный возбудитель этой инфекции — бактерия Bordetella bronchiseptica, которая, кстати, может передаваться и кошкам, а также вирус парагриппа. Еще причиной может стать аденовирус или герпесвирус. Заразиться животное может воздушно-капельным путем, через общие миски, игрушки, поводки и руки.