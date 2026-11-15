За 60 тысяч в Турцию: ярославская красотка рассказала об отдыхе на популярном курорте

Отдых в Турции в октябре Источник: Кристина Волкова

В то время как летний сезон традиционно считается пиком отпусков, все больше россиян откладывают отдых на осень. Причина тенденции проста — в этот период появляются «горящие путевки» в теплые страны.

21-летняя Кристина из Ярославля с семьей и подружкой дождались октября, чтобы отправиться в путешествие в Турцию. В этом материале рассказываем, во сколько обошелся отдых и как сейчас выглядит популярный курорт.

«Египет оказался дорогим»

Семья отдыхала в Турции в пятый раз. Источник: Кристина Волкова На небе ни облачка Источник: Кристина Волкова

Как рассказала Кристина, изначально они с родителями и подружкой собирались ехать на отдых в Абхазию, так как в 2025 году им удалось отдохнуть достаточно бюджетно — заплатили по 25 тысяч рублей с человека. Но в итоге выбор спонтанно пал на Турцию.

— Мы ходили к турагенту, смотрели цены. Нам говорили, что в Турцию достаточно дорого лететь, мало горящих предложений. В итоге за 3 дня до вылета нам позвонили и сказали, что нашли тур — за 60 тысяч с человека. Так спонтанно мы и поехали, — поделилась с корреспондентом 76.RU Кристина.

Решили ехать в Турцию. Мне как-то спокойнее туда лететь, нежели в другие страны. Да и хотелось отдохнуть в тепле, Египет оказался слишком дорогим. Кристина туристка

Путешествие длилось 8 дней: с 18 по 25 октября. Перелет туда занял почти 5 часов, обратно — меньше 3 часов 40 минут.

В Турции Кристина была уже в пятый раз. К тому же получилось так, что тур был в отель «Сиде Ешилоз», в котором семья уже отдыхала в 2019 году. Он располагается в курортном городе Сиде.

Сиде — это популярный курортный город в Анталии на южном побережье Турции. Он расположен на небольшом полуострове, омываемом теплыми водами Средиземного моря. Четырехзвездочный отель «Сиде Ешилоз» располагается в античной части Сиде и торгового центра, а также имеет около 900 метров от собственного песчаного пляжа. Отель был построен в 1996, последняя реновация — в 2025 году. «Сиде Ешилоз» предполагает опцию all inclusive.

«Люди ходили в куртках»

В октябре в Турции жара Источник: Кристина Волкова

В середине октября в Турции, по словам Кристины, было около 26–27 градусов тепла. Однако вечерами уже чувствовалась прохлада.

— Вечером некоторые люди ходили в куртках. Хотя днем было очень жарко, все загорали, купались, — рассказала ярославна.

Плавали ярославцы как в Средиземном море, так и в бассейне на территории отеля.

— Море намного теплее, чем бассейн, просто небо и земля. В бассейне мы искупались один раз всего лишь, потому что хотели попробовать покататься на горках. Но там очень холодно, мы больше туда не пошли.

В море плавали каждый день, оно очень теплое, примерно 27 градусов. Зимой, кстати, температура там падает всего на 4–5 градусов, поэтому купаться можно в любое время года. Кристина Волкова туристка

Ярославна сделала много красивых кадров на берегу моря Источник: Кристина Волкова Туристы купались каждый день Источник: Кристина Волкова

На пляже не так много людей Источник: Кристина Волкова

«Перестали гулять одни»

В октябре в Турции все цветет и пахнет Источник: Кристина Волкова Туристки выгуливали свои летние образы Источник: Кристина Волкова

Как рассказала Кристина, в Турции местные уже настолько привыкли к русским туристам, что выучили наш язык.

— Русских можно встретить на каждом шагу. Турки уже выучили наш язык, все знают и свободно разговаривают. Вне отеля, в магазинах почти все говорят на русском. Я даже не заметила такой проблемы, ни разу не столкнулась с тем, чтобы я встретила человека, который меня не понял, — рассказала туристка.

Несмотря на приветливость местных, ярославна все же отметила важный нюанс.

— Мы попробовали один раз выйти из отеля чисто девочками. И мы как-то напряглись, потому что нам очень много раз посигналили, очень много раз нас позвали в ресторан, — рассказала Кристина.

Как-то стало стрёмно, потому что в одно время было много новостей, что женщин могут похищать на здешних улицах. В итоге нам тревожно стало, и мы перестали выходить гулять одни. Кристина туристка

На улицах достаточно оживленно Источник: Кристина Волкова

На улицах города, по словам путешественницы, не очень чисто.

— В некоторых местах лежит мусор, иногда даже прямо свалки мусора, очень грязно. В целом в людных местах почище. Еще очень много бездомных кошек и котят. Для них даже строят отдельные домики. У нас рядом с отелем стояло где-то таких 12–13 домиков. В этих домиках лежала еда, вода, лотки.

Такие домики турки строят для бездомных кошек Источник: Кристина Волкова На территории отеля пушистиков очень много, все ласковые Источник: Кристина Волкова

«Бесплатные вечеринки»

Во время поездки ярославцы не стали покупать экскурсии, так как посещали Турцию уже пятый раз. По словам Кристины, отпуск они посвятили прогулкам и отдыху.

— Самые популярные экскурсии в морской порт Эль-Муккала, мы там ранее были, очень красиво. В основном это поездки на судне, например на остров черепах или остров дельфинов. Единственное, в этот раз мы прогулялись по исторической части в Сиде.

Развлечений очень много для всех возрастов. Из отеля нам почти каждый день предлагали поехать на бесплатные вечеринки: тебя туда привозят и где-то в 2 часа ночи забирают в отель. Кристина Волкова туристка

— Все аниматоры в отеле мероприятия проводят на русском языке. Один аниматор-турок даже материться научился, — рассказала Кристина.

Ярославцы предпочли отдых на море и в отеле экскурсиям Источник: Кристина Волкова

На территории отеля, по словам Кристины, была волейбольная площадка, гольф и спа-комплекс.

— Были как платные, так и бесплатные услуги. Из бесплатного, например, можно было сходить в хаммам или в специальную соляную комнату. А заказать можно было скрабирование, массаж, пилинг ног рыбками и прочее.

Также в Турции популярностью у туристов пользуются рынки. Как рассказала Кристина, туда из отеля довозили бесплатно.

— Многие туда едут за одеждой из муслина, очень популярны муслиновые рубашки. Мне кажется, их покупают по большей части как спасение от солнца. В основном рынки вещевые, мы туда не поехали, не было надобности. Съездили разве что за сувенирами. Рахат-лукум купили.

На рынках туристы все торгуются. В целом цену можно сбить практически всегда, турки идут навстречу. Кристина Волкова туристка

Рахат-лукум — это восточная сладость на основе сахара, воды и крахмала, часто с добавлением ароматизаторов и наполнителей. Традиционно готовится в Турции и других странах Ближнего Востока.

«Мечтали поесть борщ»

Питание было разнообразным Источник: Кристина Волкова

В отеле ярославцы наслаждались шведским столом, по словам Кристины, меню было разнообразным.

— Первые дни всё казалось очень вкусным, но уже через три-четыре дня начал надоедать вкус специй. В последний день мы все мечтали поесть борщ и пюрешку с котлеткой. Супы были в основном чечевичный, горный (сырный) и куриный, — рассказала Кристина.

Из национальных блюд ярославцы попробовали лепешки гёзляме с разным наполнением и лепешки пиде.

Лепешки с сыром мне понравились, были еще мясные — для меня они были очень острые. Еще я попробовала какие-то фрикадельки, они мне показались вкусными, но я почувствовала странный привкус. Потом я прочитала, а они, оказывается, были сделаны из мозгов коровы. Кристина Волкова туристка

Кроме того, Ярославна отметила, что в Турции предлагают огромное разнообразие сыров. В целом в стране очень много пастбищ ангорских коз.

— Их сыр как-то не похож на наш. Он прямо из волокон. Ты отрываешь, например, кусочек, и он распадается на волокна. И на вкус он другой, — рассказала туристка.

Сколько потратили

Долгожданный отпуск удался Источник: Кристина Волкова Ярославцы ездили вшестером Источник: Кристина Волкова

Как рассказала Кристина, отдых удался, остались лишь приятные эмоции — уезжать обратно в холода совсем не хотелось.

— Это был, наверное, мой самый осознанный полет, потому что до этого последний раз в Турцию я летала в 13 лет. Всё по-другому ощущалось, не как в детстве. В первые дни было очень много эмоций. В предпоследний день уезжать вообще не хотелось, —

От прошлых путешествий в Турцию эта поездка все же отличалась. Как рассказала Кристина, еда спустя несколько лет в отеле стала разнообразнее, также построили аквапарк. Кроме того, на территории стало много кошек, что ярославне очень понравилось.

Еще одним плюсом девушка назвала то, что на море каждый день они ездили на автобусе от отеля. В дороге пели русские песни, чувствовалась атмосфера общности.

Девушке понравились коты на территории отеля Источник: Кристина Волкова Долгожданный отпуск удался Источник: Кристина Волкова

Тур с опцией «Всё включено» на шестерых ярославцам обошелся в 360 тысяч рублей, на одного человека вышло 60 тысяч. Однако с собой туристы брали деньги на сувениры и прочие нужды — около 100 тысяч на всех.

Хочется обратно. Кристина Волкова туристка