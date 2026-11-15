Вот и сказочке конец: трагедии главных красавцев советских киносказок

Советские киносказки подарили зрителям галерею благородных принцев, царевичей и добрых молодцев. На экране они неизменно побеждали зло, находили свою любовь и жили долго и счастливо. Однако за пределами съемочной площадки судьбы многих актеров, сыгравших идеальных героев, складывались совсем не по законам жанра — с тяжелыми испытаниями, трагедиями и забвением.
Игорь Красавин
В конце 1980-х шестнадцатилетний минский школьник Игорь Красавин даже не думал об актерской профессии — он занимался плаванием и собирался поступать в технический вуз. Всё изменила случайная встреча в вагоне метро: режиссер Леонид Нечаев обратил внимание на застенчивого юношу с тонкими чертами лица и позвал его на главную роль немого принца Патрика в музыкальную сказку «Не покидай…».
После премьеры в 1989 году на молодого человека обрушилась оглушительная слава. Почтовый ящик его семьи был забит мешками писем от влюбленных девушек со всей страны, а по итогам опроса зрителей он уступил в популярности только Дмитрию Харатьяну.
Сам Игорь считал успех чистой случайностью, и, сколько бы режиссеры ни предлагали ему работ, он все их отклонил. Вместо того чтобы продолжать карьеру в кино, он окончил политехнический институт по специальности «мосты и тоннели» и устроился работать на стройку.
Красавин женился, воспитывал дочь, принципиально не давал интервью и вел тихую непубличную жизнь. Летом 2009 года у него произошел внезапный разрыв аневризмы сосудов головного мозга. Врачи провели сложную операцию, но вывести его из комы не смогли — через неделю, в возрасте 38 лет, бывший кинопринц ушел из жизни.
Олег Даль
Олег Даль словно был создан для ролей утонченных принцев и благородных мечтателей — достаточно вспомнить его скучающего, ироничного принца Флоризеля или хрупкого Солдата из «Старой, старой сказки» (18+). Зрители обожали его за редкий нерв и глубину, но сам актер всю жизнь мучительно искал идеал, который не находил ни в профессии, ни в жизни.
Он не выносил фальши на сцене и постоянно конфликтовал с режиссерами, из-за чего переходил из одного театра в другой. Свои творческие простои, одиночество и внутренний надлом артист пытался заглушить алкоголем, что нередко стоило ему громких ролей и разрушило первые два брака. Лишь третья жена, киномонтажер Елизавета Апраксина, стала для него настоящей опорой.
В последний год жизни Даль тяжело переживал уход близкого друга Владимира Высоцкого и не раз говорил окружающим, что не доживет до сорока. Его слова оказались пророческими: в марте 1981 года, во время поездки на кинопробы в Киев, 39-летний актер тихо скончался во сне от остановки сердца в гостиничном номере.
Владимир Дружников
В послевоенные годы статный красавец Владимир Дружников был настоящим символом романтического героя. Он сыграл Данилу-мастера в первой советской цветной сказке «Каменный цветок» (0+), получил две Сталинские премии: в 1948 году за роль Демида Ярового в фильме «Сказание о земле Сибирской» (0+) и в 1950 году — за роль Константина Заслонова в одноименном фильме.
Но эпохи в кино сменяются быстро. С приходом «оттепели» благородный, почти монументальный типаж Дружникова оказался не ко двору — режиссеры искали простых, приземленных персонажей. Главные роли ушли, а вместо них остались редкие эпизоды и бесконечные гастрольные поездки с концертами ради заработка.
В 1990-е годы, когда киностудии стояли без работы, а пенсии едва хватало на еду, гордый артист ни у кого не просил помощи.
Последним ударом для него стала смерть супруги Нины Чаловой, с которой он прожил душа в душу больше сорока лет. Потеряв любимую женщину, Владимир Дружников окончательно сдал и пережил ее всего на полтора года, умерев от сердечной недостаточности в феврале 1994-го.
Ян Пузыревский
Слава пришла к Яну Пузыревскому в пятнадцать лет, когда на экраны вышла музыкальная сказка «Тайна Снежной королевы» (0+). Юный актер с пронзительным взглядом настолько убедительно сыграл мальчика с осколком льда в сердце, что мгновенно стал кумиром миллионов подростков.
Казалось, впереди его ждет блестящая карьера: он окончил Щукинское училище, поступил в Театр на Таганке, много снимался в перестроечном кино. Но в 1990-е кинематограф рухнул, ролей не стало, и вчерашней звезде приходилось подрабатывать барменом, чтобы прокормить молодую жену и маленького сына.
Безденежье и ревность привели к тяжелому разводу. Ян панически боялся, что бывшая супруга увезет ребенка за границу и запретит им видеться. Вечером 3 апреля 1996 года 25-летний актер пришел навестить полуторагодовалого сына, заперся в квартире и свел счеты с жизнью.
Эдуард Изотов
После выхода сказки Александра Роу «Морозко» голубоглазый блондин Эдуард Изотов стал эталоном русского сказочного молодца. Картина получила награду в Венеции, а сам артист много лет оставался востребованным в кино и театре.
Жизнь рухнула в 1983 году из-за роковой бытовой ошибки. Актеру и его второй жене Ирине не хватало денег на достройку дачи, и они решили обменять на черном рынке семейные сбережения — тысячу долларов и несколько золотых монет. Супругов задержали с поличным прямо в центре Москвы. В те годы валютные операции карались беспощадно. Несмотря на заступничество коллег-звезд, Изотова приговорили к трем годам лишения свободы с конфискацией имущества.
За решеткой он провел два с половиной года и вышел оттуда надломленным человеком. Стресс спровоцировал серию тяжелых инсультов. Постепенно актер потерял речь, память, перестал узнавать близких и передвигался только в инвалидной коляске. Последние месяцы жизни он провел в закрытом психоневрологическом пансионате, где скончался в марте 2003 года.
Вячеслав Воскресенский
Слава Вячеслава Воскресенского оказалась недолгой. После съемок в сказке «Финист — Ясный сокол» актер с семьей переехал в Свердловск и устроился в местный драматический театр в амплуа «героя-любовника».
Однако отношения в коллективе не сложились, а его театральные работы не получали признания у руководства. Позже в театр приехал театральный критик из Москвы. Он крайне негативно оценил игру Воскресенского на сцене. Опираясь на это заключение, руководство театра решило расстаться с артистом и уволило его как профнепригодного. На местной киностудии работа тоже не заладилась.
Чтобы кормить семью, вчерашний кумир устроился в городское похоронное бюро, где много лет отвечал за ритуальные услуги, а позже подрабатывал водителем и сторожем.
В 1990-е годы из-за семейных неурядиц артист лишился жилья и уехал в небольшой уральский город Красноуральск. На его долю выпали тяжелейшие болезни: рак гортани, три инфаркта и несколько инсультов, а супруга оказалась прикована к инвалидному креслу.
Испытания не оставили его и в преклонном возрасте: осенью 2025 года в дом актера ворвались грабители и жестоко избили его ради скромных сбережений, а летом 2026-го 77-летний Воскресенский попал в реанимацию с перитонитом и почти два месяца провел на аппарате искусственной вентиляции легких. Несмотря на все удары судьбы, он сумел выкарабкаться и даже вернулся к творческим проектам.
Сергей Николаев
Образ Сергея Николаева из сказки Александра Роу «Варвара-краса, длинная коса» (6+) забыть невозможно. Капризный, «упитанный да невоспитанный», но невероятно обаятельный наследник престола моментально врезался в память советских зрителей.
При этом на тот момент у него не было за плечами ни театрального училища, ни актерского опыта. Он попал на съемочную площадку буквально с улицы — в юности Николаев устроился на Киностудию имени Горького обычным рабочим по обслуживанию съемочной техники, где фактурного парня и заприметил великий сказочник Роу.
После оглушительного успеха сказки Николаев не стал гнаться за славой, а поступил на экономический факультет ВГИКа. А получив диплом, вернулся на родную киностудию, где почти два десятилетия руководил актерским отделом.
Совсем с кадром он не расставался. Режиссеры с удовольствием звали колоритного мужчину на небольшие, но запоминающиеся роли. За свою жизнь он появился более чем в полусотне картин, оставаясь верным сказочному жанру, а также часто мелькал в любимом всеми детском киножурнале «Ералаш» (0+). Даже в лихие девяностые, когда отечественное кино переживало тяжелейший кризис, он не опустил руки и продолжал сниматься.
С годами дало о себе знать здоровье — у артиста начались серьезные проблемы с сердцем. Он мужественно боролся с недугом, перенес несколько сложнейших операций, но не терял присутствия духа и до последнего старался улыбаться близким. Сердце народного любимца остановилось в мае 2016 года.
Алексей Катышев
Коллега Николаева Алексей Катышев в сказке «Варвара-краса, длинная коса» сыграл голубоглазого рыбацкого сына Андрея. В кинематограф он попал благодаря счастливому случаю. Не имея актерского диплома, он работал звукооператором на Ялтинской киностудии. Открытый взгляд, обезоруживающая улыбка, голубые глаза и природное благородство сделали свое дело — Роу без раздумий предложил Катышеву сотрудничество, сняв его сначала в фильме «Огонь, вода и… медные трубы», а затем доверив главную роль в «Варваре-красе».
Но, когда в 1973 году маэстро не стало, оборвалась и сказка для молодого артиста. Другие режиссеры смотрели на Катышева свысока, а двери киностудий для него закрылись. Последний раз он мелькнул на экране в небольшом эпизоде в том же 1973-м, после чего кинематограф окончательно о нем забыл.
После этого Алексей окончил курсы вождения и устроился на ялтинскую автобазу. Почти два десятка лет бывший «добрый молодец» колесил по дорогам за рулем обычного молоковоза и до последнего надеялся, что о нем вспомнят, ходил на кинопробы, но чуда не происходило.
Нереализованность и горечь от того, что главная мечта всей жизни рухнула, постепенно надломили его. Спасение от тоски Алексей начал искать в спиртном. Эта пагубная привычка разрушила всё, что у него оставалось: сначала его уволили с автобазы, а затем, после почти тридцати лет совместной жизни, от него ушла жена. В конце концов Катышев лишился собственной крыши над головой и оказался на улице. В те тяжелые годы руку помощи ему протянула лишь давняя знакомая с киностудии, приютившая бывшего актера у себя.
В ноябре 2006 года на улице на него напала и жестоко избила пьяная компания хулиганов. Помощь подоспела слишком поздно — в больницу Алексей попал уже в критическом состоянии. Ослабленный годами невзгод организм не справился с тяжелыми травмами, и в последний день осени его сердце остановилось. Алексей Катышев ушел тихо, вдали от софитов и зрительских аплодисментов, но на кинопленке он навсегда остался тем самым светлым, прекрасным юношей, который верил в добро и побеждал любое зло.