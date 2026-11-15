Вот и сказочке конец: трагедии главных красавцев советских киносказок

Рассказываем, куда жизнь известных царевичей дела Источник: кадр из фильма «Варвара-краса, длинная коса» (6+), реж. Александр Роу, киностудия имени М. Горького, 1969 год

Советские киносказки подарили зрителям галерею благородных принцев, царевичей и добрых молодцев. На экране они неизменно побеждали зло, находили свою любовь и жили долго и счастливо. Однако за пределами съемочной площадки судьбы многих актеров, сыгравших идеальных героев, складывались совсем не по законам жанра — с тяжелыми испытаниями, трагедиями и забвением.

Игорь Красавин

В конце 1980-х шестнадцатилетний минский школьник Игорь Красавин даже не думал об актерской профессии — он занимался плаванием и собирался поступать в технический вуз. Всё изменила случайная встреча в вагоне метро: режиссер Леонид Нечаев обратил внимание на застенчивого юношу с тонкими чертами лица и позвал его на главную роль немого принца Патрика в музыкальную сказку «Не покидай…».

После «Не покидай…» Красавин больше нигде не снимался Источник: кадр из фильма «Не покидай…» (12+), реж. Леонид Нечаев, Беларусьфильм, 1989 год

После премьеры в 1989 году на молодого человека обрушилась оглушительная слава. Почтовый ящик его семьи был забит мешками писем от влюбленных девушек со всей страны, а по итогам опроса зрителей он уступил в популярности только Дмитрию Харатьяну.

Сам Игорь считал успех чистой случайностью, и, сколько бы режиссеры ни предлагали ему работ, он все их отклонил. Вместо того чтобы продолжать карьеру в кино, он окончил политехнический институт по специальности «мосты и тоннели» и устроился работать на стройку.

От сказочного образа Игоря Красавина не осталось и следа Источник: kino-teatr.ru

Красавин женился, воспитывал дочь, принципиально не давал интервью и вел тихую непубличную жизнь. Летом 2009 года у него произошел внезапный разрыв аневризмы сосудов головного мозга. Врачи провели сложную операцию, но вывести его из комы не смогли — через неделю, в возрасте 38 лет, бывший кинопринц ушел из жизни.

Олег Даль

Олег Даль словно был создан для ролей утонченных принцев и благородных мечтателей — достаточно вспомнить его скучающего, ироничного принца Флоризеля или хрупкого Солдата из «Старой, старой сказки» (18+). Зрители обожали его за редкий нерв и глубину, но сам актер всю жизнь мучительно искал идеал, который не находил ни в профессии, ни в жизни.

Впервые Олег Даль появился на экране в 1962 году Источник: кадр из фильма «Мой младший брат» (0+), реж. Александр Зархи, Мосфильм, 1962 год

Он не выносил фальши на сцене и постоянно конфликтовал с режиссерами, из-за чего переходил из одного театра в другой. Свои творческие простои, одиночество и внутренний надлом артист пытался заглушить алкоголем, что нередко стоило ему громких ролей и разрушило первые два брака. Лишь третья жена, киномонтажер Елизавета Апраксина, стала для него настоящей опорой.

«Приключениях принца Флоризеля» стали для Олега Даля одним из последних фильмов. Актер перестал сниматься за год до смерти Источник: кадр из мини-сериала «Приключения принца Флоризеля» (12+), реж. Евгений Татарский, Ленфильм, 1979 год

В последний год жизни Даль тяжело переживал уход близкого друга Владимира Высоцкого и не раз говорил окружающим, что не доживет до сорока. Его слова оказались пророческими: в марте 1981 года, во время поездки на кинопробы в Киев, 39-летний актер тихо скончался во сне от остановки сердца в гостиничном номере.

Владимир Дружников

В послевоенные годы статный красавец Владимир Дружников был настоящим символом романтического героя. Он сыграл Данилу-мастера в первой советской цветной сказке «Каменный цветок» (0+), получил две Сталинские премии: в 1948 году за роль Демида Ярового в фильме «Сказание о земле Сибирской» (0+) и в 1950 году — за роль Константина Заслонова в одноименном фильме.

Роль Данилы-мастера принесла 24-летнему Дружникову всесоюзную известность Источник: кадр из фильма «Каменный цветок» (0+), реж. Александр Птушко, Мосфильм, 1946 год

Но эпохи в кино сменяются быстро. С приходом «оттепели» благородный, почти монументальный типаж Дружникова оказался не ко двору — режиссеры искали простых, приземленных персонажей. Главные роли ушли, а вместо них остались редкие эпизоды и бесконечные гастрольные поездки с концертами ради заработка.

В 1990-е годы, когда киностудии стояли без работы, а пенсии едва хватало на еду, гордый артист ни у кого не просил помощи.

Дружников еще долго продолжал сниматься, но ни одна из новых ролей не приносила ему былого успеха Источник: кадр из фильма «Визит дамы» (0+), реж. Михаил Козаков, Мосфильм, 1989 год

Последним ударом для него стала смерть супруги Нины Чаловой, с которой он прожил душа в душу больше сорока лет. Потеряв любимую женщину, Владимир Дружников окончательно сдал и пережил ее всего на полтора года, умерев от сердечной недостаточности в феврале 1994-го.

Ян Пузыревский

Слава пришла к Яну Пузыревскому в пятнадцать лет, когда на экраны вышла музыкальная сказка «Тайна Снежной королевы» (0+). Юный актер с пронзительным взглядом настолько убедительно сыграл мальчика с осколком льда в сердце, что мгновенно стал кумиром миллионов подростков.

На момент выхода картины на экраны актеру было 15 лет Источник: кадр из фильма «Тайна Снежной королевы» (0+), реж. Николай Александрович, Творческое объединение «Экран», 1986 год

Казалось, впереди его ждет блестящая карьера: он окончил Щукинское училище, поступил в Театр на Таганке, много снимался в перестроечном кино. Но в 1990-е кинематограф рухнул, ролей не стало, и вчерашней звезде приходилось подрабатывать барменом, чтобы прокормить молодую жену и маленького сына.

Роль Олега Чепцова в фильме «Адвокат» стала одной из главных драматических ролей позднего периода творчества Источник: кадр из фильма «Адвокат» (0+), реж. Искандер Хамраев, Ленфильм, 1990 год

Безденежье и ревность привели к тяжелому разводу. Ян панически боялся, что бывшая супруга увезет ребенка за границу и запретит им видеться. Вечером 3 апреля 1996 года 25-летний актер пришел навестить полуторагодовалого сына, заперся в квартире и свел счеты с жизнью.

Эдуард Изотов

После выхода сказки Александра Роу «Морозко» голубоглазый блондин Эдуард Изотов стал эталоном русского сказочного молодца. Картина получила награду в Венеции, а сам артист много лет оставался востребованным в кино и театре.

В фильме «Морозко» Эдуард Изотов исполнил главную мужскую роль — Иванушки. Эта работа принесла 28-летнему артисту всесоюзную славу Источник: кадр из фильма «Морозко» (6+), реж., Александр Роу, реж. Киностудия имени М. Горького, 1964 год

Жизнь рухнула в 1983 году из-за роковой бытовой ошибки. Актеру и его второй жене Ирине не хватало денег на достройку дачи, и они решили обменять на черном рынке семейные сбережения — тысячу долларов и несколько золотых монет. Супругов задержали с поличным прямо в центре Москвы. В те годы валютные операции карались беспощадно. Несмотря на заступничество коллег-звезд, Изотова приговорили к трем годам лишения свободы с конфискацией имущества.

В драме «Испытатели» Эдуард Изотов исполнил небольшую эпизодическую роль режиссера. Эта работа стала для актера одним из первых появлений на экране после освобождения из заключения в 1986 году Источник: кадр из фильма «Испытатели», реж. Олег Бийма, Укртелефильм, 1987 год

За решеткой он провел два с половиной года и вышел оттуда надломленным человеком. Стресс спровоцировал серию тяжелых инсультов. Постепенно актер потерял речь, память, перестал узнавать близких и передвигался только в инвалидной коляске. Последние месяцы жизни он провел в закрытом психоневрологическом пансионате, где скончался в марте 2003 года.

Вячеслав Воскресенский

Слава Вячеслава Воскресенского оказалась недолгой. После съемок в сказке «Финист — Ясный сокол» актер с семьей переехал в Свердловск и устроился в местный драматический театр в амплуа «героя-любовника».

Для молодого провинциального актера роль богатыря-пахаря стала первой большой работой в кино и визитной карточкой на всю жизнь Источник: кадр из фильма «Финист — Ясный сокол» (12+), реж. Александр Роу, Геннадий Васильев, киностудия имени М. Горького, 1975 год

Однако отношения в коллективе не сложились, а его театральные работы не получали признания у руководства. Позже в театр приехал театральный критик из Москвы. Он крайне негативно оценил игру Воскресенского на сцене. Опираясь на это заключение, руководство театра решило расстаться с артистом и уволило его как профнепригодного. На местной киностудии работа тоже не заладилась.

Чтобы кормить семью, вчерашний кумир устроился в городское похоронное бюро, где много лет отвечал за ритуальные услуги, а позже подрабатывал водителем и сторожем.

В 1990-е годы из-за семейных неурядиц артист лишился жилья и уехал в небольшой уральский город Красноуральск. На его долю выпали тяжелейшие болезни: рак гортани, три инфаркта и несколько инсультов, а супруга оказалась прикована к инвалидному креслу.

После распада СССР актер оставил кинематограф, столкнулся с невостребованностью в 1990-е годы и был вынужден искать работу в других сферах Источник: кадр из фильма «Жизнь не сказка», реж. Константин Мурашев, 2014 год

Испытания не оставили его и в преклонном возрасте: осенью 2025 года в дом актера ворвались грабители и жестоко избили его ради скромных сбережений, а летом 2026-го 77-летний Воскресенский попал в реанимацию с перитонитом и почти два месяца провел на аппарате искусственной вентиляции легких. Несмотря на все удары судьбы, он сумел выкарабкаться и даже вернулся к творческим проектам.

Сергей Николаев

Образ Сергея Николаева из сказки Александра Роу «Варвара-краса, длинная коса» (6+) забыть невозможно. Капризный, «упитанный да невоспитанный», но невероятно обаятельный наследник престола моментально врезался в память советских зрителей.

В фильме-сказке «Варвара-краса, длинная коса» Сергей Николаев исполнил роль избалованного царского сына Андрея. Эта работа стала его дебютом в кино Источник: кадр из фильма «Варвара-краса, длинная коса» (6+), реж. Александр Роу, киностудия имени М. Горького, 1969 год

При этом на тот момент у него не было за плечами ни театрального училища, ни актерского опыта. Он попал на съемочную площадку буквально с улицы — в юности Николаев устроился на Киностудию имени Горького обычным рабочим по обслуживанию съемочной техники, где фактурного парня и заприметил великий сказочник Роу.

После оглушительного успеха сказки Николаев не стал гнаться за славой, а поступил на экономический факультет ВГИКа. А получив диплом, вернулся на родную киностудию, где почти два десятилетия руководил актерским отделом.

Совсем с кадром он не расставался. Режиссеры с удовольствием звали колоритного мужчину на небольшие, но запоминающиеся роли. За свою жизнь он появился более чем в полусотне картин, оставаясь верным сказочному жанру, а также часто мелькал в любимом всеми детском киножурнале «Ералаш» (0+). Даже в лихие девяностые, когда отечественное кино переживало тяжелейший кризис, он не опустил руки и продолжал сниматься.

Последние годы жизни Сергея Николаева прошли в уединении и борьбе с тяжелыми заболеваниями. Актер так и не обзавелся собственной семьей, а его здоровье серьезно пошатнулось из-за проблем с сердцем и онкологии Источник: кадр из фильма «Страна волшебника Роу», реж. Ирина Исаева, ГТРК «Санкт-Петербург», 2006 год

С годами дало о себе знать здоровье — у артиста начались серьезные проблемы с сердцем. Он мужественно боролся с недугом, перенес несколько сложнейших операций, но не терял присутствия духа и до последнего старался улыбаться близким. Сердце народного любимца остановилось в мае 2016 года.

Алексей Катышев

Коллега Николаева Алексей Катышев в сказке «Варвара-краса, длинная коса» сыграл голубоглазого рыбацкого сына Андрея. В кинематограф он попал благодаря счастливому случаю. Не имея актерского диплома, он работал звукооператором на Ялтинской киностудии. Открытый взгляд, обезоруживающая улыбка, голубые глаза и природное благородство сделали свое дело — Роу без раздумий предложил Катышеву сотрудничество, сняв его сначала в фильме «Огонь, вода и… медные трубы», а затем доверив главную роль в «Варваре-красе».

Интересный факт: перед началом работы над картиной Алексея Катышева призвали в армию на Дальний Восток. Чтобы задействовать его в главной роли, Александр Роу лично ходатайствовал перед военным руководством, и артиста перевели служить в Ленинград Источник: кадр из фильма «Варвара-краса, длинная коса» (6+), реж. Александр Роу, киностудия имени М. Горького, 1969 год

Но, когда в 1973 году маэстро не стало, оборвалась и сказка для молодого артиста. Другие режиссеры смотрели на Катышева свысока, а двери киностудий для него закрылись. Последний раз он мелькнул на экране в небольшом эпизоде в том же 1973-м, после чего кинематограф окончательно о нем забыл.

После этого Алексей окончил курсы вождения и устроился на ялтинскую автобазу. Почти два десятка лет бывший «добрый молодец» колесил по дорогам за рулем обычного молоковоза и до последнего надеялся, что о нем вспомнят, ходил на кинопробы, но чуда не происходило.

Последние годы жизни Алексея Катышева прошли в тяжелой нужде, без работы и постоянного собственного жилья в Ялте Источник: kino-teatr.ru

Нереализованность и горечь от того, что главная мечта всей жизни рухнула, постепенно надломили его. Спасение от тоски Алексей начал искать в спиртном. Эта пагубная привычка разрушила всё, что у него оставалось: сначала его уволили с автобазы, а затем, после почти тридцати лет совместной жизни, от него ушла жена. В конце концов Катышев лишился собственной крыши над головой и оказался на улице. В те тяжелые годы руку помощи ему протянула лишь давняя знакомая с киностудии, приютившая бывшего актера у себя.